Российские профсоюзы предложили отменить накопительную часть пенсии
В ФНПР указали на то, что из системы государственного обязательного пенсионного страхования убрали параметр периода ожидаемой выплаты пенсии, однако оставили накопительный компонент, являющийся частью системы.В источнике
С чего всё началось
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) направила
письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой исключить из системы государственного обязательного пенсионного страхования накопительный компонент.
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Профсоюзы попросили Мишустина исключить накопительный компонент из пенсионного страхования
Коммерсантъвчера в 15:17