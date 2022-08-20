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Российские профсоюзы предложили страховать граждан от безработицы за счет НДФЛ

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила внести изменения в принцип выплат пособий по безработице, для чего необходимо создать новый вид обязательного страхования от потери заработка, сообщает РБК
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Ведомости
Предполагается, что новый вид страхования должен носить обязательный характер и действовать для всех типов занятости (включая самозанятость и работу по договорам гражданско-правового характера).
РБК
«Финансирование расходов на страхование может осуществляться, например, за счет средств, уплачиваемых работниками в виде 1–1,5 п.п. налога на доходы физических лиц (НДФЛ)», — цитирует РБК письмо Некрасова.
RuNews24.ru
В качестве страховщика предлагается определить Фонд пенсионного и социального страхования, который будет учрежден в России с 1 января 2023 года.
РБК

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Профсоюзы предложили сделать в России обязательным страхование потери заработка за счет НДФЛ
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