Политика
РИА НовостиВован и Лексус разыграли конгрессвумен от имени Греты Тунберг
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли конгрессвумен от Демократической партии Максин Уотерс. Запись разговора опубликована на их ютьюб-канале. Пранкеры позвонили Уотерс от имени шведской экоактивистки Греты Тунберг и ее отца Сванте.
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Копающая под Трампа конгрессвумен пообещала «Грете Тунберг» спасти остров Чунга-Чанга
Комсомольская правда00:00
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Политика
Путин назвал Макрону возможные риски из-за убийства иранского генерала
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Кассовые сборы российского кино составили 12,3 млрд рублей, то есть 22,1% от совокупных кассовых сборов кинопроката.
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В этом году ожидается выход нового высокопроизводительного процессора для настольных PC Intel Core i9 10900K.
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Съёмочная группа совершила ряд ошибок при переносе «Ведьмака» на экран, признал продюсер сериала Томаш Багиньский.
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Украина готовится к запуску телевещания в Донбассе
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Владелец BMW i3 проехал 277 000 км на родных тормозах
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Напавший на прохожих с ножом в пригороде Парижа застрелен полицией
Четыре человека были ранены, один тяжело. Затем нападавший попытался скрыться, но был застрелен полицейским патрулем.
Футбол
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Азар не поможет «Реалу» в Суперкубке Испании
«Королевский» клуб в 1/2 финала Суперкубка Испании сыграет против «Валенсии».
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Ирина Шейк в аксессуаре 90-х попозировала на камеру в бикини
На фото модель, которая вместе с друзьями проводит новогодние каникулы в Коста-Рике, нежится на солнечном пляже, позируя на камеру в бикини кислотно-розового цвета.
Футбол
Экс-футболист ЦСКА Тошич: русские пьют виски, как воду
Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич, ныне выступающий на родине за «Партизан», высказался о популярных в России напитках и блюдах.
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С нецензурной бранью сталкиваются 18% опрошенных в перечисленных городах страны.
Происшествия
Ребенок и мужчина погибли в лобовом столкновении машин в Ленобласти
По данным пресс-службы УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, 3 января около 14:45 мск на 42 км автодороги Зуево — Новая Ладога водитель автомобиля Skoda Octavia, мужчина 1984 года рождения, не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Volvo XC70, которым управлял мужчина 1949 года рождения.
Футбол
Полузащитник «Нефтехимика» Макаров не перейдет в «Рубин»
По информации «БИЗНЕС Online», полузащитник «Нефтехимика» Денис Макаров не перейдет в «Рубин» в это трансферное окно.
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На Новый год житель Омска подорвался при запуске фейерверка
На кадрах видно, как во дворе одного из домов житель пытается запустить фейерверк, но тот неожиданно взрывается у него в руках.
Авто
АвтоВАЗ повысил цены на все Lada
Сегодня, 1 января 2020 года, «АвтоВАЗ» повысил рекомендованные розничные цены на все модели LADA на 5 – 23 тыс. рублей.
Политика
Gazeta Wyborcza: президент Польши не поедет на форум памяти холокоста
Польский лидер Анджей Дуда не поедет на Всемирный форум памяти холокоста, который состоится 23 января в мемориальном комплексе «Яд Вашем» в Израиле.
Общество
Вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах
Поправки в правила дорожного движения, в которых скорректирован список предъявляемых сотрудникам ГИБДД документов, вступил в силу 2 января.
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Медведев принес сборной России победу над Италией в матче ATP Cup
Пятая ракетка мира Даниил Медведев принес сборной России победу над командой Италии в матче группового этапа турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) - ATP Cup, который проходит в Австралии.