Армия и оружие
Газета.RuРоссийские подлодки защитят от ядерного удара
Уникальные бронированные укрытия с системами подачи воды, электроэнергии и пара, которые способны защитить подлодки не только от бомб и ракет, но и от ядерного удара, получат российские субмарины.
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Российские субмарины получат уникальные бронированные укрытия, оборудованные системами подачи воды, электроэнергии и пара. Они предназначены для стратегических ракетоносцев проекта 955 «Борей» и проекта 885 «Ясень», а также бесшумных дизельных субмарин проекта 636 «Варшавянка» и проекта 677 «Лада».Известия16:01
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