Политика

РИА НовостиРИА НовостиВован и Лексус разыграли конгрессвумен от имени Греты Тунберг

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли конгрессвумен от Демократической партии Максин Уотерс. Запись разговора опубликована на их ютьюб-канале. Пранкеры позвонили Уотерс от имени шведской экоактивистки Греты Тунберг и ее отца Сванте.
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