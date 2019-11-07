Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuРоссийские подлодки защитят от ядерного удара

Уникальные бронированные укрытия с системами подачи воды, электроэнергии и пара, которые способны защитить подлодки не только от бомб и ракет, но и от ядерного удара, получат российские субмарины.
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось

Док не выдаст: новые укрытия защитят субмарины даже от ядерного удара

Российские субмарины получат уникальные бронированные укрытия, оборудованные системами подачи воды, электроэнергии и пара. Они предназначены для стратегических ракетоносцев проекта 955 «Борей» и проекта 885 «Ясень», а также бесшумных дизельных субмарин проекта 636 «Варшавянка» и проекта 677 «Лада».
Известия16:01

Подробнее о событии

Новый док сможет защитить российские подлодки от ядерного удара

Известия16:01

Российские подлодки получат укрытия, защищающие от ядерного удара

РЕН ТВ17:25

Российские подлодки защитят от ядерного удара

Газета.Ru17:36

Российские подлодки укроют в защищающих от ядерного удара доках

Lenta.ru19:23

На Камчатке построят укрытие для подводных лодок от ядерного удара

REGNUM19:56

В Вилючинске построят укрытия для защиты подлодок от ядерного удара

Кам 2417:52

В базе АПЛ на Камчатке для подлодок построят уникальные укрытия от ядерного удара

Камчатка-Информ19:07
Показать все источники
Автоматически обработаны 7082 источника, обновлено в 20:16, Ашберн
Футбол

Черчесов назвал состав сборной России на матчи с Бельгией и Сан-Марино

Sportbox.RU вчера в 05:03
Общество

Катрин Денев перенесла ишемический инсульт

Французская актриса Катрин Денев перенесла ишемический инсульт. Об этом сообщили Agence France Presse ее родственники.
ТАСС 10:40
Экономика

ВТБ собрал половину долгов «Мечела»

Самую жесткую позицию занимал Сбербанк: если к лету 2015 года ВТБ и Газпромбанк согласились реструктурировать долг «Мечела», то глава Сбербанка Герман Греф до апреля 2016 года продолжал публично критиковать владельца компании Игоря Зюзина и настаивать на получении контроля над компанией.
РБК 16:00
Экономика

МВФ назвал страну с самым быстрым ожидаемым ростом экономики

По данным Международного валютного фонда, экономический рост Гайаны, страны с населением в 780 тыс. человек, которая соседствует с Бразилией и Венесуэлой в северо-восточной части Южной Америки, в 2020 году достигнет 86%.
РБК 04 ноября в 13:34
Гаджеты

В России теперь можно арендовать iPhone

За ежемесячную плату от 3940 рублей в месяц в России можно пользоваться моделями iPhone XS, XS Max, iPhone 11, 11 Pro и Pro Max, пишет «Российская газета».
BFM.ru вчера в 04:32
Общество

Андрей Малахов назвал свою зарплату на «Первом канале»

РБК 09:48
Армия и оружие

В США считают, что отстают в совершенствовании методов РЭБ

Военные Соединенных Штатов считают, что личный состав плохо обучают приемам радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Мойка78 04 ноября в 23:22
Общество

Ветхие дома хотят ремонтировать за счет граждан

Ветхое жилье с износом более 70% хотят добавить в региональные программы капремонта. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на Минстрой.
Газета.Ru 18:42
Хоккей

Молодежная сборная России победила в первом матче Суперсерии в Канаде

Discover24 вчера в 01:30
Общество

Первые дроны могут появиться в российских аэропортах в 2021 году

Технологические дроны могут появиться в российских аэропортах в 2021 году, они займутся в том числе проверкой аэронавигационного оборудования и будут летать как по территории, так и в окрестностях аэропортов, сообщил РИА Новости соруководитель рабочей группы "Аэронет" Сергей Жуков в кулуарах конференция по реализации НТИ "Национальная технологическая революция 20.35".
РИА Новости 19:19
Происшествия

В Забайкалье расстрелявший сослуживцев солдат увиделся с отцом

Newvz.ru 02:55
Наука

Ученые предрекли людям «неописуемые страдания»

