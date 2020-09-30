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ФНПР предложила прекратить увеличение ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии и законодательно вывести накопительный элемент из системы обязательного страхования. По мнению профсоюзов, для всей системы обязательного пенсионного страхования нужно использовать единые нормы.