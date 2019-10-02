Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиРоссийские пограничники открыли огонь по кораблю браконьеров из КНДР

Браконьеры из КНДР в Японском море не выполнили законные требования российских пограничников, им пришлось открыть огонь по северокорейской шхуне, сообщили в ФСБ. Инцидент произошел во время уже четвертого за последнее время задержания браконьеров из КНДР в исключительной экономической зоне России.
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Российские пограничники задержали со стрельбой браконьеров из КНДР в Японском море

Интерфакс04:35

Россия обстреляла браконьеров из Северной Кореи

Lenta.ru05:15

Пограничники применили оружие для задержания браконьеров КНДР

Известия04:50

Российские пограничники открыли огонь по кораблю браконьеров из КНДР

РИА Новости05:24

Пограничники при задержании обстреляли шхуну браконьеров из КНДР

RT на русском04:24

Российские пограничники применили оружие при задержании браконьеров из КНДР

Life.ru04:14

Российские пограничники задержали в Японском море еще 64 браконьера из КНДР

ТАСС04:11
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Футбол

РФС запретил «КамАЗу» проводить матчи на своем стадионе

Клуб Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) "КамАЗ" из Набережных Челнов не сможет принимать соперников на домашней арене из-за решения комиссии Российского футбольного союза (РФС) по сертификации стадионов.
ТАСС 09:13
Общество

Минтруд направил правительству доклад о четырехдневной рабочей неделе

Министерство труда и соцзащиты подготовило и направило в правительство доклад о перспективах введения четырехдневной рабочей недели.
РИА Новости вчера в 05:30
Культура

Михаил Галустян ушел с телеканала ТНТ

Актер и продюсер Михаил Галустян ушел с ТНТ, где работал больше десяти лет, на конкурирующий СТС.
Adindex.ru вчера в 22:45
Политика

Путин оценил выступление Греты Тунберг

Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.
Газета.Ru 08:59
Политика

Путин заявил о готовности России продлить газовый контракт с Украиной

Президент России Владимир Путин заявил, что страна готова продлить на год контракт с Украиной на прокачку газа в случае, если не будет подписан новый договор, сообщает РИА Новости.
RT на русском 09:05
Шоу-бизнес

Заворотнюк после лечения появится на ТВ

Концертный директор актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов снова подтвердил договоренность на интервью со звездой с одним из центральных телеканалов.
Газета.Ru 03:00
Космос

Илон Маск показал, как Starship выглядит изнутри

Хайтек+ 10:22
Гаджеты

Xiaomi показала на видео распаковку телефона Mi Mix Alpha

На видео показали то, что лежит в упаковке. Сотрудники компании решили укомплектовать рядом с телефоном фирменный чехол.
iReactor 30 сентября в 22:32
Политика

Путин объяснил необходимость ухода России от доллара

Россия никогда не ставила перед собой задачу уйти от доллара в качестве платежного инструмента, однако страна вынуждена себя обезопасить.
Lenta.ru 08:22
Политика

В Совфеде осудили призыв сенаторов США к новым санкциям против России

Говоря о вмешательстве во внутренние дела России, члены Совфеда имеют в виду призывы двух американских сенаторов к введению санкций против отдельных чиновников.
Газета.Ru 10:16
Шоу-бизнес

Джастин Бибер и Хейли Болдуин сыграли свадьбу

Джастин Бибер и Хейли Болдуин стали мужем и женой еще год назад. А теперь супруги устроили пышную свадьбу.
Srnsk вчера в 16:27
Общество

«Мосгаз» объяснил появление запаха газа в центре и на востоке Москвы

В «Мосгазе» добавили, что запах газа, согласно метеорологическим прогнозам, может ощущаться в Центральном и Восточном административных округах столицы.
РБК 10:13
Происшествия

Служебная собака помогла найти подозреваемого в убийстве кондуктора

РИА Новости вчера в 23:52
Происшествия

СПЧ потребовал прекратить уголовное дело против журналистки из Пскова

Совет по правам человека (СПЧ) при президенте России обратился с заявлением в поддержку местной журналистки Светланы Прокопьевой, подозреваемой по уголовному делу об оправдании терроризма, к прокурору Псковской области Сергею Белову.
РБК 08:18
Шоу-бизнес

Михаил Боярский грубо выругался в ответ на претензии о нарушении ПДД

В соцсетях появилось фото, где мужчина, очень похожий на Михаила Боярского, грубо нарушил ПДД.
Авторадио вчера в 11:41
Общество

Forbes назвал имя богатейшего человека в США

ФАН вчера в 10:56
Здоровье

Врачи из онкоцентра Блохина заявили о существовании графика увольнений

Заместитель директора Института детской онкологии Михаил Рыков подтвердил РБК, что Варфоломеева заставляла врачей писать заявления об увольнении.
РБК 10:28
Футбол

Агент Шюррле рассказал о болезни футболиста

Агент Инго Хаспел, представляющий интересы полузащитника московского «Спартака» Андре Шюррле, рассказал, по какой причине его клиент не смог сыграть в последних двух матчах команды.
RT на русском 08:32
Происшествия

Командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 предъявили обвинение

Вечером 5 мая выполнявший рейс SU 1492 из Москвы в Мурманск Superjet-100 компании "Аэрофлот", экипаж которого возглавлял Евдокимов, вернулся в аэропорт "Шереметьево", совершил аварийную посадку в 18:32 и загорелся.
Интерфакс 10:30
Музыка

Иван Ургант пошутил про скандальную песню Бориса Гребенщикова

Говорит Москва 00:57
Происшествия

Родители с друзьями изнасиловали дочь под Брянском

В Брянской области родители вместе со своими друзьями изнасиловали своего ребенка. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:52
Космос

NASA опубликовало записанные на Марсе загадочные звуки

Загадочные звуки, который записал посадочный модуль InSight опубликовало NASA.
Портал Поиск 10:36
Армия и оружие

В Сирии испытали российскую С-500

Российская система противовоздушной обороны из зенитного ракетного комплекса С-500 «Прометей» успешно прошла комплекс испытаний в Сирии.
Lenta.ru вчера в 21:13
Политика

Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване

РИА Новости вчера в 06:18
Политика

Сергею Чемезову присвоено звание Героя России

Герою России вручается знак особого отличия – медаль «Золотая Звезда» и сопровождающая грамота о присвоении звания.
Ведомости вчера в 17:56
Наука

От Антарктиды откололся айсберг весом 315 млрд тонн

Самый крупный за последние 50 лет айсберг откололся от шельфового ледника Эймери в Восточной Антарктиде, сообщает 1 октября ВВС.
Профиль вчера в 02:53
Происшествия

Житель Саратова выпал из окна вместе с двумя детьми

В Саратове мужчина погиб, выпав из окна девятого этажа с двумя малолетними детьми, один из которых также разбился, а другого увезли в больницу с тяжелыми травмами.
Газета.Ru вчера в 13:36
Культура

Умер чешский эстрадный исполнитель Карел Готт

ТАСС 04:51
Политика

На Украине опубликовано письмо с подписанной формулой Штайнмайера

В Киеве обнародовали письмо о согласовании, так называемой, формулы Штайнмайера, которое подписал представитель Украины в контактной группе по урегулированию на востоке страны Леонид Кучма.
Национальная служба новостей 07:15
Авто

Great Wall представила рамный Haval H9 для экстремального бездорожья

Компания Great Wall начала продажи обновленного флагманского внедорожника Haval H9 в августе текущего года, а теперь производитель презентовал версию новинки для экстремального бездорожья.
Новые автомобили 30 сентября в 23:42
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