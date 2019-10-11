Аппарат американского сенатора Линдси Грэма (республиканец от штата Южная Каролина) подтвердил, что он стал жертвой розыгрыша, устроенного российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус). Об этом сообщила в четверг американская телекомпания NBC.

Здоровье Для устранения дефицита врачей в России могут привлечь мигрантов Минздрав России предложил привлекать иностранных граждан для решения проблемы нехватки врачей, сообщили «Известия».

Происшествия Пропавшую в Саратове девятилетнюю школьницу обнаружили мертвой Пропавшую 9 октября в Саратове девятилетнюю девочку обнаружили мертвой.

Происшествия Родившая в 12 лет украинка отказалась от ребенка В украинском Ровно девочка 12 лет родила ребенка и написала отказ от новорожденного.

Здоровье Водителей проверят на хронический алкоголизм Будущих водителей и граждан, желающих вернуть права после лишения, ждет обязательный тест на определение в крови карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) — маркера, который указывает на хронический алкоголизм.

Происшествия Ан-12 совершил аварийную посадку в Екатеринбурге Военный самолет Ан-12 совершил аварийную посадку в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге.

Хоккей Величкин опроверг информацию о своем увольнении из «Металлурга» Вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин прокомментировал информацию о том, что уволен из клуба.

Происшествия Двух стюардов российской авиакомпании нашли мертвыми в Подмосковье В подмосковных Химках были обнаружены тела двух мужчин, сообщает Следственный комитет РФ по Московской области.

Политика Госдума отказалась сделать понедельник после Пасхи выходным Госдума в первом чтении отклонила законопроект об установлении в России дополнительного выходного дня — Светлого пасхального понедельника.

Экономика Пенсионный фонд России рассказал об увеличении страховой пенсии Страховая часть пенсии по старости для неработающих пенсионеров увеличится в 2020 году на тысячу рублей, рассказал глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов на заседании комитета Госдумы по социальной политике и делам ветеранов, передает ТАСС.

Происшествия Бывший глава обанкротившегося «Уралтрансбанка» умер в Лондоне Бывший глава "Уралтрансбанка" Валерий Заводов умер в Лондоне после тяжелой болезни.

Гаджеты Xiaomi представила в России бюджетный смартфон Redmi Note 8 Pro Китайский производитель Xiaomi представил в России бюджетный флагманский смартфон с мощным железом Redmi Note 8 Pro.

Космос Запуск станции «Луна-25» может быть вновь отложен Запуск первой из трех лунных миссий, запланированных в рамках Федеральной космической программы (2016-2025 годы), может вновь быть перенесен на год.

Транспорт В Новосибирской области появилась дорога с «гибкими столбами» Дорожники сдали в эксплуатацию участок дороги регионального значения Новосибирск-Колывань-Томск протяженностью 10 км. Как заявили в правительстве региона, это самый протяжённый в Новосибирской агломерации объект в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году.

Армия и оружие Российский аналог американской винтовки AR-15 представили в Москве Российскую винтовку ORSIS-AR15J представили в Москве на международной выставке охотничьего и спортивного оружия Arms & Hunting 2019.

Наука В Китае создали боевую летающую тарелку Китайские конструкторы разработали боевую летающую тарелку, которая похожа на неопознанный летающий объект (НЛО).

Здоровье Любимые методы профилактики простуды признали бесполезными для россиян Ранее сообщалось, что во время простуды 17 процентов россиян предпочитают не принимать лекарства и обходиться горячим чаем с малиной и куриным бульоном.

Наука Работу лекарств от астмы изучили на молекулярном уровне В ходе работы исследователи из России, США, Канады, Франции и Германии исследовали одну из белковых молекулярных машин, которые встроены во внешнюю оболочку клетки.

Футбол Адиев покинул «Ахмат» через 10 дней после назначения Магомед Адиев рассказал о том, что он покидает тренерский штаб «Ахмата» спустя 10 дней после назначения.

Армия и оружие В НАТО пообещали не размещать в Евросоюзе новые ракетные системы На сегодняшний день планы по размещению в Евросоюзе новых ракетных систем наземного базирования отсутствуют.