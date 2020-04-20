Экономика

REGNUMREGNUMРоссийские поставщики попросили запретить скидки в магазинах

Одной из мер поддержки мог бы стать запрет на скидки на продукты в магазинах и торговых сетях, говорится в обращении. По словам гендиректора Союзмолока Артема Белова, промоакции хорошо привлекают покупателей, однако снижают доходность производителей.
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с чего всё началось

Производители продуктов просят правительство о моратории на скидки в магазинах

Несколько ассоциаций, в которые входят сельскохозяйственные предприятия и производители продуктов и напитков, написали коллективное письмо премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой о дополнительной поддержке.
Ведомостивчера в 17:07

Подробнее о событии

Производители продуктов попросили отменить промоакции в магазинах

РБК04:34

Производители попросили запретить скидки на продукты в магазинах

РИА Новости03:51

Производители продуктов просят правительство о моратории на скидки в магазинах

Ведомостивчера в 17:07

Производители продуктов просят правительство на время отменить скидки в магазинах

Эхо Москвывчера в 21:36

Мишустина попросили запретить в магазинах акции и скидки на продукты

URA.Ruвчера в 19:08

Производители продуктов предложили мораторий на новую маркировку и промо-акции в сетях

Интерфакс03:16

Производители просят кабмин временно отменить штрафы за недопоставку продуктов в магазины

ТАССвчера в 16:28
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Экономика

Президент Crocus Group Агаларов сравнил свой бизнес с тонущим кораблем

Президент Crocus Group Араз Агаларов в интервью телеканалу РБК рассказал о том, в какой ситуации сейчас находится его бизнес.
РБК 04:13
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Происшествия

В Крыму коронавирус подтвердился у 11-летнего ребенка

Коронавирус подтвердился у 11-летнего ребенка в Крыму, его мать ранее заболела COVID-19, сообщил на ежедневном совещании по предупреждению распространения коронавируса на полуострове глава республики Сергей Аксенов.
ТАСС 03:38
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Энергетика

В России резко упали оптовые цены на бензин

Цена Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю с 13 по 19 апреля упала на 11% — до 35,77 тыс. рублей за тонну (в европейской части России).
Известия 02:08
2,7K
Шоу-бизнес

Возлюбленная Козловского раскрыла редкое имя дочери

Актриса и спутница звезды российского кино Данилы Козловского Ольга Зуева рассекретила имя новорожденной дочери.
ФАН 19 апреля в 05:47
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Экономика

В России могут прекратить выпуск дешёвых жизненно важных лекарств

Всего фармкомпании заявили о возможном прекращении производства более 50 международных непатентованных наименований, входящих в перечень жизненно важных препаратов.
REGNUM 04:33
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Общество

В Алтайском крае за сутки COVID-19 подтвердили у 41 человека

Как сообщили в региональном оперативном штабе по профилактике коронавирусной инфекции, лаборатории региона подтвердили 41 новый случай заболевания за минувшие сутки.
Российская газета 01:23
21
Общество

РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники

Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43
4,7K
Происшествия

В Новосибирской области дома у пенсионера нашли три расчлененных тела

Полицейские в Новосибирской области задержали по подозрению в убийстве 66-летнего ранее судимого местного жителя, у которого дома нашли расчлененное тело пропавшего односельчанина и останки еще двух тел, сообщают во вторник региональные ГУ МВД и СУ СК России.
РИА Новости 02:22
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Кино

Новый сезон «Смешариков» выйдет 18 мая

Piter.tv 05:08
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Общество

Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей

Член Совета Федераций Алексей Пушков в своем Twitter подверг критике поведение краснодарской чиновницы, которая отчитала медицинских работников за невозможность самостоятельно сшить бахилы.
Газета.Ru вчера в 12:03
3,6K
Энергетика

Цена нефти марки Brent упала ниже 23 долларов за баррель

Эталонный сорт нефти марки Brent торгуется на бирже по цене 22,5 доллара за баррель. С начала сессии Brent потеряла уже более 10% цены.
Российская газета 04:36
21
Политика

Лукашенко заявил, что «коронавирус стал политикой»

Белоруссия по сравнению с другими странами оказалась более подготовленной к вызовам пандемии коронавируса, что стало поводом для критики извне.
ТАСС 04:34
30
Общество

