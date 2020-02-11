Экономика
ИзвестияРоссийские производители одежды ищут замену китайским компаниям
Предположительно, китайские компании могут заменить фабрики из Кореи, Турции, Италии и ряда азиатских стран. При этом Евтухов отметил, что на данный момент контрагенты российских компаний в Китае расположены в регионах, которые не попали в зону поражения вирусом.
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Общество
Алену Водонаеву вызвали в полицию после поста в Instagram
Общество
Билл Гейтс приобрел экологичную яхту за $644 млн
Основатель компании Microsoft Билл Гейтс заплатил $644 млн за покупку яхты Sinot Aqua, работающей на водородном топливе, передает Mashable.
Армия и оружие
Турция нанесла массированный удар по армии Сирии
Происшествия
Пассажир снял на видео момент жесткой посадки самолета в Коми
Момент жесткой посадки самолета в аэропорту Усинска попал на видео.
Игры
Официально: BioWare работает над перезапуском Anthem
Политика
В Госдуму внесли поправки о расширении маткапитала
"Единая Россия" внесла на рассмотрение Госдумы поправки об использовании материнского капитала, об этом говорится в сообщении на официальном сайте партии.
Культура
Ток-шоу с Собчак на Первом дебютировало выпуском о сестрах Хачатурян
Хоккей
Российский голкипер Шестеркин побил два рекорда «Рейнджерс»
Голкипер "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестеркин побил два клубных рекорда в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Лос-Анджелес Кингз".
Технологии
Пользователи Windows 7 сообщили, что не могут выключить компьютер
Пользователи Windows 7 рассказали о том, им не удается выключить компьютер стандартными способами.
Происшествия
Учительницу в Астрахани подозревают в сексуальной связи с учеником
Следственные органы в Астрахани начали проверку после сообщения в СМИ информации о сексуальной связи учительницы и девятиклассника, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по Астраханской области.
Общество
В МЧС опровергли сообщения о скачке радиации в Москве
«Информация, вышедшая в ряде СМИ о якобы зафиксированном резком скачке радиации в Москве, не соответствует действительности», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.
Общество
Число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии выросло до 70
Общество
Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»
В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.
Кино
«Паразиты» получили «Оскар» как лучший иностранный фильм
Кинокартина «Паразиты» («Gisaengchung») южнокорейского режиссера Пон Чун Хо завоевала «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».
Здоровье
В Минздраве сообщили о 70 тысячах осложнений в год из-за ошибок врачей
Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал на совете ректоров медицинских вузов о 70 тысячах случаев в год осложнений у пациентов, вызванных ошибками медиков, сообщает «РИА Новости».
Экономика
Часть россиян прекратили платить по ипотеке
Как отмечают эксперты, уже в текущем году банки, вероятно, начнут активно изымать квартиры у россиян, переставших платить по ипотеке, и будут продавать залоговое жилье по заниженным ценам.
Авто
Российская Zetta насытит рынок Индии электрокарами
Российская компания ZETTA, ведущая работы в сфере инжиринга, промдизайна, выпуска лодочных моторов, комплектующих для российских заводов в сфере авто, подготовила проект нескольких транспортных средств (ТС) для партнера из Индии. электромоторикша; компактное маршрутное такси; большой (если можно так говорить применительно к Индии) автобус для города.
Общество
Правительство разрешило выращивание отдельных видов мака и конопли
Правительство разрешило выращивание в промышленных целях отдельных видов снотворного мака и конопли.
Хоккей
В НХЛ появился дефицит клюшек из-за коронавируса
Из-за эпидемии коронавируса в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) столкнулись с нехваткой клюшек.
Здоровье
Эпидпорог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен в 37 субъектах РФ
Недельный эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен в 37 субъектах России, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
Армия и оружие
«Панцири» на Хмеймиме отразили две атаки дронов
Комплексы ПВО "Панцирь" на авиабазе Хмеймим отразили две атаки дронов вечером 9 февраля, пострадавших и разрушений нет.
Музыка
Девушка из Башкирии вышла в финал вокального федерального шоу
Происшествия
Число жертв беспорядков в Казахстане выросло до 10
Армия и оружие
США обеспокоены маневрами двух российских спутников
Технологии
Операторы сообщили результаты тестирования «суверенного Рунета»
Напомним, что в законе «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и защите информации» с недавних пор появились поправки, которые еще называют "законом о суверенном Рунете", они вступили в силу 01.11.2019 года.
Биатлон
Назван состав сборной России по биатлону на чемпионат мира
Не исключено, что в состав сборной войдет Саид Халили. Но окончательно тренеры еще не решили.
Шоу-бизнес
Ирина Шейк и Брэдли Купер помирились
Российская супермодель Ирина Шейк и голливудский актер Брэдли Купер помирились через несколько месяцев после разрыва.
Армия и оружие
Украинская волонтерка рассказала о мародерстве ВСУ под Донецком
Украинская волонтерка Ольга Решетилова рассказала в своем Facebook о том, как военнослужащие 56-й бригады ВСУ перед своей ротацией занимались мародерством в селе Пески, расположенном на линии соприкосновения в пригороде Донецка.
Шоу-бизнес
Курникова и Иглесиас стали родителями в третий раз
Брат испанского певца Энрике Иглесиаса Хулио Иглесиас-младший заявил, что у музыкального исполнителя и бывшей теннисистки Анны Курниковой родился третий ребенок, передает Daily Mail со ссылкой на чилийскую радиостанцию ADN.