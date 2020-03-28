Экономика
ВедомостиРоссийские поставщики алкоголя сообщили о росте продаж
У группы компаний Simple в марте – небольшой рост заказов алкоголя со стороны розничных сетей, а продажи через винотеки SimpleWine на 10–20% выше продаж в марте 2019 г., рассказывает президент группы Simple Максим Каширин.
Читать в источнике
Оценить24
с чего всё началось
Продажи алкоголя растут, сообщили «Ведомостям» представители нескольких поставщиков.Ведомости03:26
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 23:38, Ашберн
Экономика
Депрессия началась: скачок безработицы в США превысил 1000%
Спрос на пособия по безработице в США за прошедшую неделю взлетел более чем на 1000%.
Общество
В Китае рассказали, как нужно промывать нос для профилактики
Людей тотально призывают мыть руки и носить маски, однако в Китае обращают внимание на то, что в целях профилактики коронавируса нужно ещё полоскать рот и нос.
Армия и оружие
Российские снайперы научились сбивать вертолеты из засады
Российские снайперы научились сбивать вертолеты из засады.
Политика
В Италии просят разрешить доставку собранной в Крыму гумпомощи
Ассоциация итальянских адвокатов Camere Penali del Diritto Europeo e Internazionale ("Палата специалистов по уголовному европейскому праву") обратилась к российскому руководству и законодательным органам с просьбой признать собранный в Крыму для Неаполя груз гуманитарной помощью, заявил РИА Новости глава ассоциации Александро Мария Тирелли.
Армия и оружие
Десятки военных на авианосце ВМС США оказались заражены коронавирусом
Число членов заразившихся коронавирусом членов экипажа авианосца ВМС США Theodore Roosevelt выросло с трех до 25.
Наука
Ученые выяснили, кто умнее: блондинки или брюнетки
Недавние исследования доказывают, что глупость блондинок – не более, чем обидный стереотип.
Общество
Джонсон предупредил британцев об ухудшении ситуации с коронавирусом
Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Великобритании ухудшится.
Политика
Россия закроет границу с Белоруссией
Ограничение на движение через пограничные пункты пропуска, которое вступит в силу с 30 марта, распространяется и на сухопутный участок границы с Белоруссией.
Общество
В России за нарушение карантина хотят штрафовать
В Российской Федерации увеличат штрафы за нарушение режима карантина.
Общество
В США от коронавируса скончался младенец
В США количество подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом превысило 120 тысяч человек, более 2 тысяч - скончались.
Общество
Московское метро «переименовало» две станции из-за коронавируса
На двух станциях московского метрополитена появились стикеры, напоминающие пожилым жителям столицы о необходимости оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции на фоне угрозы распространения коронавируса.
Общество
В России появился дефицитный товар за 500 тысяч рублей
Андриевский отметил, что тепловизор стоит в районе 300-500 тысяч рублей, что является, посильной нагрузкой на компанию.
Политика
Эксперт: Жители ФРГ оценили помощь России, Китая и Кубы жителям Италии
Помощь и содействие Китая, России и Кубы для Италии, страдающей больше остальных стран Европы от коронавируса, жители ФРГ восприняли по-особенному.
Общество
Биолог оценила российскую схему лечения пациентов с коронавирусом
Эффективность препарата «Мефлохин», который входит в представленную российскими учеными схему лечения от коронавируса, доказана, и он менее токсичен для человека, чем препараты-аналоги.
Здоровье
Поражению легких при коронавирусе сможет помешать чай с куркумой
Иностранные диетологи отмечают, что чай с куркумой предотвращает поражение легких.
Технологии
ФАС добавила голосовые помощники в список ПО для предустановки
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) расширила список российского программного обеспечения, необходимого для предустановки на гаджеты в России.
Здоровье
В Минздраве назвали сроки окончания пандемии коронавируса в России
Эпидемиолог Минздрава РФ сообщает, что активность распространения коронавируса в стране должна сократиться с конца следующего месяца до начала мая.
Общество
Роспотребнадзор не рекомендует гулять с детьми из-за коронавируса
Роспотребнадзор не рекомендует гулять с детьми из-за коронавируса с период длинных выходных.
Общество
Мурашко заявил об эффективности четырехслойных марлевых масок
Мурашко добавил, эти маски шьют на заводах, после чего они поступают в медорганизации и аптеки.
Общество
В Череповце введут режим ЧС из-за коронавируса
В городе Череповце Вологодской области введут режим ЧС из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель
Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
Происшествия
В Сызрани случайный взгляд врача спас от вероятной смерти пациентку
Придя на прием к врачу, 45-летняя женщина - жительница Сызрани совершенно случайно узнала, что буквально через несколько месяцев ее жизнь может превратиться буквально в ад.
Общество
Конгресс США одобрил меры по поддержке экономики на $2 трлн
Палата представителей Конгресса США одобрила пакет стимулирующих мер для экономики в размере 2 трлн долларов.
Общество
Правительство утвердило перечень товаров первой необходимости
Правительство утвердило перечень товаров первой необходимости из-за распространения коронавируса. Документ опубликован на сайте кабмина.
Экономика
«Роснефть» сообщила о прекращении работы в Венесуэле и продаже активов
«Роснефть» прекратит свою работу в Венесуэле и продаст активы, связанные с деятельностью в этой стране, говорится в сообщении компании.
Общество
Сроки проведения ЕГЭ и ОГЭ перенесли
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что старт основной кампании единых государственных экзаменов переносится с 25 мая на 8 июня из-за ситуации с COVID-19, сообщается на сайте министерства.
Общество
Вирусолог спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в России
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн рассказал, когда в России будет всплеск заражения коронавирусом.
Политика
Трамп допустил введение карантина в Нью-Йорке
Американский президент Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность введения карантина в Нью-Йорке и некоторых других штатах в связи с коронавирусом COVID-19.
Общество
СМИ сообщило о финансовых проблемах итальянцев из-за коронавируса
Многие жители Италии столкнулись с серьезными финансовыми проблемами из-за режима чрезвычайного положения, объявленного в стране для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.