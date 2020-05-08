Общество

BFM.ruBFM.ruРоссийские пранкеры разыграли мэра Праги

Пранкеры Вован и Лексус позвонили мэру Праги Зденеку Гржибу. Разговор они вели от имени мэра Киева Виталия Кличко. А поводом стал скандал вокруг памятника маршалу СССР Ивану Коневу, который был демонтирован в столице Чехии, пишет РБК.
Читать в источнике
Комментировать95

Подробнее о событии

По мнению мэра Праги, в 1945 году город освободился от нацистов сам

ИА Красная Весна13:13

Мэр Праги рассказал пранкерам о восстании в 1945 году: «Освободили сами»

Московский Комсомолец13:38

Вован и Лексус разыграли мэра Праги от имени Кличко

РИА Новости12:32

Специфический персонаж: пранкер Вован о розыгрыше мэра Праги

РЕН ТВ13:23

Российские пранкеры разыграли мэра Праги от имени Кличко

Аргументы и Факты13:40

Пранкеры Вован и Лексус заявили о розыгрыше мэра Праги от имени Кличко

РБК11:15

Мэр столицы Чехии дал «урок истории» русским пранкерам

RT на русском09:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 14:13, Ашберн
Общество

Власти Москвы назвали требования к ношению масок и перчаток

Появление с 12 мая в Москве в общественном транспорте, на работе или в магазине только в маске или только в перчатках все равно приведет к штрафу, поскольку необходимо использовать эти средства защиты вместе.
Российская газета 09:02
3,1K
Общество

«Академик Черский» идет за трубами для «Северного потока-2»

Никаких официальных подтверждений, что судно идет достраивать "Северный поток-2" не было, хотя в конце прошлого года глава Минэнерго Александр Новак не исключил возможность достройки газопровода "Академиком Черским".
Российская газета вчера в 12:16
1,1K
Политика

МИД Белоруссии лишил аккредитации двух российских журналистов

МИД Белоруссии лишил двух журналистов российского Первого канала аккредитации из-за репортажа о ситуации с распространением коронавирусной инфекции в республике.
Известия вчера в 08:11
4,9K
Экономика

Банки России не начали открывать счета удаленно

Месяц назад Банк России разрешил дистанционно открывать счета для социально значимых платежей, однако крупнейшие банки так и не воспользовались услугой.
Газета.Ru 03:31
60
Технологии

Илон Маск начнет чипировать людей уже в 2020 году

Маск уверен, что с помощью решений Neuralink можно будет не только успешно лечить болезнь Паркинсона или Альцгеймера, но и "сохранить и усилить" функции мозга у здоровых людей.
Газета.Ru 05:13
150
Общество

Карантинные ограничения сохранятся до появления вакцины

Карантинные ограничения по всей России отменят лишь после разработки действенной вакцины.
DixiNews 12:31
14
Общество

Минобрнауки продлило дистанционное обучение в вузах после 12 мая

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков распорядился продолжить обучение в подведомственных министерству вузах в дистанционном формате после 12 мая, соответствующий приказ опубликован на сайте Минобрнауки в пятницу.
ТАСС 13:50
Политика

Мишустин провел совещание из больницы

Заразившийся коронавирусом премьер-министр России Михаил Мишустин провел очередное совещание с членами правительства после госпитализации.
Lenta.ru 06:13
15
Политика

МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ 09:44
1,5K
Общество

В Москве отменят оформление пропусков через СМС

Глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко заявил, что с 12 мая будет невозможно оформить цифровой пропуск через СМС, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:42
593
Общество

Доктор Мясников опроверг информацию о платных интервью

Главврач ГКБ №71 Александр Мясников заявил, что никогда не брал денег за интервью.
Газета.Ru 11:17
222
Общество

В правительстве назвали возможный срок выхода из режима ограничений

Ранее власти Москвы продлили введенные из-за коронавируса ограничения до конца мая.
Lenta.ru 13:44
49
Общество

Безработица в США выросла до 14,7% в апреле

Еще в феврале безработица в США находилась на самом низком за последние полвека уровне в 3,5%. Однако в апреле количество рабочих мест сократилось на 20,5 млн, в результате безработица выросла до 14,7%, сообщило в пятницу министерство труда.
Ведомости 09:16
106
Общество

