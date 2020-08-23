Экономика
ИА Красная ВеснаРоссийские поставки в ЮАР резко выросли в 2020 году
Поставки мыла и моющих средств увеличились в два раза. Объем товарооборота с ЮАР по итогам первого полугодия 2020 года составил 462,1 млн долларов. Таким образом, объем российского экспорта вырос на 36,3% и стал равен 134 млн долларов.
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Политика
В Минске задержали двух членов координационного совета оппозиции
Белорусский ОМОН задержал членов координационного совета оппозиции страны Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского, сообщает портал Tut.by.
Ведомости 05:26
Политика
Лукашенко с автоматом вышел за оцепление и поблагодарил силовиков
Президент Белоруссии Александр Лукашенко вышел к силовикам, окружающим его резиденцию в Минске.
Lenta.ru вчера в 14:12
Происшествия
Работников Мурманской ТЭЦ эвакуировали из-за сообщения о бомбе
На территории Мурманской ТЭЦ произошла эвакуация из-за сообщения об угрозе взрыва.
Би-порт 04:45
Авто
Bentley отзывает в России 104 автомобиля
Москва, 24 августа 2020, 12:56 — REGNUM Официальный представитель изготовителя Bentley на российском рынке ООО «Фольксваген Груп Рус» объявил об отзыве на ремонт 104 автомобиля.
REGNUM 05:56
Единоборства
Российский боксёр Поветкин нокаутом победил британца Уайта
Поединок для 40-летнего боксёр из России оказался сложным – в четвёртом раунде он дважды падал на пол от результативных ударов британца.
Evo-rus.com 05:30
Армия и оружие
Ночью к границам России переброшены 6 американских бомбардировщиков B-52
Вечерний курьер вчера в 04:53
Футбол
Левандовски провёл ночь с трофеем Лиги чемпионов
Роберт Левандовски стал лучшим бомбардиром прошедшего розыгрыша Лиги чемпионов. Польский нападающий «Баварии» записал на свой счёт 15 голов.
Евро-футбол.ру 05:12
Шоу-бизнес
Кудрявцева в купальнике показала подписчикам складки на животе
Ретро-купальник с плавками с завышенной посадкой притянул взгляд подписчиков, а также оголил складки на животе Леры.
Экономика сегодня вчера в 21:09
Общество
Суд отложил заседание по делу Ефремова до 31 августа
Пресненский суд Москвы отложил заседание по делу актера Михаила Ефремова на 31 августа.
Ведомости 04:28
Политика
В Кремле оценили действия протестующих и полиции в Белоруссии
В Кремле считают, что со стороны митингующих в Белоруссии не было никаких провокаций, а правоохранительные органы корректно исполняли свои обязанности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Rambler News Service 06:09
Общество
В Москву поступит небольшая партия вакцины от коронавируса
Вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19 в ближайшее время небольшой партией поступит в Москву.
RT на русском 05:51
Общество
Жители Литвы встали в живую цепь солидарности с оппозицией Белоруссии
Известия вчера в 19:44
Шоу-бизнес
Криштиану Роналду и Джорджина Родригес спровоцировали слухи о помолвке
Поклонники заваливают пару вопросами и поздравляют с помолвкой, однако Криштиану и Джорджина пока не комментировали ситуацию.
Popcornnews.ru 04:55
Общество
Россиян обяжут маркировать домашних животных с 2021 года
Речь идет о поправках в законодательство, которыми в России вводится обязательный учет и маркировка домашних животных.
Известия вчера в 19:01
Происшествия
Работники изолятора в Минске стали тайно вывозить жертв пыток за город
Заключенных в самом плохом состоянии тайно вывозят за город, в район МКАДа, иногда просто на улицу, подальше от ИВС, и просто выбрасывают из автозаков, рассказала свидетельница.
