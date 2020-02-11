Экономика
ИзвестияРоссийские производители одежды ищут замену китайским компаниям
Российские производители товаров легкой промышленности приступили к поиску альтернативных партнеров в связи с эпидемией коронавируса в Китае. Об этом «Известиям» рассказал заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов.
Читать в источнике
Оценить12
с чего всё началось
Российские производители товаров легкой промышленности из-за эпидемии коронавируса в КНР приступили к поиску альтернативных партнеров, которые могли бы заменить китайских контрагентов. Об этом «Известиям» рассказал замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.Известиявчера в 16:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено вчера в 23:56, Ашберн
Гаджеты
Crysis хорошо идёт на AMD Threadripper 3990X и без игровой видеокарты
Если компьютер запускал игру — он считался мощным. Разумеется, для этого требовалась серьёзная игровая сборка.
Шоу-бизнес
Жалобы Лободы на тяжелую работу не нашли понимания в Сети
Украинская певица Светлана Лобода пожаловалась в инстаграм на тяжелый концертный график, но не нашла поддержки среди пользователей.
Шоу-бизнес
Курникова и Иглесиас в третий раз стали родителями
В семье испанского певца Энрике Иглесиаса и бывшей российской теннисистки и фотомодели Анны Курниковой родился третий ребенок.
Политика
Трамп пообещал создать самые мощные ядерные силы в мире
Президент США Дональд Трамп пообещал создать в стране самые мощные ядерные силы в мире.
Армия и оружие
Турция нанесла массированный удар по армии Сирии
Турецкие вооруженные силы поразили 101 цель сирийской армии в ответ на артобстрел в Идлибе, сообщило Минобороны Турции.
Происшествия
Астраханскую учительницу заподозрили в интимной связи с подростком
В Астрахани учительницу подозревают в интимной связи с девятиклассником.
Происшествия
У здания университета в Кабуле прогремел взрыв
Армия и оружие
Российскую РЭБ «Красуха» обвинили в поломке истребителей F-35 и F-22
Согласно докладам, опубликованным американскими военными, российские средства радиоэлектронной борьбы, размещённые на территории Сирии, стали причиной серьёзных поломок двух самых дорогостоящих американских истребителей – F-35 и F-22.
Общество
Украинская волонтерка рассказала о мародерстве ВСУ в Донбассе
Солдаты 56-й бригады ВСУ перед своей отправкой домой занимались мародерством в селе Пески на линии соприкосновения в пригороде Донецка.
Экономика
Китайские компании попросили миллиарды долларов из-за вируса
Более 300 китайских компаний попросили у банков страны кредитов в общей сложности на 8,2 миллиарда долларов.
Экономика
В России увеличилось число застройщиков-банкротов
По данным Национального объединения застройщиков жилья (НОЗА), количество обанкротившихся девелоперов в России с 2018 года выросло вдвое.
Общество
Алену Водонаеву вызвали в полицию после поста в Instagram
Спорт
Гимнастка Александра Солдатова рассказала о булимии
Солдатова решила сделать паузу в карьере, чтобы побороть болезнь.
Происшествия
Пассажир снял на видео момент жесткой посадки самолета в Коми
Момент жесткой посадки самолета в аэропорту Усинска попал на видео.
Происшествия
В Саратове пропала 16-летняя Ксения Мазеева
В Саратове разыскивается 16-летняя девушка Мазеева Ксения Александровна.
Общество
В Госдуме предложили урегулировать наценку на квартирах в новостройках
Федоров предложил рассмотреть возможность введения новой нормы, согласно которой застройщик не сможет ставить цены на квартирах в новостройках, которые будут более чем на 50% превышать себестоимость строительства объекта.
Происшествия
Кинотеатр в Москве эвакуировали во время премьеры фильма «Лед-2»
Кинотеатр "Октябрь" в Москве эвакуировали во время премьеры фильма "Лед-2", сообщает Super.ru.
Гаджеты
Новый водоблок Raijintek предназначен для видеокарт Radeon RX 5700
Бренд Raijintek презентовал водоблок Samos AD5700 RBW, предназначенный для видеокарт AMD серии Radeon RX 5700 XT и RX 5700 референсного дизайна.
Авто
Опубликованы официальные фотографии обновленного Hyundai Solaris
Компания «Хендэ Мотор СНГ» опубликовала первые официальные фотографии обновленного Hyundai Solaris для российского рынка.
Общество
Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян
Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Космос
Космический зонд Solar Orbiter отправился к Солнцу
В США запустили ракету-носитель «Атлас-5» с исследовательским космическим аппаратом для изучения Солнца Solar Orbiter.
Происшествия
В Петербурге задержали участницу Pussy Riot Надежду Толоконникову
В Петербурге во время фотосессии была задержана участница группы Pussy Riot Надежда Толоконникова и еще 12 человек.
Общество
В Госдуму внесли поправки о расширении маткапитала
Фракция «Единая Россия» в понедельник, 10 февраля, внесла в нижнюю палату парламента поправки в законопроект о материнском капитале, которые продлевают действие программы до конца 2026 года с ежегодной индексацией.
Общество
Die Welt: Россия воспользовалась санкционной политикой США
Россия воспользовалась американской санкционной политикой, увеличив экспорт сырой нефти в США, пишет немецкая газета Die Welt.
Хоккей
Кучеров оформил дубль, «Тампа» победила «Коламбус»
Здоровье
Число погибших от коронавируса в Китае превысило 900 человек
Согласно полученным по стране данным, всего в Китае был подтвержден 40 171 случай заражения новым коронавирусом: на лечении находятся 35 982 человека, в том числе 6484 — в тяжелом состоянии, еще 3281 пациента уже выписали из больницы, и 908 человек скончались.
Происшествия
Посольство РФ: Погибшие в Таиланде дети оказались братом и сестрой
Получившие смертельные травмы при столкновении двух катеров у острова Пхукет в Таиланде оказались братом и сестрой из Челябинской области.
Технологии
Операторы отчитались о проблемах при тестировании «суверенного рунета»
Российские операторы связи отчитались перед Минкомсвязи о результатах тестирования оборудования для реализации закона «о суверенном интернете».
Хоккей
Клуб НХЛ «Питтсбург» обменял Гальченюка в «Миннесоту» на Закера
"Питтсбург" совершил обмен форварда Алекса Гальченюка на нападающего "Миннесоты" Джейсона Закера.