В течение 40 лет ученые анализировали данные о потреблении энергии, температуре поверхности Земли, росте народонаселения, темпах уничтожения лесов, массе полярных льдов, внутреннем валовом продукте и выбросах углекислого газа.
9111.ru 04:18
Наука

Радиус протона оказался меньше, чем считалось

До 2010 года наиболее точные измерения радиуса протона производились двумя различными экспериментальными методами.
Naked Science 13:22
Технологии

Сбербанк хочет запустить «помощника врача» с искусственным интеллектом

Сбербанк планирует запустить "помощника врача" с искусственным интеллектом, который позволит быстрее и лучше диагностировать заболевание и предлагать необходимое лечение; проект обсуждается с несколькими российскими регионами, рассказал первый зампред правления крупнейшего российского банка Александр Ведяхин в интервью РИА Новости в преддверии конференции AI Journey.
РИА Новости 19:04
Армия и оружие

Трамп одобрил расширение военной миссии США по защите нефти в Сирии

Дональд Трамп одобрил расширение военной миссии США по охране нефтяных месторождений в Сирии. Об этом сообщает Associated Press.
Пятый канал 02:00
Происшествия

Под Киевом совершено покушение на бизнесмена

Коммерсантъ 19:18
Здоровье

Александр Мясников вспомнил, как медики издевались над его матерью

Специалист признался, что, к сожалению, подобные случаи не редкость. Более того, в свое время врачи издевались и над матерью Мясникова.
Bimru.ru 00:03
Происшествия

Жительницу Оренбургской области насмерть засыпало семечками

РИА Новости 14:53
Происшествия

В Челябинской области проверят детдом, где забеременели три девушки

Интерфакс 06:07
Политика

Азербайджан вручил послу России ноту протеста

Послу России в Азербайджане Михаилу Бочарникову в МИД республики вручена нота протеста в связи с поездкой в Москву представителей непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР), которые, как утверждает азербайджанское внешнеполитическое ведомство, провели встречи "с рядом российских экспертов и сотрудников академических центров".
ТАСС 09:31
Кино

В сети появилось изображение Соника из нового фильма

CyberSport.ru 10:15
Общество

Власти Кипра отобрали «золотые паспорта» у девяти граждан России

Правительство Кипра приняло решение забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно.
РИА Новости 19:34
Авто

Раскрыты цены и интерьер кроссовера Aston Martin DBX

Как сообщает издание speedme.ru, в Москве уже состоялся закрытый показ Aston Martin DBX, однако ввиду того, официально модель дебютирует 20 ноября, журналистам запрещено публиковать снимки серийной модели.
32CARS.ru 00:30
Политика

От ограничений ЕС «Северный поток-2» в Германии защитят законом

Как сообщает издание Bild, правящая коалиция внесла в Бундестаг законопроект, который снимет ограничения на газопровод, которые накладывает на него измененная в этом году Газовая директива ЕС.
Евразия Daily 03:38
Политика

Против Кличко возбудили дело о госизмене и хищении средств

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело о госизмене и хищении денег против мэра Киева Виталия Кличко и его двух заместителей, передает агентство "Украинские новости".
РИА Новости 05:26
Наука

Бессонная ночь заставила префронтальную кору повысить тревожность

Оказалось, что повышенная тревожность после бессонной ночи сопровождается снижением активности медиальной префронтальной коры и ослаблением связи между ней и отделами мозга, отвечающими за обработку эмоций.
N+1 вчера в 08:58
Футбол

«Шахтер» спасся от поражения в матче с загребским «Динамо»

Загребское «Динамо» на своем поле сыграло вничью с донецким «Шахтером» (3:3) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
LiveSport.ru 16:58
Экономика

У бывшей жены Путина нашли связь с микрокредитным бизнесом

Политсовет 07:49
Футбол

«Байер» обыграл «Атлетико» в Лиге чемпионов

Чемпионат 16:52
Происшествия

Бывшая жена Цеповяза впала в кому

Бывшая жена осужденного члена "банды Цапка" Вячеслава Цеповяза Наталья Стришняя, которую судят за вымогательство, впала в кому.
Интерфакс 05:42
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Вилючинск
Город в России
Город в Камчатском крае России. Закрытое административно-территориальное образование (ЗАТО). Составляет административно-территориальную единицу, в границах которой образовано муниципальное образование «Вилючинский городской округ».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное