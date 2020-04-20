Несколько ассоциаций, в которые входят сельскохозяйственные предприятия и производители продуктов и напитков, написали коллективное письмо премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой о дополнительной поддержке.

с чего всё началось

Одной из мер поддержки мог бы стать запрет на скидки на продукты в магазинах и торговых сетях, говорится в обращении. По словам гендиректора Союзмолока Артема Белова, промоакции хорошо привлекают покупателей, однако снижают доходность производителей.

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