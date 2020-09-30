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РИА Новости
РИА Новости

Российские профсоюзы предложили отменить накопительную часть пенсии

В ФНПР указали на то, что из системы государственного обязательного пенсионного страхования убрали параметр периода ожидаемой выплаты пенсии, однако оставили накопительный компонент, являющийся частью системы.В источнике
С чего всё началось
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) направила
 письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой исключить из системы государственного обязательного пенсионного страхования накопительный компонент.
Коммерсантъвчера в 15:17
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ИА Красная Весна

Независимые профсоюзы России предлагают убрать накопительную часть пенсии

ИА Красная Весна02:51
РИА Новости

Российские профсоюзы предложили отменить накопительную часть пенсии

РИА Новости00:19
Коммерсантъ

Профсоюзы попросили Мишустина исключить накопительный компонент из пенсионного страхования

Коммерсантъвчера в 15:17
РБК

Профсоюзы попросили Мишустина отменить накопительную часть пенсии

РБК20:38
URA.Ru

Мишустина попросили отменить накопительную часть пенсии

URA.Ruвчера в 15:56
RT на русском

Профсоюзы предложили отменить в России накопительную часть пенсии

RT на русском22:46
ТАСС

Профсоюзы предложили отменить накопительную часть пенсии

ТАССвчера в 12:05

Генерал рассказал о сотрудничестве России и Ирана в Сирии

Взаимодействие России с иранскими силами и прошиитскими группировками в Сирии довольно успешно, хотя иранские контингенты не всегда выполняют договоренности, заявил в интервью РИА Новости бывший начальник Центра по примирению враждующих сторон (2016 год) генерал-лейтенант в отставке Сергей Чварков.
Генерал рассказал о сотрудничестве России и Ирана в Сирии
РИА Новости01:33

Шредер призвал ответить на запрос России по Навальному

Экс-канцлер Германии, председатель совета директоров "Роснефти" и глава комитета акционеров Nord Stream AG Герхард Шрёдер призвал власти Германии предоставить России информацию по Алексею Навальному в рамках правовой помощи, сообщает издание Zeit со ссылкой на подкаст Шредера "Die Agenda".
РИА Новости02:30

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Изображение из презентации «Ледовой арены» для заседания архитектурно-градостроительного совета при губернаторе Свердловской области Как сказано в проекте, за пять лет на строительство объекта должно уйти 23,1 миллиарда рублей.
Политсовет01:32
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«Карта "Мир" — это звучит гордо! Или нет?»: молодая мама о плюсах и минусах обязаловки для пособий

Несколько месяцев федеральные власти настойчиво предлагали оформить карту «Мир», ведь с 1 октября все пособия и пенсии должны приходить только на нее.
Новости Архангельска 29.ru01:50

В Киеве потребовали отставки замглавы контактной группы по Донбассу

По словам руководителя офиса Зеленского, официальная позиция Украины, которую определяют президент и Верховная рада, состоит из двух пунктов: в стране продолжается война, "в которой Россия — сторона конфликта, а не наблюдатель" (Россия участие кадровых военнослужащих в конфликте на востоке Украины отрицает); Украина настаивает на полной деоккупации и возвращении всех территорий.
РБК19:01
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Самозамещение: за рубежом отказались от поставок систем для самолетов РФ

Зарубежные поставщики комплектующих для отечественной авиации одновременно отказались от сотрудничества с Россией, заявил глава департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга РФ Василий Шпак.
Радио Sputnik02:37
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Минпромторг РФ и Haval подписали контракт на 42 миллиарда рублей

По словам Дениса Мантурова, китайская компания вложит 42 миллиарда рублей в строительство новых предприятий, н которых будет организовано производство мотором, коробок передач, а также электронных блоков управления.
32CARS.ru01:36
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Октябрьские матчи сборная РФ по футболу проведет на московских аренах

Российский футбольный союз сообщил, что матчи Лиги наций УЕФА против команд Турции и Венгрии 11 и 14 октября сборная РФ проведет на московском стадионе «ВТБ Арена», который является домашней площадкой «Динамо».
Аргументы и Фактывчера в 12:09

На экс-главу Сибирского отделения РАН завели дело о мошенничестве

Следователи СК в Новосибирске возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в отношении бывшего председателя Сибирского отделения РАН Александра Асеева, сообщила РИА Новости в среду представитель следственного управления СК РФ по региону Анастасия Кулешова.
РИА Новости01:42
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Анкара и Баку заявили, что турецкий F-16 не сбивал армянский Су-25

В свою очередь глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун, которого цитирует Bloomberg, заверил, что ВВС страны не сбивали армянский боевой самолет Ранее пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян отметила, что турецкий истребитель находился на высоте 8200 метров и глубине 60 км на армянской территории.
Интерфаксвчера в 10:37
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