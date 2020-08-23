Поставки мыла и моющих средств увеличились в два раза. Объем товарооборота с ЮАР по итогам первого полугодия 2020 года составил 462,1 млн долларов. Таким образом, объем российского экспорта вырос на 36,3% и стал равен 134 млн долларов.

Российские поставки в ЮАР резко выросли в 2020 году

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