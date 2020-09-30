Российские профсоюзы предложили отменить накопительную часть пенсии
ФНПР предложила прекратить увеличение ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии и законодательно вывести накопительный элемент из системы обязательного страхования. По мнению профсоюзов, для всей системы обязательного пенсионного страхования нужно использовать единые нормы.В источнике
С чего всё началось
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) направила
письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой исключить из системы государственного обязательного пенсионного страхования накопительный компонент.
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Профсоюзы попросили Мишустина исключить накопительный компонент из пенсионного страхования
Коммерсантъвчера в 15:17