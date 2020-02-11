Общество

РИАМОРИАМОЦены на одежду могут вырасти в России из‑за китайского коронавируса

РИАМО – 11 фев. Вспышка коронавируса нового типа в Китае побудила российских производителей товаров легкой промышленности искать новых партнеров за пределами КНР, из-за этого могут вырасти цены на товары, в том числе на одежду, пишет во вторник газета "Известия".
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с чего всё началось

Китайский гамбит: производители одежды ищут замену Поднебесной

Российские производители товаров легкой промышленности из-за эпидемии коронавируса в КНР приступили к поиску альтернативных партнеров, которые могли бы заменить китайских контрагентов. Об этом «Известиям» рассказал замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.
Известиявчера в 16:01

Подробнее о событии

Российские производители одежды ищут замену китайским компаниям

Известиявчера в 18:53

Китайский вирус взвинтит цены на одежду в России

Lenta.ru01:12

Одежда может подорожать в России из-за коронавируса

Телеканал 360°00:29

Российские фабрики одежды ищут замену китайским поставщикам

REGNUMвчера в 22:21

Российские производители ищут новых партнеров вместо китайских компаний

Газета.Ruвчера в 19:56

Одежда может подорожать на 20% из-за коронавируса

URA.Ruвчера в 19:53

«Известия»: российские производители одежды ищут альтернативу производителям из Китая

ТАСС01:34
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 04:38, Ашберн
Гаджеты

Nokia собирается возродить смартфон Nokia N9

Компания хочет возродить смартфон Nokia N9. Как сообщает ToDay News Ufa, в ближайшем будущем ожидается ремейк культового телефона Nokia N9.
ToDay News Ufa 02:42
Политика

Стала известна дата встречи Путина с рабочей группой по Конституции

Президент России Владимир Путин 13 февраля встретится с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.
Rambler News Service 03:21
Общество

В Сеть утекли данные более 44 тыс. желающих взять кредит россиян

В Сеть попали данные клиентов кредитного брокера «Альфа-Кредит», который собирает заявки на кредиты и помогает выбрать и получить заем в банке.
РБК 01:00
Культура

Ток-шоу с Собчак на Первом дебютировало выпуском о сестрах Хачатурян

Дебютную программу вела первая из них, она была посвящена нашумевшей истории сестер Хачатурян.
Peterburg2.ru вчера в 18:28
Биатлон

Назван состав сборной России на ЧМ по биатлону

Интерфакс-Спорт вчера в 05:56
Политика

Минтруд объяснил отсутствие индексации пенсий работающих пенсионеров

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков разъяснил ситуацию с отсутствием индексации пенсий работающих пенсионеров.
RT на русском 03:43
Армия и оружие

Турция нанесла массированный удар по армии Сирии

Турецкие вооруженные силы поразили 101 цель сирийской армии в ответ на артобстрел в Идлибе, сообщило Минобороны Турции.
РИА Новости вчера в 12:20
Происшествия

Суд приговорил убийцу полицейского в метро Москвы к 18 годам колонии

RT на русском 03:59
Общество

Белоруссия забирает на НПЗ технологическую нефть из «Дружбы»

Нефтепровод «Дружба» по которому осуществляется российский транзит в Евросоюз, остаётся без технологической нефти: Белорусский госконцерн «Белнефтехим» начал откачку, ссылаясь на дефицит сырья для белорусских НПЗ.
REGNUM 03:26
Политика

Филиппины сообщили США о расторжении военного договора

"Министр иностранных дел Теодоро Локсин подписал сегодня уведомление о прекращении действия договора о статусе иностранных вооруженных сил, которое будет немедленно доставлено в Посольство США в Маниле", - пишет заместитель главы МИДа.
Газета.Ru 03:00
Общество

Жительница Тулы рассказала о «взорвавшейся» на кухне колбасе

Жительница Тулы Елена Брусенцева рассказала о том, что у нее «взорвалась» колбаса, которую она купила в местном магазине.
Известия вчера в 23:47
Происшествия

Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за свадебного гостя

Обвинение в госизмене путём раскрытия информации о сотруднике ФСБ предъявлено супругам из Калининграда Константину Антонцу и Антонине Зиминой.
REGNUM 04:30
Спорт