В региональном Роспотребнадзоре предложили продлить режим самоизоляции

Сотрудники Калининградского отделения управления Роспотребнадзора рекомендовали региональному правительству продлить режим самоизоляции.
Каскад 10:26
7
Общество

Более 13 тыс. нарушений самоизоляции выявили в Подмосковье

В Московской области выявили более 13 тысяч нарушений режима самоизоляции, сообщили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности.
Правительство Московской области 11:49
12
Общество

Роспотребнадзор рассказал о влиянии теплой погоды на коронавирус

РИА Новости 07:24
978
Общество

Лев Гудков: «Русского терпения» хватит еще максимум на два месяца

О трендах рассказал глава «Левада-центра» Лев Гудков в интервью «Бизнес-онлайн».
Росбалт 02:59
3
Политика

Джонсон заявил Путину, что проблемы в отношениях двух стран остаются

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил президенту РФ Владимиру Путину, что диалог между двумя странами должен поддерживаться, но остаются препятствия для дальнейшего прогресса.
РИА Новости 11:35
82
Общество

Активисты заявили о срыве полицией акции по раздаче еды бездомным

Полиция не дала активистам «ОВД-Инфо» провести акцию по раздаче еды бездомным на Гоголевском бульваре в Москве.
РБК 13:58
Политика

Россия поддержит ветеранов ВОВ в Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье

Президент России Владимир Путин подписал указ о выплатах гражданам РФ-ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 12:07
8
Общество

Власти Липецкой области объяснили слова губернатора о разгоне людей

Слова губернатора Липецкой области Игоря Артамонова о разгоне людей с помощью дезинфекции вырваны из контекста, заявили РИА Новости в обладминистрации.
РИА Новости вчера в 10:22
2,1K
Общество

Тропический ливень обрушился на Нижний Новгород

Настоящий тропический ливень обрушился на Нижний Новгород. Соцсети заполнили фото подтопленных улиц и плавающих автомобилей.
Известия 09:58
61
Общество

Арендаторам хотят разрешить в одностороннем порядке разрывать договор

В Госдуму внесен законопроект, который разрешает арендаторам разрывать в одностороннем порядке договоры найма недвижимости в условиях режима повышенной готовности.
РБК 08:21
110
Происшествия

В Екатеринбурге задержали подозреваемого в убийстве адвоката

Полиция в Екатеринбурге задержала мужчину, подозреваемого в убийстве известного уральского адвоката Константина Янышева, сообщил журналистам в пятницу начальник пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых.
РИА Новости 14:07
2
Армия и оружие

Появление военных кораблей НАТО у границ России сочли бессмысленным

Военные корабли США и Британии вошли в Баренцево море, поближе к границам России.
Газета.Ru 03:00
2,8K
Общество

С 12 мая в Татарстане заработают детские сады

Татар-информ 09:47
17
Общество

В Петербурге закроются несколько точек гипермаркета «Карусель»

Neva.Today 08:05
39
Музыка

Музыканты группы Little Big выпустили новый клип

Санкт-Петербург, 8 мая 2020, 12:35 — REGNUM Новый клип «Hypnodancer» в стиле танцевальных хитов из 90-х выпустила российская панк-рейв группа Little Big.
REGNUM 05:35
90
Общество

Онищенко рассказал, как долго коронавирус живет на масках и одежде

Бывший главный санитарный врач России, а ныне первый зампред комитета Госдумы по науке Геннадий Онищенко, рассказал о сроках жизни коронавируса.
Российская газета 12:06
4
Авто

В России начались продажи электрогрузовика «Муравей»

Московская компания «Романов-Моторс» начала продажи нового электрогрузовика «Муравей», предназначенного для работы на складах, заводах и в парковых зонах.
Автоновости дня 07:45
23
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Прага
Статутный город и столица Чешской Республики, административный центр Среднечешского края и двух его районов: Прага-Восток и Прага-Запад. Образует самостоятельную административно-территориальную единицу страны.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное