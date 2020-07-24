Политика

ИзвестияИзвестияРоссийские пранкеры позвонили Монике Левински от имени Греты Тунберг

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) поговорили от имени экоактивистки Греты Тунберг с бывшей сотрудницей Белого дома Моникой Левински, известной романом с экс-президентом США Биллом Клинтоном. Запись разговора появилась на YouTube.
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Пранкеры Вован и Лексус разыграли Монику Левински

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Пранкеры Вован и Лексус позвонили Монике Левински

News.ru16:44

Вован и Лексус позвонили Монике Левински под видом Греты Тунберг

Газета.Ru16:13

Российские пранкеры разыграли Монику Левински

РИА Новости16:10

Российские пранкеры позвонили Монике Левински от имени Греты Тунберг

Известия16:06

Пранкеры поговорили с Моникой Левински от имени Греты Тунберг

РЕН ТВ15:38

Российские пранкеры сообщили о звонке Монике Левински

РБК15:06
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Что касается группы ГАЗ, которой также владеет Дерипаска, то минфин США более двух лет выдавал крупнейшему российскому производителю коммерческого транспорта краткосрочные лицензии, разрешающие работу с группой по заключенным контрактам.
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Женщина, подозреваемая в убийстве заслуженного педагога ВГИК на западе Москвы, задержана, сообщается на сайте СК РФ.
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