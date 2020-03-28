с чего всё началось

У группы компаний Simple в марте – небольшой рост заказов алкоголя со стороны розничных сетей, а продажи через винотеки SimpleWine на 10–20% выше продаж в марте 2019 г., рассказывает президент группы Simple Максим Каширин.

Общество В Китае рассказали, как нужно промывать нос для профилактики Людей тотально призывают мыть руки и носить маски, однако в Китае обращают внимание на то, что в целях профилактики коронавируса нужно ещё полоскать рот и нос.

Политика В Италии просят разрешить доставку собранной в Крыму гумпомощи Ассоциация итальянских адвокатов Camere Penali del Diritto Europeo e Internazionale ("Палата специалистов по уголовному европейскому праву") обратилась к российскому руководству и законодательным органам с просьбой признать собранный в Крыму для Неаполя груз гуманитарной помощью, заявил РИА Новости глава ассоциации Александро Мария Тирелли.

Политика Россия закроет границу с Белоруссией Ограничение на движение через пограничные пункты пропуска, которое вступит в силу с 30 марта, распространяется и на сухопутный участок границы с Белоруссией.

Общество В США от коронавируса скончался младенец В США количество подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом превысило 120 тысяч человек, более 2 тысяч - скончались.

Общество Московское метро «переименовало» две станции из-за коронавируса На двух станциях московского метрополитена появились стикеры, напоминающие пожилым жителям столицы о необходимости оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции на фоне угрозы распространения коронавируса.

Общество Биолог оценила российскую схему лечения пациентов с коронавирусом Эффективность препарата «Мефлохин», который входит в представленную российскими учеными схему лечения от коронавируса, доказана, и он менее токсичен для человека, чем препараты-аналоги.

Происшествия В Сызрани случайный взгляд врача спас от вероятной смерти пациентку Придя на прием к врачу, 45-летняя женщина - жительница Сызрани совершенно случайно узнала, что буквально через несколько месяцев ее жизнь может превратиться буквально в ад.

Общество Сроки проведения ЕГЭ и ОГЭ перенесли Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что старт основной кампании единых государственных экзаменов переносится с 25 мая на 8 июня из-за ситуации с COVID-19, сообщается на сайте министерства.

Политика Трамп допустил введение карантина в Нью-Йорке Американский президент Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность введения карантина в Нью-Йорке и некоторых других штатах в связи с коронавирусом COVID-19.