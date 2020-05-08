Пранкеры Вован и Лексус позвонили мэру Праги Зденеку Гржибу. Разговор они вели от имени мэра Киева Виталия Кличко. А поводом стал скандал вокруг памятника маршалу СССР Ивану Коневу, который был демонтирован в столице Чехии, пишет РБК.

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