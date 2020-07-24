Политика
Lenta.ruРоссийские пранкеры разыграли Монику Левински
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли Монику Левински. Разговор опубликован на YouTube-канале «Оκтагон». Телефонные хулиганы представились экоактивисткой Гретой Тунберг.
Читать в источнике
Оценить34
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 01:19, Ашберн
Единоборства
Исмаилов нокаутировал Александра Емельяненко на турнире АСА 107
Турнир АСА 107 изначально привлекал большое внимание - одной лишь вывески главного поединка Александра Емельяненко с Магомедом Исмаиловым было предостаточно.
Газета.Ru вчера в 16:03
Гаджеты
Apple может перенести презентацию новых iPhone в этом году
Чуть позже стартуют и продажи новинок. Однако, по информации источников, в этом году компания может перенести презентацию новых iPhone.
Ferra вчера в 07:36
Экономика
Путин разрешил заморозить реальные пенсии россиян на 10 лет
Президент России Владимир Путин разрешил заморозить реальные пенсии россиян на 10 лет. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 10:55
Киберспорт
Rockstar анонсировала крупнейшее в истории обновление для GTA Online
Дата выхода обновления не анонсирована. Разработчики GTA Online также сообщили, что добавят новый контент в игру до конца лета.
CyberSport.ru вчера в 11:30
Наука
Найден белок, скрывающий коронавирус от иммунитета
ToDay News Ufa вчера в 08:42
Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата иранского авиалайнера истребителем США
Известия 23 июля в 22:41
Здоровье
Вторая волна коронавируса ожидается с более опасными последствиями
Вторая волна коронавируса ожидается с более опасными последствиями.
Evo-rus.com 22 июля в 23:55
Авто
Электрокары стали более выгодными в эксплуатации, чем автомобили с ДВС
Британские аналитики из Direct Line Group подсчитали, что полностью электрические автомобили стали более выгодными, если учитывать все затраты на их покупку и обслуживание.
Тарантас Ньюс 22 июля в 03:23
Происшествия
В столичном регионе произошли столкновения на межнациональной почве
В столичном регионе произошли столкновения на межнациональной почве Вооруженный конфликт между Азербайджаном и Арменией перекинулся на Россию.
Коммерсантъ вчера в 19:08
Политика
Вступил в силу закон об упрощенном получении гражданства РФ
Федеральный закон об упрощении процедуры получения гражданства России иностранцами и лицами без гражданства вступил в силу 24 июля.
Известия 23 июля в 18:42
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 4,25% годовых
В пятницу, 24 июля, совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 4,25% годовых.
RT на русском вчера в 10:41
Наука
На островах Тонга найдены останки полуметрового голубя
Голубь гигант жил на Земле около 2850–2700 лет назад, но после они вымерли и сейчас ученые при раскопках обнаружили останки птицы.
Газета DAILY вчера в 14:28
Общество
Россия возобновляет авиасообщение с тремя странами с 1 августа
Россияне смогут с 1 августа отправиться в Турцию, Великобританию и Танзанию.
Газета.Ru вчера в 15:10
Общество
Шемякин оценил изменения в памятнике на могиле Высоцкого
Скульптор, художник Михаил Шемякин прокомментировал изменения в памятнике на могиле актёра, поэта и барда Владимира Высоцкого.
RT на русском вчера в 16:39
Происшествия
Сообщение о минировании аэропорта в Хабаровске не подтвердилось
Как сообщили ранее ТАСС в пресс-службе, в аэропорт Хабаровска от правоохранительных органов в субботу поступило сообщение о сигнале о минировании терминала внутренних авиалиний воздушной гавани.
ТАСС 00:17
Происшествия
Экс-губернатору Хабаровского края утвердили обвинение
Как сообщается на сайте ведомства, по версии следствия, в 2014 году Виктор Ишаев, будучи вице-президентом и советником президента компании "Роснефть" в представительстве по Хабаровскому краю, "с целью хищения имущества предприятия" организовал заключение с аффилированным с ним ООО "Бейс" договора аренды нежилого помещения по завышенной цене.
Уралинформбюро вчера в 01:31
Армия и оружие
В США оценили ущерб от пожара на десантном корабле Bonhomme Richard
Командование американских ВМС оценило размер ущерб от пожара на борту десантного корабля Bonhomme Richard.
Российская газета 23 июля в 03:10
Общество
В России детские выплаты в 10 тысяч предложили сделать ежемесячными
Семьям выплатили по 10 тыс. рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет.
Evo-rus.com 23 июля в 13:40
Происшествия
В Москве задержали женщину, подозреваемую в убийстве педагога ВГИК
Женщина, подозреваемая в убийстве заслуженного педагога ВГИК на западе Москвы, задержана, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 22 июля в 13:48
Шоу-бизнес
Кристина Асмус пошутила о возможном разделе имущества с Харламовым
Подогревает интерес и сама Асмус, шутя о возможном разделе имущества с бывшим супругом.
ФАН 23 июля в 15:29
Армия и оружие
МИД России ответил на обвинения США об испытаниях оружия в космосе
Ранее космическое командование ВВС США обвинило Россию в том, что 15 июля она провела испытания противоспутникового оружия на земной орбите — якобы от спутника «Космос-2543» отделился некий объект.
BFM.ru вчера в 14:53
Политика
Саркози рассказал о курьезе на встрече с Путиным
Бывший французский президент Николя Саркози не поделил шоколадку при встрече с главой России Владимиром Путиным - об этом сам экс-лидер Франции вспоминает в своей книге "Время бурь".
Газета.Ru вчера в 16:15
Происшествия
Антипов указал на деталь, доказывающую подтасовку фактов в деле MH17
Технический эксперт Юрий Антипов опубликовал очередную статью, посвященную крушению MH17 в Донбассе.
Политическая Экспертиза вчера в 05:12
Экономика
«Газпром» и «Росатом» начнут производить «чистый» водород в 2024 году
До 2024 года «Газпром» будет изучать применение водорода и метано-водородного топлива в газовых установках (газотурбинных двигателях, газовых бойлерах и т.д.) и в качестве моторного топлива в разных видах транспорта.
РБК 22 июля в 09:53
Политика
Жириновский заявил, что готов встать на колени перед хабаровчанами
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что готов встать на колени перед жителями Хабаровского края.
Znak.com вчера в 22:57
Экономика
Мишустин выделил 15 млрд рублей на кешбэк за покупку туров по России
Максимальный размер субсидии в размере 15 тысяч рублей выплачивается в том случае, если россиянин приобретает путевку стоимостью более 75 тыс рублей.
Live24 вчера в 04:10
Общество
Пушков высмеял вставшего на колено перед мигрантом москвича
Российский сенатор Алексей Пушков высмеял жителя Москвы, вставшего на одно колено перед мигрантом из Средней Азии.
Известия вчера в 18:42
Здоровье
Американский врач назвал лучшее средство против коронавируса
Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, американские ученые не устают повторять постулат: коронавирус легче предотвратить, чем потом вылечиться от него.
Уфимские Заметки вчера в 14:50
Происшествия
Один человек погиб в результате стрельбы на базе ВВС США во Флориде
Интерфакс вчера в 23:53