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Lenta.ru
Lenta.ru

Российские профсоюзы предложили отменить накопительную часть пенсии

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила отменить накопительную часть пенсии. Соответствующее письмо направлено премьер-министру Михаилу Мишустину, текст опубликован на сайте ФНПР.В источнике
С чего всё началось
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) направила
 письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой исключить из системы государственного обязательного пенсионного страхования накопительный компонент.
Коммерсантъвчера в 15:17
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РБК

Дебаты в США, накопительная пенсия. Главные новости РБК

РБК01:11
РИА Новости

Профсоюзы предложили отменить накопительную часть пенсии

РИА Новости00:19
ТАСС

Профсоюзы предложили отменить накопительную часть пенсии

ТАССвчера в 12:05
URA.Ru

Мишустина попросили отменить накопительную часть пенсии

URA.Ruвчера в 15:56
Коммерсантъ

Профсоюзы попросили Мишустина исключить накопительный компонент из пенсионного страхования

Коммерсантъвчера в 15:17
Парламентская газета

Накопительную часть пенсии предложили отменить

Парламентская газетавчера в 12:46
RT на русском

Профсоюзы предложили отменить в России накопительную часть пенсии

RT на русском22:46

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