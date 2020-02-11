Экономика

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Российские производители товаров легкой промышленности приступили к поиску альтернативных партнеров в связи с эпидемией коронавируса в Китае. Об этом «Известиям» рассказал заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов.
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с чего всё началось

Китайский гамбит: производители одежды ищут замену Поднебесной

Российские производители товаров легкой промышленности из-за эпидемии коронавируса в КНР приступили к поиску альтернативных партнеров, которые могли бы заменить китайских контрагентов. Об этом «Известиям» рассказал замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.
Известиявчера в 16:01

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Российские фабрики одежды ищут замену китайским поставщикам

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URA.Ruвчера в 19:53

Российские производители одежды ищут замену китайским компаниям

Известиявчера в 18:53
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено вчера в 23:56, Ашберн
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Армия и оружие

Турция нанесла массированный удар по армии Сирии

Турецкие вооруженные силы поразили 101 цель сирийской армии в ответ на артобстрел в Идлибе, сообщило Минобороны Турции.
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В Астрахани учительницу подозревают в интимной связи с девятиклассником.
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Происшествия

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Армия и оружие

Российскую РЭБ «Красуха» обвинили в поломке истребителей F-35 и F-22

Согласно докладам, опубликованным американскими военными, российские средства радиоэлектронной борьбы, размещённые на территории Сирии, стали причиной серьёзных поломок двух самых дорогостоящих американских истребителей – F-35 и F-22.
Avia.pro 09 февраля в 23:42
Общество

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Солдаты 56-й бригады ВСУ перед своей отправкой домой занимались мародерством в селе Пески на линии соприкосновения в пригороде Донецка.
Известия вчера в 20:21
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Китайские компании попросили миллиарды долларов из-за вируса

Более 300 китайских компаний попросили у банков страны кредитов в общей сложности на 8,2 миллиарда долларов.
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РБК вчера в 22:01
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Общество

Алену Водонаеву вызвали в полицию после поста в Instagram

Российская газета вчера в 16:50
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Происшествия

Пассажир снял на видео момент жесткой посадки самолета в Коми

Момент жесткой посадки самолета в аэропорту Усинска попал на видео.
Российская газета 09 февраля в 08:10
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В Саратове пропала 16-летняя Ксения Мазеева

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Общество

В Госдуме предложили урегулировать наценку на квартирах в новостройках

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Газета.Ru вчера в 22:31
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Кинотеатр в Москве эвакуировали во время премьеры фильма «Лед-2»

Кинотеатр "Октябрь" в Москве эвакуировали во время премьеры фильма "Лед-2", сообщает Super.ru.
Газета.Ru вчера в 15:10
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Компания «Хендэ Мотор СНГ» опубликовала первые официальные фотографии обновленного Hyundai Solaris для российского рынка.
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Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
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Космический зонд Solar Orbiter отправился к Солнцу

В США запустили ракету-носитель «Атлас-5» с исследовательским космическим аппаратом для изучения Солнца Solar Orbiter.
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В Петербурге во время фотосессии была задержана участница группы Pussy Riot Надежда Толоконникова и еще 12 человек.
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Общество

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