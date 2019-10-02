Происшествия
РИА НовостиРоссийские пограничники открыли огонь по кораблю браконьеров из КНДР
Браконьеры из КНДР в Японском море не выполнили законные требования российских пограничников, им пришлось открыть огонь по северокорейской шхуне, сообщили в ФСБ. Инцидент произошел во время уже четвертого за последнее время задержания браконьеров из КНДР в исключительной экономической зоне России.
Читать в источнике
Оценить78
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 11:06, Ашберн
Футбол
РФС запретил «КамАЗу» проводить матчи на своем стадионе
Клуб Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) "КамАЗ" из Набережных Челнов не сможет принимать соперников на домашней арене из-за решения комиссии Российского футбольного союза (РФС) по сертификации стадионов.
ТАСС 09:13
Общество
Минтруд направил правительству доклад о четырехдневной рабочей неделе
Министерство труда и соцзащиты подготовило и направило в правительство доклад о перспективах введения четырехдневной рабочей недели.
РИА Новости вчера в 05:30
Культура
Михаил Галустян ушел с телеканала ТНТ
Актер и продюсер Михаил Галустян ушел с ТНТ, где работал больше десяти лет, на конкурирующий СТС.
Adindex.ru вчера в 22:45
Политика
Путин оценил выступление Греты Тунберг
Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.
Газета.Ru 08:59
Политика
Путин заявил о готовности России продлить газовый контракт с Украиной
Президент России Владимир Путин заявил, что страна готова продлить на год контракт с Украиной на прокачку газа в случае, если не будет подписан новый договор, сообщает РИА Новости.
RT на русском 09:05
Шоу-бизнес
Заворотнюк после лечения появится на ТВ
Концертный директор актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов снова подтвердил договоренность на интервью со звездой с одним из центральных телеканалов.
Газета.Ru 03:00
Гаджеты
Xiaomi показала на видео распаковку телефона Mi Mix Alpha
На видео показали то, что лежит в упаковке. Сотрудники компании решили укомплектовать рядом с телефоном фирменный чехол.
iReactor 30 сентября в 22:32
Политика
Путин объяснил необходимость ухода России от доллара
Россия никогда не ставила перед собой задачу уйти от доллара в качестве платежного инструмента, однако страна вынуждена себя обезопасить.
Lenta.ru 08:22
Политика
В Совфеде осудили призыв сенаторов США к новым санкциям против России
Говоря о вмешательстве во внутренние дела России, члены Совфеда имеют в виду призывы двух американских сенаторов к введению санкций против отдельных чиновников.
Газета.Ru 10:16
Шоу-бизнес
Джастин Бибер и Хейли Болдуин сыграли свадьбу
Джастин Бибер и Хейли Болдуин стали мужем и женой еще год назад. А теперь супруги устроили пышную свадьбу.
Srnsk вчера в 16:27
Общество
«Мосгаз» объяснил появление запаха газа в центре и на востоке Москвы
В «Мосгазе» добавили, что запах газа, согласно метеорологическим прогнозам, может ощущаться в Центральном и Восточном административных округах столицы.
РБК 10:13
Происшествия
Служебная собака помогла найти подозреваемого в убийстве кондуктора
РИА Новости вчера в 23:52
Происшествия
СПЧ потребовал прекратить уголовное дело против журналистки из Пскова
Совет по правам человека (СПЧ) при президенте России обратился с заявлением в поддержку местной журналистки Светланы Прокопьевой, подозреваемой по уголовному делу об оправдании терроризма, к прокурору Псковской области Сергею Белову.
РБК 08:18
Шоу-бизнес
Михаил Боярский грубо выругался в ответ на претензии о нарушении ПДД
В соцсетях появилось фото, где мужчина, очень похожий на Михаила Боярского, грубо нарушил ПДД.
Авторадио вчера в 11:41
Общество
Forbes назвал имя богатейшего человека в США
ФАН вчера в 10:56
Здоровье
Врачи из онкоцентра Блохина заявили о существовании графика увольнений
Заместитель директора Института детской онкологии Михаил Рыков подтвердил РБК, что Варфоломеева заставляла врачей писать заявления об увольнении.
РБК 10:28
Футбол
Агент Шюррле рассказал о болезни футболиста
Агент Инго Хаспел, представляющий интересы полузащитника московского «Спартака» Андре Шюррле, рассказал, по какой причине его клиент не смог сыграть в последних двух матчах команды.
RT на русском 08:32
Происшествия
Командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 предъявили обвинение
Вечером 5 мая выполнявший рейс SU 1492 из Москвы в Мурманск Superjet-100 компании "Аэрофлот", экипаж которого возглавлял Евдокимов, вернулся в аэропорт "Шереметьево", совершил аварийную посадку в 18:32 и загорелся.
Интерфакс 10:30
Музыка
Иван Ургант пошутил про скандальную песню Бориса Гребенщикова
Говорит Москва 00:57
Происшествия
Родители с друзьями изнасиловали дочь под Брянском
В Брянской области родители вместе со своими друзьями изнасиловали своего ребенка. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:52
Космос
NASA опубликовало записанные на Марсе загадочные звуки
Загадочные звуки, который записал посадочный модуль InSight опубликовало NASA.
Портал Поиск 10:36
Армия и оружие
В Сирии испытали российскую С-500
Российская система противовоздушной обороны из зенитного ракетного комплекса С-500 «Прометей» успешно прошла комплекс испытаний в Сирии.
Lenta.ru вчера в 21:13
Политика
Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване
РИА Новости вчера в 06:18
Политика
Сергею Чемезову присвоено звание Героя России
Герою России вручается знак особого отличия – медаль «Золотая Звезда» и сопровождающая грамота о присвоении звания.
Ведомости вчера в 17:56
Наука
От Антарктиды откололся айсберг весом 315 млрд тонн
Самый крупный за последние 50 лет айсберг откололся от шельфового ледника Эймери в Восточной Антарктиде, сообщает 1 октября ВВС.
Профиль вчера в 02:53
Происшествия
Житель Саратова выпал из окна вместе с двумя детьми
В Саратове мужчина погиб, выпав из окна девятого этажа с двумя малолетними детьми, один из которых также разбился, а другого увезли в больницу с тяжелыми травмами.
Газета.Ru вчера в 13:36
Политика
На Украине опубликовано письмо с подписанной формулой Штайнмайера
В Киеве обнародовали письмо о согласовании, так называемой, формулы Штайнмайера, которое подписал представитель Украины в контактной группе по урегулированию на востоке страны Леонид Кучма.
Национальная служба новостей 07:15
Авто
Great Wall представила рамный Haval H9 для экстремального бездорожья
Компания Great Wall начала продажи обновленного флагманского внедорожника Haval H9 в августе текущего года, а теперь производитель презентовал версию новинки для экстремального бездорожья.
Новые автомобили 30 сентября в 23:42