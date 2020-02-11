Экономика

ИзвестияИзвестияРоссийские производители одежды ищут замену китайским компаниям

Российские производители товаров легкой промышленности приступили к поиску альтернативных партнеров в связи с эпидемией коронавируса в Китае. Об этом «Известиям» рассказал заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов.
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с чего всё началось

Китайский гамбит: производители одежды ищут замену Поднебесной

Российские производители товаров легкой промышленности из-за эпидемии коронавируса в КНР приступили к поиску альтернативных партнеров, которые могли бы заменить китайских контрагентов. Об этом «Известиям» рассказал замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.
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