Билайн расширяет возможности «семейного домашнего кинотеатра»

Подписка «Семейная» стала частью обновленных пакетов «Кино + ТВ» и уже доступна без дополнительной платы для пользователей семейных тарифов 2019-2020 гг, тарифов «Близкие люди 2» и выше в Москве, «Близкие люди 3» и выше в регионах, линейки «Не один дома», а также ряда других предложений с сервисом «Билайн ТВ».