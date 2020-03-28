Экономика

ВедомостиВедомостиРоссийские поставщики алкоголя сообщили о росте продаж

У группы компаний Simple в марте – небольшой рост заказов алкоголя со стороны розничных сетей, а продажи через винотеки SimpleWine на 10–20% выше продаж в марте 2019 г., рассказывает президент группы Simple Максим Каширин.
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с чего всё началось

Российские поставщики алкоголя сообщили о росте продаж

Продажи алкоголя растут, сообщили «Ведомостям» представители нескольких поставщиков.
Ведомости03:26

Подробнее о событии

За последний месяц в России резко выросли продажи алкоголя

Life.ru22:08

Продажи алкоголя выросли на фоне падения рубля

Forbes14:06

В России стали чаще покупать алкоголь, пишет СМИ

РИА Новости20:56

Россияне начали массово скупать алкоголь

Lenta.ru19:29

Россияне стали чаще покупать алкоголь - СМИ

Аргументы и Факты21:59

Российские поставщики алкоголя сообщили о росте продаж

Коммерсантъ10:18

Российские поставщики алкоголя сообщили о росте продаж

Ведомости03:26
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Экономика

Депрессия началась: скачок безработицы в США превысил 1000%

Спрос на пособия по безработице в США за прошедшую неделю взлетел более чем на 1000%.
Вести.Ru 26 марта в 23:14
Общество

В Китае рассказали, как нужно промывать нос для профилактики

Людей тотально призывают мыть руки и носить маски, однако в Китае обращают внимание на то, что в целях профилактики коронавируса нужно ещё полоскать рот и нос.
Pravda.Ru 09:47
Армия и оружие

Российские снайперы научились сбивать вертолеты из засады

Российские снайперы научились сбивать вертолеты из засады.
Lenta.ru 18:35
Политика

В Италии просят разрешить доставку собранной в Крыму гумпомощи

Ассоциация итальянских адвокатов Camere Penali del Diritto Europeo e Internazionale ("Палата специалистов по уголовному европейскому праву") обратилась к российскому руководству и законодательным органам с просьбой признать собранный в Крыму для Неаполя груз гуманитарной помощью, заявил РИА Новости глава ассоциации Александро Мария Тирелли.
РИА Новости 20:37
Армия и оружие

Десятки военных на авианосце ВМС США оказались заражены коронавирусом

Число членов заразившихся коронавирусом членов экипажа авианосца ВМС США Theodore Roosevelt выросло с трех до 25.
ФАН 26 марта в 23:02
Наука

Ученые выяснили, кто умнее: блондинки или брюнетки

Недавние исследования доказывают, что глупость блондинок – не более, чем обидный стереотип.
Волгоградская правда 23:28
Наука

Названы сроки выживания коронавируса на поверхностях

Lenta.ru 20:59
Общество

Джонсон предупредил британцев об ухудшении ситуации с коронавирусом

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Великобритании ухудшится.
РБК 20:53
Политика

Россия закроет границу с Белоруссией

Ограничение на движение через пограничные пункты пропуска, которое вступит в силу с 30 марта, распространяется и на сухопутный участок границы с Белоруссией.
РБК 10:15
Общество

В России за нарушение карантина хотят штрафовать

В Российской Федерации увеличат штрафы за нарушение режима карантина.
Evo-rus.com 11:11
Общество

В США от коронавируса скончался младенец

В США количество подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом превысило 120 тысяч человек, более 2 тысяч - скончались.
Российская газета 23:10
Общество

Московское метро «переименовало» две станции из-за коронавируса

На двух станциях московского метрополитена появились стикеры, напоминающие пожилым жителям столицы о необходимости оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции на фоне угрозы распространения коронавируса.
РИА Новости 19:48
Общество

В России появился дефицитный товар за 500 тысяч рублей

Андриевский отметил, что тепловизор стоит в районе 300-500 тысяч рублей, что является, посильной нагрузкой на компанию.
Газета.Ru 23:19
Политика

Эксперт: Жители ФРГ оценили помощь России, Китая и Кубы жителям Италии

Помощь и содействие Китая, России и Кубы для Италии, страдающей больше остальных стран Европы от коронавируса, жители ФРГ восприняли по-особенному.
ANNA-News 11:24
Общество

Биолог оценила российскую схему лечения пациентов с коронавирусом

Эффективность препарата «Мефлохин», который входит в представленную российскими учеными схему лечения от коронавируса, доказана, и он менее токсичен для человека, чем препараты-аналоги.
Lenta.ru 15:38
Здоровье

Поражению легких при коронавирусе сможет помешать чай с куркумой

Иностранные диетологи отмечают, что чай с куркумой предотвращает поражение легких.
ToDay News Ufa вчера в 02:56
Технологии

ФАС добавила голосовые помощники в список ПО для предустановки

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) расширила список российского программного обеспечения, необходимого для предустановки на гаджеты в России.
RuNews24.ru 26 марта в 16:30
Здоровье

В Минздраве назвали сроки окончания пандемии коронавируса в России

Эпидемиолог Минздрава РФ сообщает, что активность распространения коронавируса в стране должна сократиться с конца следующего месяца до начала мая.
SMINEWS в Подольске 10:20
Общество

Роспотребнадзор не рекомендует гулять с детьми из-за коронавируса

Роспотребнадзор не рекомендует гулять с детьми из-за коронавируса с период длинных выходных.
RuNews24.ru 00:55
Общество

Мурашко заявил об эффективности четырехслойных марлевых масок

Мурашко добавил, эти маски шьют на заводах, после чего они поступают в медорганизации и аптеки.
ТАСС 07:55
Общество

В Череповце введут режим ЧС из-за коронавируса

В городе Череповце Вологодской области введут режим ЧС из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 07:23
Общество

ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель

Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
РИА Новости вчера в 14:10
Происшествия

В Сызрани случайный взгляд врача спас от вероятной смерти пациентку

Придя на прием к врачу, 45-летняя женщина - жительница Сызрани совершенно случайно узнала, что буквально через несколько месяцев ее жизнь может превратиться буквально в ад.
Ugpressa.ru 16:33
Общество

Конгресс США одобрил меры по поддержке экономики на $2 трлн

Палата представителей Конгресса США одобрила пакет стимулирующих мер для экономики в размере 2 трлн долларов.
BFM.ru вчера в 14:19
Общество

Правительство утвердило перечень товаров первой необходимости

Правительство утвердило перечень товаров первой необходимости из-за распространения коронавируса. Документ опубликован на сайте кабмина.
Газета.Ru 09:28
Экономика

«Роснефть» сообщила о прекращении работы в Венесуэле и продаже активов

«Роснефть» прекратит свою работу в Венесуэле и продаст активы, связанные с деятельностью в этой стране, говорится в сообщении компании.
РБК 15:44
Общество

Сроки проведения ЕГЭ и ОГЭ перенесли

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что старт основной кампании единых государственных экзаменов переносится с 25 мая на 8 июня из-за ситуации с COVID-19, сообщается на сайте министерства.
ИжевскИнфо.РУ вчера в 07:47
Общество

Вирусолог спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в России

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн рассказал, когда в России будет всплеск заражения коронавирусом.
Газета.Ru 21:14
Политика

Трамп допустил введение карантина в Нью-Йорке

Американский президент Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность введения карантина в Нью-Йорке и некоторых других штатах в связи с коронавирусом COVID-19.
RT на русском 13:08
Общество

СМИ сообщило о финансовых проблемах итальянцев из-за коронавируса

Многие жители Италии столкнулись с серьезными финансовыми проблемами из-за режима чрезвычайного положения, объявленного в стране для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
РБК 21:43
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