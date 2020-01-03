Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли конгрессвумен от Демократической партии Максин Уотерс. Запись разговора опубликована на их ютьюб-канале. Пранкеры позвонили Уотерс от имени шведской экоактивистки Греты Тунберг и ее отца Сванте.

Вован и Лексус разыграли конгрессвумен от имени Греты Тунберг

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