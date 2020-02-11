Общество
РИАМОЦены на одежду могут вырасти в России из‑за китайского коронавируса
РИАМО – 11 фев. Вспышка коронавируса нового типа в Китае побудила российских производителей товаров легкой промышленности искать новых партнеров за пределами КНР, из-за этого могут вырасти цены на товары, в том числе на одежду, пишет во вторник газета "Известия".
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с чего всё началось
Российские производители товаров легкой промышленности из-за эпидемии коронавируса в КНР приступили к поиску альтернативных партнеров, которые могли бы заменить китайских контрагентов. Об этом «Известиям» рассказал замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.Известиявчера в 16:01
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Общество
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Армия и оружие
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Общество
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Общество
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Олимпийский чемпион Александр Легков не спешит заранее поздравлять лидера Кубка мира Александра Большунова с победой в общем зачёте.
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Кинотеатр в Москве эвакуировали во время премьеры фильма «Лед-2»
Кинотеатр "Октябрь" в Москве эвакуировали во время премьеры фильма "Лед-2", сообщает Super.ru.
Общество
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Руководство ГТРК «Камчатка» не намерено увольнять ведущую Александру Новикову, которая рассмеялась при чтении новости об индексации пособий льготникам.
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Например, Скала выступил в роли Кабала, Брюс Ли, конечно, в роли Лю Кана, а Джеки Чан в роли Кун Лао.
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Общество
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В Петербурге экс-полицейские получили реальные сроки за избиение юноши
Гаджеты
Xiaomi официально раскрыла особенности 108-Мп камеры Xiaomi Mi 10
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов
Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской бирже. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Общество
Платформа «Морской старт» прибудет в Приморье в начале марта
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Общество
В Думу внесены поправки о расширении маткапитала
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Церемония «Оскара» обновила антирекорд по просмотрам
По данным компании Nielsen Media Research, трансляцию телеканала ABC с церемонии вручения премии «Оскар» смотрели около 23,6 миллиона зрителей — на 20% меньше, чем в прошлом году, пишет «Би-би-си».
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В Совфеде оценили заявление «Нафтогаза» о возможном новом иске
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Трамп пообещал создать «самые мощные» ядерные силы в мире
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Армия и оружие
Испытания фрегата «Адмирал Касатонов» сняли на видео
Новый фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов" проходит государственные испытания в Баренцевом и Белом морях.