Легков: «Раньше времени не стоит объявлять Большунова победителем Кубка мира»

Олимпийский чемпион Александр Легков не спешит заранее поздравлять лидера Кубка мира Александра Большунова с победой в общем зачёте.
Sport.ru вчера в 17:29
Происшествия

Кинотеатр в Москве эвакуировали во время премьеры фильма «Лед-2»

Кинотеатр "Октябрь" в Москве эвакуировали во время премьеры фильма "Лед-2", сообщает Super.ru.
Газета.Ru вчера в 15:10
Общество

Гендиректор ГТРК Камчатки рассказал, что будет со смеявшейся ведущей

Руководство ГТРК «Камчатка» не намерено увольнять ведущую Александру Новикову, которая рассмеялась при чтении новости об индексации пособий льготникам.
REGNUM 02:55
Кино

Ван Дамма и Джеки Чана «перенесли» в Mortal Kombat 11

Например, Скала выступил в роли Кабала, Брюс Ли, конечно, в роли Лю Кана, а Джеки Чан в роли Кун Лао.
Ferra вчера в 12:46
Происшествия

Поезд «Сапсан» сломался по пути из Москвы в Петербург

РБК вчера в 20:58
Общество

Налоговая разыскивает Алену Водонаеву за долги

В соцсетях хейтеры затравили телеведущую, в Госдуме - предложили оштрафовать, а на днях Водонаеву и вовсе вызвали в полицию.
Комсомольская правда 04:05
Происшествия

В Петербурге экс-полицейские получили реальные сроки за избиение юноши

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Гаджеты

Xiaomi официально раскрыла особенности 108-Мп камеры Xiaomi Mi 10

ToDay News Ufa 02:15
Финансы

Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов

Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской бирже. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Вести.Ru вчера в 02:24
Общество

Платформа «Морской старт» прибудет в Приморье в начале марта

Платформа для запуска космических аппаратов «Морской старт» прибудет на Славянский судоремонтный завод ориентировочно в начале марта.
REGNUM вчера в 21:47
Общество

В Думу внесены поправки о расширении маткапитала

В Госдуму внесены поправки по маткапиталу Речь идет об инициативах, которые президент России Владимир Путин сформулировал в послании Федеральному собранию.
Газета.Ru 01:46
Культура

Церемония «Оскара» обновила антирекорд по просмотрам

По данным компании Nielsen Media Research, трансляцию телеканала ABC с церемонии вручения премии «Оскар» смотрели около 23,6 миллиона зрителей — на 20% меньше, чем в прошлом году, пишет «Би-би-си».
Дождь 01:36
Общество

В Совфеде оценили заявление «Нафтогаза» о возможном новом иске

Ранее Витренко не исключил подачи нового иска «Нафтогаза» к «Газпрому» по переуступке долговых обязательств «Росукрэнерго».
RT на русском вчера в 06:37
Политика

Назначен и.о. министра здравоохранения Чувашии

Врио Глввы Чувашии Олег Николаев назначил Степанова Владимира Геннадьевича исполняющим обязанности министра здравоохранения Чувашской Республики.
Тăван Ен 01:11
Футбол

Мещеряков назвал бредом слухи о возможном уходе Сёмина из «Локомотива»

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию СМИ о возможном уходе из команды главного тренера Юрия Сёмина.
RT на русском 04:07
Экономика

«Ведомости»: правительство вернулось к идее снизить страховые взносы

Правительство России возобновило дискуссию о снижении страховых взносов для работодателей, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на трёх федеральных чиновников.
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Политика

Трамп пообещал создать «самые мощные» ядерные силы в мире

Ранее США заявляли, что договоренности с Россией должны включать не только те вооружения, которые подпадают под СНВ-3, но и другое оружие и средства доставки, которые еще только разрабатываются в России, включая маломощные ядерные устройства на новых средствах доставки.
РИА Новости вчера в 22:15
Армия и оружие

Испытания фрегата «Адмирал Касатонов» сняли на видео

Новый фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов" проходит государственные испытания в Баренцевом и Белом морях.
Российская газета 03:34
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