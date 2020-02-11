Экономика

ИзвестияИзвестияРоссийские производители одежды ищут замену китайским компаниям

Российские производители товаров легкой промышленности приступили к поиску альтернативных партнеров в связи с эпидемией коронавируса в Китае. Об этом «Известиям» рассказал заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов.
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с чего всё началось

Китайский гамбит: производители одежды ищут замену Поднебесной

Российские производители товаров легкой промышленности из-за эпидемии коронавируса в КНР приступили к поиску альтернативных партнеров, которые могли бы заменить китайских контрагентов. Об этом «Известиям» рассказал замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.
Известиявчера в 16:01

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«Известия»: российские производители одежды ищут альтернативу производителям из Китая

ТАСС01:34

Китайский вирус взвинтит цены на одежду в России

Lenta.ru01:12

Российские производители одежды ищут замену китайским компаниям

Известиявчера в 18:53

Российские фабрики одежды ищут замену китайским поставщикам

REGNUMвчера в 22:21

Российские производители ищут новых партнеров вместо китайских компаний

Газета.Ruвчера в 19:56

Одежда может подорожать на 20% из-за коронавируса

URA.Ruвчера в 19:53

Одежда может подорожать в России из-за коронавируса

Телеканал 360°00:29
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Авто

Hyundai показала обновленный Hyundai Solaris для России

ToDay News Ufa вчера в 14:01
Общество

Гендиректор ГТРК Камчатки рассказал, что будет со смеявшейся ведущей

REGNUM 02:55
Общество

Белоруссия забирает на НПЗ технологическую нефть из «Дружбы»

Нефтепровод «Дружба» по которому осуществляется российский транзит в Евросоюз, остаётся без технологической нефти: Белорусский госконцерн «Белнефтехим» начал откачку, ссылаясь на дефицит сырья для белорусских НПЗ.
REGNUM 03:26
Общество

Жительница Тулы рассказала о «взорвавшейся» на кухне колбасе

Жительница Тулы Елена Брусенцева рассказала о том, что у нее «взорвалась» колбаса, которую она купила в местном магазине.
Известия вчера в 23:47
Политика

В МИД России допустили срыв нормандского саммита в апреле

Заявления Киева и степень выполнения договоренностей, заключенных на нормандском саммите в Париже в декабре, ставят под вопрос новый нормандский саммит в апреле.
РБК 02:48
Общество

Роструд напомнил о двух коротких рабочих неделях

21 февраля и 6 марта продолжительность рабочего дня не сокращается, проинформировали в Роструде.
RT на русском 02:31
Общество

Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов

Если раньше преступники прикидывались сотрудниками службы безопасности банка и предупреждали россиян о блокировке счета в связи с подозрительными транзакциями, то теперь они используют новый сценарий: пугают закрытием счета.
Восток-Медиа вчера в 11:57
Шоу-бизнес

У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок

Российская теннисистка Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас в третий раз стали родителями, сообщает The Daily Mail.
РИА Новости 03:37
Общество

В Пензе вынесли приговор семерым фигурантам дела «Сети»

Российская газета вчера в 04:57
Происшествия

В Петербурге экс-полицейские получили реальные сроки за избиение юноши

Колпинский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к реальным срокам бывших полицейских Алексея Заброду и Евгения Аунинга, обвиняемых в избиении 17-летнего юноши.
RT на русском 04:11
Культура

Ток-шоу с Собчак на Первом дебютировало выпуском о сестрах Хачатурян

Дебютную программу вела первая из них, она была посвящена нашумевшей истории сестер Хачатурян.
Peterburg2.ru вчера в 18:28
Наука

На территории Бразилии обнаружили вирус с новым геном

Московский Комсомолец в Марий Эл вчера в 05:16
Происшествия

Суд приговорил убийцу полицейского в метро Москвы к 18 годам колонии

Мосгорсуд приговорил к 18 годам колонии строгого режима Нурлана Муратова за убийство сотрудника полиции на станции метро «Курская» в 2018 году.
RT на русском 03:59
Общество

