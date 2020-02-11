Экономика

ИзвестияИзвестияРоссийские производители одежды ищут замену китайским компаниям

Предположительно, китайские компании могут заменить фабрики из Кореи, Турции, Италии и ряда азиатских стран. При этом Евтухов отметил, что на данный момент контрагенты российских компаний в Китае расположены в регионах, которые не попали в зону поражения вирусом.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Российские предприятия ищут замену китайским поставщикам тканей

Аргументы и Факты20:01

Российские производители одежды ищут замену китайским партнерам

ФедералПресс19:57

Российские производители ищут новых партнеров вместо китайских компаний

Газета.Ru19:56

Одежда может подорожать на 20% из-за коронавируса

URA.Ru19:53

Российские производители одежды ищут замену китайским компаниям

Известия18:53
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 20:54, Ашберн
Общество

Алену Водонаеву вызвали в полицию после поста в Instagram

Российская газета 16:50
Общество

Билл Гейтс приобрел экологичную яхту за $644 млн

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс заплатил $644 млн за покупку яхты Sinot Aqua, работающей на водородном топливе, передает Mashable.
Газета.Ru 07:50
Армия и оружие

Турция нанесла массированный удар по армии Сирии

РИА Новости 12:20
Происшествия

Пассажир снял на видео момент жесткой посадки самолета в Коми

Момент жесткой посадки самолета в аэропорту Усинска попал на видео.
Российская газета вчера в 08:10
Игры

Официально: BioWare работает над перезапуском Anthem

Игромания.ру 12:41
Политика

В Госдуму внесли поправки о расширении маткапитала

"Единая Россия" внесла на рассмотрение Госдумы поправки об использовании материнского капитала, об этом говорится в сообщении на официальном сайте партии.
РИА Новости 17:28
Культура

Ток-шоу с Собчак на Первом дебютировало выпуском о сестрах Хачатурян

Peterburg2.ru 18:28
Хоккей

Российский голкипер Шестеркин побил два рекорда «Рейнджерс»

Голкипер "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестеркин побил два клубных рекорда в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Лос-Анджелес Кингз".
Газета.Ru вчера в 22:11
Технологии

Пользователи Windows 7 сообщили, что не могут выключить компьютер

Пользователи Windows 7 рассказали о том, им не удается выключить компьютер стандартными способами.
Газета.Ru 09:59
Происшествия

Учительницу в Астрахани подозревают в сексуальной связи с учеником

Следственные органы в Астрахани начали проверку после сообщения в СМИ информации о сексуальной связи учительницы и девятиклассника, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по Астраханской области.
ТАСС 14:24
Общество

В МЧС опровергли сообщения о скачке радиации в Москве

«Информация, вышедшая в ряде СМИ о якобы зафиксированном резком скачке радиации в Москве, не соответствует действительности», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.
RT на русском вчера в 17:10
Общество

Число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии выросло до 70

Московский Комсомолец вчера в 04:19
Общество

Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»

В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.
RT на русском 11:04
Кино

«Паразиты» получили «Оскар» как лучший иностранный фильм

Кинокартина «Паразиты» («Gisaengchung») южнокорейского режиссера Пон Чун Хо завоевала «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».
Коммерсантъ вчера в 22:26
Здоровье

В Минздраве сообщили о 70 тысячах осложнений в год из-за ошибок врачей

Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал на совете ректоров медицинских вузов о 70 тысячах случаев в год осложнений у пациентов, вызванных ошибками медиков, сообщает «РИА Новости».
UfacityNews.ru 07:57
Общество

Ведущая «Вестей» рассмеялась, озвучивая сюжет о социальных выплатах

BFM.ru 11:32
Экономика

Часть россиян прекратили платить по ипотеке

Как отмечают эксперты, уже в текущем году банки, вероятно, начнут активно изымать квартиры у россиян, переставших платить по ипотеке, и будут продавать залоговое жилье по заниженным ценам.
Lenta.ru 03:24
Авто

Российская Zetta насытит рынок Индии электрокарами

Российская компания ZETTA, ведущая работы в сфере инжиринга, промдизайна, выпуска лодочных моторов, комплектующих для российских заводов в сфере авто, подготовила проект нескольких транспортных средств (ТС) для партнера из Индии. электромоторикша; компактное маршрутное такси; большой (если можно так говорить применительно к Индии) автобус для города.
Car.ru 04:24
Общество

Правительство разрешило выращивание отдельных видов мака и конопли

Правительство разрешило выращивание в промышленных целях отдельных видов снотворного мака и конопли.
Российская газета 04:05
Хоккей

В НХЛ появился дефицит клюшек из-за коронавируса

Из-за эпидемии коронавируса в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) столкнулись с нехваткой клюшек.
Газета.Ru 19:12
Здоровье

Эпидпорог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен в 37 субъектах РФ

Недельный эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен в 37 субъектах России, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
Интерфакс 20:51
Армия и оружие

«Панцири» на Хмеймиме отразили две атаки дронов

Комплексы ПВО "Панцирь" на авиабазе Хмеймим отразили две атаки дронов вечером 9 февраля, пострадавших и разрушений нет.
ТАСС 15:01
Музыка

Девушка из Башкирии вышла в финал вокального федерального шоу

МедиаКорСеть 04:28
Происшествия

Число жертв беспорядков в Казахстане выросло до 10

RT на русском вчера в 00:13
Армия и оружие

США обеспокоены маневрами двух российских спутников

Коммерсантъ 19:59
Технологии

Операторы сообщили результаты тестирования «суверенного Рунета»

Напомним, что в законе «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и защите информации» с недавних пор появились поправки, которые еще называют "законом о суверенном Рунете", они вступили в силу 01.11.2019 года.
ГЛАС.RU 09:28
Биатлон

Назван состав сборной России по биатлону на чемпионат мира

Не исключено, что в состав сборной войдет Саид Халили. Но окончательно тренеры еще не решили.
КМВ Новости 06:36
Шоу-бизнес

Ирина Шейк и Брэдли Купер помирились

Российская супермодель Ирина Шейк и голливудский актер Брэдли Купер помирились через несколько месяцев после разрыва.
ФАН вчера в 18:53
Армия и оружие

Украинская волонтерка рассказала о мародерстве ВСУ под Донецком

Украинская волонтерка Ольга Решетилова рассказала в своем Facebook о том, как военнослужащие 56-й бригады ВСУ перед своей ротацией занимались мародерством в селе Пески, расположенном на линии соприкосновения в пригороде Донецка.
РИА Новости 18:13
Шоу-бизнес

Курникова и Иглесиас стали родителями в третий раз

Брат испанского певца Энрике Иглесиаса Хулио Иглесиас-младший заявил, что у музыкального исполнителя и бывшей теннисистки Анны Курниковой родился третий ребенок, передает Daily Mail со ссылкой на чилийскую радиостанцию ADN.
Газета.Ru 15:42
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное