Политика
ТАССРоссийские пранкеры разыграли сенатора США
Аппарат американского сенатора Линдси Грэма (республиканец от штата Южная Каролина) подтвердил, что он стал жертвой розыгрыша, устроенного российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус). Об этом сообщила в четверг американская телекомпания NBC.
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Российские пранкеры разыграли сенатора США, представившись министром обороны Турции
Московский Комсомолец19:38
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Опубликовано видео экстремальных испытаний АК-201
Концерн "Калашников" опубликовал видео испытаний автомата АК-201.
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Для устранения дефицита врачей в России могут привлечь мигрантов
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Коммерсантъ 01:53
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Пропавшую в Саратове девятилетнюю школьницу обнаружили мертвой
Пропавшую 9 октября в Саратове девятилетнюю девочку обнаружили мертвой.
Известия 17:12
Происшествия
Родившая в 12 лет украинка отказалась от ребенка
В украинском Ровно девочка 12 лет родила ребенка и написала отказ от новорожденного.
Московский Комсомолец 04:14
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Водителей проверят на хронический алкоголизм
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Коммерсантъ 19:04
Происшествия
Ан-12 совершил аварийную посадку в Екатеринбурге
Военный самолет Ан-12 совершил аварийную посадку в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге.
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Sportbox.RU 13:43
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Двух стюардов российской авиакомпании нашли мертвыми в Подмосковье
В подмосковных Химках были обнаружены тела двух мужчин, сообщает Следственный комитет РФ по Московской области.
Известия 05:09
Кино
Disney нашел актера на роль краба в «Русалочке»
Газета.Ru вчера в 08:21
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Госдума отказалась сделать понедельник после Пасхи выходным
Госдума в первом чтении отклонила законопроект об установлении в России дополнительного выходного дня — Светлого пасхального понедельника.
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Употребление перловки может сохранить тонкую талию
МедиаПоток вчера в 12:27
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Пенсионный фонд России рассказал об увеличении страховой пенсии
Страховая часть пенсии по старости для неработающих пенсионеров увеличится в 2020 году на тысячу рублей, рассказал глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов на заседании комитета Госдумы по социальной политике и делам ветеранов, передает ТАСС.
Газета.Ru 08:15
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Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Lenta.ru вчера в 16:31
Происшествия
Бывший глава обанкротившегося «Уралтрансбанка» умер в Лондоне
Бывший глава "Уралтрансбанка" Валерий Заводов умер в Лондоне после тяжелой болезни.
ТАСС 10:32
Гаджеты
Xiaomi представила в России бюджетный смартфон Redmi Note 8 Pro
Китайский производитель Xiaomi представил в России бюджетный флагманский смартфон с мощным железом Redmi Note 8 Pro.
ФАН 08 октября в 13:36
Космос
Запуск станции «Луна-25» может быть вновь отложен
Запуск первой из трех лунных миссий, запланированных в рамках Федеральной космической программы (2016-2025 годы), может вновь быть перенесен на год.
ТАСС вчера в 13:31
Транспорт
В Новосибирской области появилась дорога с «гибкими столбами»
Дорожники сдали в эксплуатацию участок дороги регионального значения Новосибирск-Колывань-Томск протяженностью 10 км. Как заявили в правительстве региона, это самый протяжённый в Новосибирской агломерации объект в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году.
REGNUM 10:37
Армия и оружие
Российский аналог американской винтовки AR-15 представили в Москве
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Российская газета 05:36
Наука
В Китае создали боевую летающую тарелку
Китайские конструкторы разработали боевую летающую тарелку, которая похожа на неопознанный летающий объект (НЛО).
Газета.Ru 19:35
Здоровье
Любимые методы профилактики простуды признали бесполезными для россиян
Ранее сообщалось, что во время простуды 17 процентов россиян предпочитают не принимать лекарства и обходиться горячим чаем с малиной и куриным бульоном.
Lenta.ru 01:49
Наука
Работу лекарств от астмы изучили на молекулярном уровне
В ходе работы исследователи из России, США, Канады, Франции и Германии исследовали одну из белковых молекулярных машин, которые встроены во внешнюю оболочку клетки.
ТАСС Наука 06:55
Футбол
Адиев покинул «Ахмат» через 10 дней после назначения
Магомед Адиев рассказал о том, что он покидает тренерский штаб «Ахмата» спустя 10 дней после назначения.
News.ru 15:16
Армия и оружие
В НАТО пообещали не размещать в Евросоюзе новые ракетные системы
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Новостной фронт 17:37
Общество
Преподаватели РАНХиГС обратились к ректору из-за низких зарплат
Более сотни преподавателей Сибирского института управления (СИУ), филиала РАНХиГС, обратились к ректору вуза Владимиру Мау из-за низких зарплат.
РБК 08:24