Кремль объявит дополнительный выходной для голосования по Конституции

В обычный выходной у людей могут быть свои планы, от которых они не факт, что откажутся, а если выделить под голосование будний день, объявив его нерабочим, то на участки может прийти больше людей, пояснил он.
РБК 03:50
Происшествия

В Астрахани учительницу заподозрили в интимной связи с учеником

Следователи Астраханского областного управления СК России начали проверку информации, распространенной СМИ, об интимной связи учительницы одной из школ с девятиклассником.
Известия 03:50
Шоу-бизнес

Критик Соседов рассказал, кого Пугачева просила убрать из эфира

Известный музыкальный критик Сергей Соседов высказался о скандальном заявлении певца Михаила Муромова в адрес Аллы Пугачевой.
Московский Комсомолец вчера в 03:21
Происшествия

В Таиланде при столкновении катеров погибли дети из России

Два ребенка из России погибли, еще 21 турист получил ранения при столкновении двух катеров в Таиланде у берегов острова Пхукет, сообщает Bangkok Post.
Пульс Хакасии вчера в 01:44
Происшествия

Прокурор попросил 16 лет колонии для генерала СКР Дрыманова

Интерфакс вчера в 07:48
Авто

КамАЗ запатентовал электрогрузовик без кабины

Изображение грузовика без кабины на электрической тяге размещено в открытой базе Роспатента, обладателем патента указан КамАЗ, пишет издание Motor.
МИР 24 вчера в 10:25
Общество

В ВОЗ назвали текущую ситуацию с коронавирусом «верхушкой айсберга»

Распространение нового типа коронавируса может ускориться, а текущая ситуация с заболеванием - лишь "верхушка айсберга".
Российская газета вчера в 12:14
Политика

В Чувашии назначен министр здравоохранения

Как сообщало ИА REGNUM, 10 февраля в Чувашии освобождены от должности глава минздрава Владимир Викторов, который работал в статусе вице-премьера, министры юстиции и строительства Наталья Тимофеева и Алексей Грищенко.
REGNUM 01:03
Космос

Пойман повторяющийся каждые 16 дней сигнал из глубокого космоса

Discover24 02:23
Культура

«Оскар» установил антирекорд по числу зрителей

Число зрителей церемонии сократилось на 20% по сравнению с прошлым годом и установило новый антирекорд — прошлый принадлежал 2018 году, но тогда за вручением «Оскаров» следили 26,5 млн человек.
Афиша Daily 03:07
Футбол

Семин отреагировал на слухи о решении СД не продлевать с ним контракт

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин высказался по поводу информации о том, что совет директоров клуба не намерен предлагать ему новый контракт, передает Sport24.
Газета.Ru 03:29
Политика

Советник Зеленского поделился ожиданиями от ухода Суркова из Кремля

Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак поделился ожиданиями, связанными с уходом помощника президента России Владислава Суркова из кремлевской администрации.
Lenta.ru 04:04
Гаджеты

Минкомсвязь сертифицирует устройства с Wi-Fi 6

Минкомсвязь России разработала правила сертификации оборудования для нового стандарта беспроводной связи Wi-Fi 6 (802.11ax).
RT на русском вчера в 07:39
Происшествия

В Перми не нашли врача, якобы отключавшего ветеранов от аппаратов ИВЛ

В Перми не обнаружили врача-анестезиолога, якобы отключавшего ветеранов от аппарата искусственной вентиляции легких, сообщила глава краевого Минздрава Оксана Мелехова.
РИА Новости 04:21
Экономика

«Ведомости»: правительство вернулось к идее снизить страховые взносы

Правительство России возобновило дискуссию о снижении страховых взносов для работодателей, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на трёх федеральных чиновников.
RT на русском 01:59
Политика

Украинская волонтерка рассказала о мародерстве ВСУ в Донбассе

Солдаты 56-й бригады ВСУ перед своей отправкой домой занимались мародерством в селе Пески на линии соприкосновения в пригороде Донецка.
Известия вчера в 20:21
Общество

В Думу внесены поправки о расширении маткапитала

В Госдуму внесены поправки по маткапиталу Речь идет об инициативах, которые президент России Владимир Путин сформулировал в послании Федеральному собранию.
Газета.Ru 01:46
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