Facebook стала удалять публикации с протестами против карантина

Вашингтон, 21 апреля 2020, 06:23 — REGNUM Администрация социальной сети Facebook стала удалять публикации, которые размещают противники карантинных мер.
REGNUM вчера в 23:23
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Общество

Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет

РБК 19 апреля в 22:04
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Транспорт

В метро Москвы перестали продавать билеты на одну поездку

В Московском метрополитене в соответствии с указом мэра перестали продавать разовые билеты в кассах, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
РБК 05:08
9
Экономика

Минпромторг составил список системообразующих предприятий

Минпромторг сформировал список системообразующих предприятий по своей линии. Ведомство внесло в него почти 250 организаций из 15 отраслей.
Вести.Ru вчера в 22:55
138
Политика

Американская разведка изучает данные об ухудшении здоровья Ким Чен Ына

Вашингтон, 21 апреля 2020, 08:18 — REGNUM Власти Соединенных Штатов изучают разведывательные данные о якобы ухудшении здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына, об этом сообщает CNN со ссылкой на источник.
REGNUM 01:18
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Общество

В РФ за сутки выявили 5 тыс. 642 случая коронавируса

За минувшие сутки в России зафиксировали 5 тыс. 642 случая коронавирусной инфекции.
Моя Москва.онлайн 04:07
Политика

Путин предупредил о пике коронавируса

На разработчиках лежит колоссальная ответственность за ее создание: важно знать, когда вакцина будет готова, чтобы запустить производство, отметил глава государства.
BFM.ru вчера в 07:22
2,7K
Политика

Лавров оценил ущерб от односторонних санкций в условиях коронавируса

Односторонние санкции в обход СБ ООН наносят колоссальный ущерб Сирии, КНДР в условиях пандемии коронавируса, когда США категорически отказываются откликаться на предложения объявить гуманитарную паузу, заявил глав МИД России Сергей Лавров.
РИА Новости 04:43
Общество

В центре Владикавказа собрались выступающие против режима самоизоляции

RT на русском вчера в 08:07
9,4K
Здоровье

От коронавируса в Омской области излечились 17 человек

За сутки вирус подтвердился еще у пяти человек, и теперь в Омской области 41 случай заражения коронавируса.
Город55.ру 04:14
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Финансы

Курс рубля снизился после падения цен на нефть

Рубль подешевел по отношению к доллару на 1,28 руб. относительно цены закрытия прошлого торгового дня, к евро – на 1,32 руб.
Ведомости вчера в 16:25
3
Происшествия

В Прикамье подтвердили ещё 22 заражения коронавирусом

Пермь, 21 апреля 2020, 11:22 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 21 апреля, подтверждено 22 новых случая заражения короновирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.
REGNUM 04:22
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Политика

Общественники потребовали дать Милашиной госзащиту после слов Кадырова

Группа активистов, деятелей культуры, правозащитников и политиков подписала письмо в Следственный комитет, в котором потребовала обеспечить госзащиту специальному корреспонденту «Новой газеты» Елене Милашиной, пишет издание.
РБК вчера в 17:19
676
Авто

Официально представлен седан Audi A3 нового поколения

Новое поколение сохранило размер колёсной базы, но стало длиннее на 4 см (4,5 метра), шире на 2 см (1,82 метра) и выше на 1 см (1,43 метра).
За рулем Кубань 03:54
Здоровье

Мурашко выразил надежду на спад пандемии коронавируса к лету

Глава Минздрава России Михаил Мурашко выразил надежду, что темпы распространения коронавируса в стране снизятся к лету.
Газета.Ru вчера в 12:24
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Общество

В Германии отменили Октоберфест из-за коронавируса

Говорит Москва 04:00
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Здоровье

Глава минздрава Украины предложил продлить карантин до 12 мая

Киев, 21 апреля 2020, 10:38 — REGNUM Министерство здравоохранения Украины предложит правительству продлить карантин в стране до 12 мая.
REGNUM 03:38
Транспорт

Заработал сервис проверки привязки «Тройки» к цифровому пропуску

В Москве начали работу сервисы, которые позволяют проверить привязку транспортной карты и номера автомобиля к электронному пропуску.
Вечерняя Москва вчера в 11:45
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