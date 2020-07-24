Политика
Lenta.ruРоссийские пранкеры разыграли Монику Левински
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли Монику Левински. Разговор опубликован на YouTube-канале «Оκтагон». Телефонные хулиганы представились экоактивисткой Гретой Тунберг.
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Политика
Саркози рассказал о курьезе на встрече с Путиным
Газета.Ru 16:15
Здоровье
В России не ждут вспышку коронавируса осенью
Россиянам не стоит опасаться второй волны коронавируса этой осенью.
URA.Ru вчера в 05:56
Армия и оружие
Двое сирийских военных ранены в результате атаки Израиля
В результате были ранены двое военнослужащих.
Газета.Ru 17:32
Киберспорт
Анонсирован кооперативный шутер Warhammer 40,000: Darktide
CyberSport.ru 01:58
Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата иранского авиалайнера истребителем США
Известия вчера в 22:41
Единоборства
Исмаилов нокаутировал Александра Емельяненко на турнире АСА 107
Турнир АСА 107 изначально привлекал большое внимание - одной лишь вывески главного поединка Александра Емельяненко с Магомедом Исмаиловым было предостаточно.
Газета.Ru 16:03
Политика
Зеленский предложил Египту сотрудничество в космической сфере
ТАСС Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси обсудил возможность усиления сотрудничества государств в космической отрасли.
РЕН ТВ 18:24
Армия и оружие
ТАСС в спецпроекте разобрал устройство самого вооруженного крейсера ВМФ России
В преддверии Дня Военно-морского флота (ВМФ) РФ ТАСС выпустил специальный проект "Петр Великий".
ТАСС 05:00
Футбол
Президент «Брешии» — о Балотелли: «Я преследовал звезды в небе и оторвал взгляд от команды»
Президент «Брешии» Массимо Челлино признал, что совершил ошибку, пригласив в команду Марио Балотелли.
Матч ТВ 19:05
Футбол
Ростислав Мурзагулов объяснил, кто владеет ФК «Уфа»
После ухода Шамиля Газизова на пост генерального директора московского «Спартака», в СМИ прошла информация, что свои акции экс-гендиректор «Уфы» передал брату.
Башинформ 04:14
Шоу-бизнес
Гошу Куценко подозревают в домогательствах к фанатке
Фанатка Гоши Куценко опубликовала в TikTok видеозапись, на которой рассказала о домогательствах со стороны российского актера.
CT news 06:59
Гаджеты
Samsung готовит три новых смартфона в линейке S21
Деловое.ТВ 13:17
Политика
Новый малый ракетный корабль проекта 22800 спущен на воду в Керчи
Керченский судостроительный завод "Залив" спустил на воду малый ракетный корабль проекта 22800 "Циклон".
ИА Крыминформ 05:49
Политика
Памфилова предложила забыть о «нормальных условиях» проведения выборов
О нормальных условиях проведения выборов можно надолго забыть, заявила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова.
РБК 07:47
Общество
В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом
"В Москве скончались 14 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в штабе.
ТАСС 17:34
Политика
Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым
Глава штаба украинской партии «Европейская солидарность» и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что в случае если президент Владимир Зеленский примет решение наступать на Крым, то он встанет в первых рядах штурмового батальона.
Lenta.ru 11:51
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко показала фигуру в «солнечном» купальнике
Популярная украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко продемонстрировала фигуру в «солнечном» купальнике.
Территория новостей 06:30
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru 03:56
Наука
Физики впервые измерили время туннелирования атома
N+1 22 июля в 11:00
Футбол
Лэмпард больше не доверяет Кепе, клуб ищет нового вратаря
Как сообщается, главный тренер "синих" Фрэнк Лэмпард окончательно потерял веру в Кепу Аррисабалагу.
Soccer.ru 16:30
Политика
Закон об упрощенном получении гражданства РФ вступил в силу
Президент Владимир Путин подписал закон об упрощённом получении гражданства РФ 24 апреля 2020 года.
Право.ру 02:56
Армия и оружие
США могли бы продать Польше танки «Абрамс» для сдерживания России
Вашингтон, 24 июля 2020, 10:55 — REGNUM США могли бы продать свои танки M-1 «Абрамс» Польше, которая является важным элементом НАТО по сдерживанию России, заявил аналитик Дан Гуре 23 июля в статье для Real Clear Defense.
REGNUM 03:55
Происшествия
На юго-западе Москвы снова подрались выходцы из Азербайджана и Армении
В Москве произошла очередная драка между представителями азербайджанской и армянской диаспор, сообщил РБК.
РИА Новости 12:53
Игры
Halo Infinite получит локальный кооператив со сплитскрином
В Halo Infinite можно будет сыграть в кооперативе, а также в режиме сплитскрина.
CyberSport.ru 00:12
Здоровье
В теле скончавшихся от коронавируса обнаружили изменения
Ученые обнаружили изменения, которые нашли в телах скончавшихся от коронавируса пациентов.
Рамблер вчера в 07:17
Политика
В СЖР оценили просьбу пересмотреть лицензию RT на вещание в Британии
RT сообщил, что британский теневой министр культуры, цифровых технологий, спорта и СМИ Джо Стивенс обратилась к исполнительному директору медиарегулятора Ofcom Мелани Доус с просьбой пересмотреть вопрос о предоставлении RT лицензии на вещание в стране.
РИА Новости 04:57
Космос
В созвездии Дракона «родилась» уникальная сверхновая
Как сообщает ToDay News Ufa, в созвездии Дракона обнаружено очень редкое явление: это ультрафиолетовая вспышка, которая сопровождает взрыв белого карлика или сверхновой типа Ia.
ToDay News Ufa 15:00