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Ведомости

Российские профсоюзы предложили отменить накопительную часть пенсии

ФНПР предложила прекратить увеличение ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии и законодательно вывести накопительный элемент из системы обязательного страхования. По мнению профсоюзов, для всей системы обязательного пенсионного страхования нужно использовать единые нормы.В источнике
С чего всё началось
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) направила
 письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой исключить из системы государственного обязательного пенсионного страхования накопительный компонент.
Коммерсантъвчера в 15:17
Подробнее о событии
Общественное телевидение России

Российские профсоюзы предложили отменить накопительную часть пенсии

Общественное телевидение России03:49
ТАСС

Профсоюзы предложили отменить накопительную часть пенсии

ТАССвчера в 12:05
РИА Новости

Российские профсоюзы предложили отменить накопительную часть пенсии

РИА Новости00:19
RT на русском

Профсоюзы предложили отменить в России накопительную часть пенсии

RT на русском22:46
РБК

Профсоюзы попросили Мишустина отменить накопительную часть пенсии

РБК20:38
Коммерсантъ

Профсоюзы попросили Мишустина исключить накопительный компонент из пенсионного страхования

Коммерсантъвчера в 15:17
ИА Красная Весна

Независимые профсоюзы России предлагают убрать накопительную часть пенсии

ИА Красная Весна02:51

Режим самоизоляции в Томской области продлили до 1 ноября

Власти Томской области продлили режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса в регионе еще на месяц, до 1 ноября, ужесточать ограничения пока не планируется, сообщил в своем обращении к населению губернатор региона Сергей Жвачкин.
ТАСС03:21
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Глава карельского «Мемориала» Дмитриев осужден на 13 лет колонии

Верховный суд Карелии увеличил с 3,5 до 13 лет срок заключения главе карельского отделения правозащитной организации "Мемориал" Юрию Дмитриеву, осужденному за сексуальное насилие над своей 11-летней приемной дочерью.
Газета.Ruвчера в 12:23
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Армения заявила об ударах турецкой авиации в Карабахе

Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что Азербайджан наносит авиаудары на севере линии соприкосновения с Нагорным Карабахом, используя турецкие беспилотники и истребители F-16 ВВС Турции.
РИА Новости03:23
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У 10% пациентов, поступающих в Республиканский онкодиспансер, находят коронавирус

Главный врач Республиканского клинического онкологического диспансера Ильгиз Хидиятов заявил, что примерно у 10% пациентов, которых ежедневно поступают в стационар — а это около 150 человек за сутки, выявляли коронавирус: "Но при этом не могу сказать, что у онкологических больных была как-то выше заболеваемость".
Реальное время03:54

Агрегаторы такси предложили переложить на них часть расходов за ДТП

«Как бы депутаты ни хотели, мы не являемся перевозчиком ни юридически, ни фактически, поэтому не можем нести ответственность в той части, в которой не ведем деятельность», — рассказал РБК собеседник в одной из компаний — агрегаторов такси.
РБК23:42
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От коронавируса в Саратовской области умерли 3 человека за сутки

В Саратовской области за сутки от ковида скончались три человека В Саратовской области число жертв коронавируса выросло до 103, сообщили журналисту телекомпании "Саратов 24" в пресс-службе регионального минздрава.
Саратов 2403:35
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Макрон проведет переговоры с Путиным и Трампом по ситуации в Карабахе

Президент Франции Эммануэль Макрон планирует провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом в связи военными действиями в Нагорном Карабахе, передает РИА Новости.
Sputnik Армения04:11