Политика

ТАССТАССРоссийские пранкеры разыграли сенатора США

Аппарат американского сенатора Линдси Грэма (республиканец от штата Южная Каролина) подтвердил, что он стал жертвой розыгрыша, устроенного российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус). Об этом сообщила в четверг американская телекомпания NBC.
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