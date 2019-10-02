Российские пограничники открыли огонь в ходе задержания браконьеров из КНДР в Японском море, передает РИА "Новости". В результате обстрела на одной из шхун произошел пожар, пострадали пять северокорейцев.

Российские пограничники открыли огонь по шхуне браконьеров из КНДР

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