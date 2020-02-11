Российские производители товаров легкой промышленности из-за эпидемии коронавируса в КНР приступили к поиску альтернативных партнеров, которые могли бы заменить китайских контрагентов. Об этом «Известиям» рассказал замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

с чего всё началось

РИАМО – 11 фев. Вспышка коронавируса нового типа в Китае побудила российских производителей товаров легкой промышленности искать новых партнеров за пределами КНР, из-за этого могут вырасти цены на товары, в том числе на одежду, пишет во вторник газета "Известия".

Цены на одежду могут вырасти в России из‑за китайского коронавируса

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