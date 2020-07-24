Политика

Lenta.ruLenta.ruРоссийские пранкеры разыграли Монику Левински

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли Монику Левински. Разговор опубликован на YouTube-канале «Оκтагон». Телефонные хулиганы представились экоактивисткой Гретой Тунберг.
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Пранкеры позвонили Монике Левински от лица Тунберг

RT на русском18:35

Российские пранкеры сообщили о звонке Монике Левински

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Пранкеры поговорили с Моникой Левински от имени Греты Тунберг

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Пранкеры Вован и Лексус разыграли Монику Левински

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