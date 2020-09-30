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Ведомости
Ведомости

Российские профсоюзы предложили отменить накопительную часть пенсии

ФНПР предложила прекратить увеличение ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии и законодательно вывести накопительный элемент из системы обязательного страхования. По мнению профсоюзов, для всей системы обязательного пенсионного страхования нужно использовать единые нормы.В источнике
С чего всё началось
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) направила
 письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой исключить из системы государственного обязательного пенсионного страхования накопительный компонент.
Коммерсантъвчера в 15:17
Подробнее о событии
РИА Новости

Российские профсоюзы предложили отменить накопительную часть пенсии

РИА Новости00:19
Известия

В Госдуме поддержали идею отменить накопительную часть пенсии

Известия05:18
RT на русском

В России предложили отменить накопительную часть пенсий

RT на русском05:10
ИА Красная Весна

Независимые профсоюзы России предлагают убрать накопительную часть пенсии

ИА Красная Весна02:51
ТАСС

Сенатор назвал правильной идею накопительных пенсий

ТАСС05:39
РБК

Профсоюзы попросили Мишустина отменить накопительную часть пенсии

РБК20:38
Коммерсантъ

Профсоюзы попросили Мишустина исключить накопительный компонент из пенсионного страхования

Коммерсантъвчера в 15:17

Попова призвала переболевших коронавирусом продолжать носить маски

Переболевшим коронавирусной инфекцией COVID-19 следует по-прежнему носить медицинские маски и другие средства защиты органов дыхания, заявила в интервью НТВ глава Роспотребнадзора Анна Попова.
RT на русском04:27
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Глава карельского «Мемориала» Дмитриев осужден на 13 лет колонии

Верховный суд Карелии увеличил с 3,5 до 13 лет срок заключения главе карельского отделения правозащитной организации "Мемориал" Юрию Дмитриеву, осужденному за сексуальное насилие над своей 11-летней приемной дочерью.
Газета.Ruвчера в 12:23
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Путин поручил ввести запрет на вывоз необработанных лесоматериалов

«Поручаю с 1 января 2022 года ввести полный запрет вывоза из России необработанных или грубо, только для вида обработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород», — приводятся слова Путина на сайте Кремля.
RT на русском04:31
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Пашинян заявил о возможном признании независимости Карабаха

Армения рассматривает возможность подписания с Ногорным Карабахом договора в сфере безопасности, в частности может признать его независимость, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с российскими журналистами в Ереване.
Ведомости04:45
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Трамп и Байден провели первые дебаты в США

В университете Case Western Reserve в Кливленде (штат Огайо) прошли первые дебаты кандитатов в президенты США — действующего лидера, республиканца Дональда Трампа, и демократа Джозефа Байдена.
BFM.ru00:15
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Disney увольняет 28 тыс. сотрудников в США из-за пандемии коронавируса

Компания Disney сообщила о решении сократить около 28 тыс. сотрудников парков развлечений в США в связи с кризисом, вызванным пандемией коронавируса, говорится в заявлении главы Disney Parks, Experiences & Products Parks Джоша Д'Амаро.
Коммерсантъ19:58
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Болота и Кордон на новых скриншотах фанатского ремастера S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl на UE 4

Моддер под псевдонимом Ivan Sorce уже довольно давно трудится над ремастером S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl на движке Unreal Engine 4. Он планирует полностью обновить игру и добавить в неё отдельные геймплейные улучшения.
3DNews05:03
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