Lenta.ru 01:27
Общество
«Калашников» отсудил 500 тысяч рублей у фабрики клюшек Даниса Зарипова
Арбитражный суд Татарстана по иску концерна "Калашников" взыскал 500 тысяч рублей с занимающегося производством клюшек и одежды челнинского ООО "ЗаряД", одним из участников которого является известный хоккеист "Ак Барса" и сборной России Данис Зарипов.
РИА Новости 02:47
Политика
Трамп заявил о готовности рассмотреть разъединение экономик США и КНР
Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае победы на предстоящих выборах 3 ноября будет готов рассмотреть возможность разъединения экономик США и КНР.
Страна Советов on-line 03:00
Общество
Закон об индивидуальных тарифах ОСАГО вступил в силу в России
В понедельник вступили в силу поправки в закон об ОСАГО, благодаря которым страховые компании теперь могут вводить и учитывать дополнительные личностные факторы при определении тарифа для каждого водителя.
РИА Новости вчера в 22:29
Шоу-бизнес
Ляйсан Утяшева в бикини продемонстрировала пикантную татуировку
Подписчикам понравилась и татуировка на животе 35-летней ведущей, они сочли, что рисунок на теле придаёт пикантности образу женщины.
News.ru 22 августа в 18:42
Авто
Дебют Volkswagen Passat девятого поколения состоится в 2023 году
Все версии получат платформу MQB. Дебют Volkswagen Passat нового поколения в Европе планируется на 2023 год.
Мой Брянск 03:08
Футбол
Куман заверил Альбу, что рассчитывает на него в следующем сезоне
По информации Sport.es, голландский специалист пообщался с защитником Жорди Альбой и заверил футболиста, что тот является важным игроком для «Барселоны».
Sport24.ru 04:56
Происшествия
Житель Саратова получил пожизненный срок за убийство девочки у гаражей
Как сообщила пресс-служба суда, Туватин признан виновным по обоим эпизодам преступления, отбывать пожизненное наказание он будет в исправительной колонии особого режима.
РИА Новости 04:33
Армия и оружие
Белоруссия обвинила Литву в попытке нарушить воздушное пространство
Литва попыталась нарушить воздушное пространство Белоруссии, сообщило Министерство обороны республики в своем Telegram-канале.
РИА Новости 04:13
Общество
В Cinema for Peace считают, что Навальный выздоровеет после отравления
Российского оппозиционера Алексея Навального пытались отравить, он поправится, но несколько месяцев не сможет работать, заявил немецкому изданию Bild основатель фонда Cinema for Peace Яка Бизиль.
Интерфакс вчера в 17:49
Авто
Завод «Форд Соллерс Елабуга» вернется к пятидневной рабочей неделе
Как рассказали в пресс-службе предприятия, завод «Форд Соллерс Елабуга» вернется к пятидневной рабочей неделе с 5 октября.
Tvoe-avto.com 04:27
Политика
Песков: Путин не участвовал в отправке Навального в Германию
Москва, 24 августа 2020, 12:45 — REGNUM Решение о транспортировке блогера Алексея Навального в берлинскую клинику было принято без участия президента России Владимира Путина.
REGNUM 05:45
Армия и оружие
Разработчик ударного беспилотника «Гром» назвал его задачи
Новейший ударный беспилотник "Гром" предназначен для поддержки истребителей, а его основная задача - сохранить жизни пилотов и сами пилотируемые самолёты, рассказал генеральный конструктор компании-разработчика "Кронштадт" Николай Долженков.
Комсомольская правда 00:29
Армия и оружие
Танк «Армата» прошел испытания в беспилотном режиме
Новейший российский танк Т-14 "Армата" прошел испытания в беспилотном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе разработчика — концерна "Уралвагонзавод".
РИА Новости 05:06
Происшествия
В Казани женщину укусил скорпион из купленного винограда
Жительницу Казани госпитализировали после укуса скорпиона, оказавшегося в купленном винограде, сообщает в воскресенье, 23 августа, ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Татарстана.
Известия вчера в 18:00