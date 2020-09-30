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Lenta.ru
Lenta.ru

Российские профсоюзы предложили отменить накопительную часть пенсии

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила отменить накопительную часть пенсии. Соответствующее письмо направлено премьер-министру Михаилу Мишустину, текст опубликован на сайте ФНПР.В источнике
С чего всё началось
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) направила
 письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой исключить из системы государственного обязательного пенсионного страхования накопительный компонент.
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Парламентская газетавчера в 12:46
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