Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила внести изменения в принцип выплат пособий по безработице, для чего необходимо создать новый вид обязательного страхования от потери заработка, сообщает РБК
«Финансирование расходов на страхование может осуществляться, например, за счет средств, уплачиваемых работниками в виде 1–1,5 п.п. налога на доходы физических лиц (НДФЛ)», — цитирует РБК письмо Некрасова.
В организмах военнослужащих ВС РФ обнаружили отравляющее вещество — ботулотоксин типа «В». Отмечается, что российская сторона готовит документы, подтверждающие химический терроризм, санкционированный режимом президента Украины Владимира Зеленского.