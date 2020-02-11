Экономика
ИзвестияРоссийские производители одежды ищут замену китайским компаниям
Российские производители товаров легкой промышленности приступили к поиску альтернативных партнеров в связи с эпидемией коронавируса в Китае. Об этом «Известиям» рассказал заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов.
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с чего всё началось
Российские производители товаров легкой промышленности из-за эпидемии коронавируса в КНР приступили к поиску альтернативных партнеров, которые могли бы заменить китайских контрагентов. Об этом «Известиям» рассказал замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.Известиявчера в 16:01
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Авто
Hyundai показала обновленный Hyundai Solaris для России
Общество
Белоруссия забирает на НПЗ технологическую нефть из «Дружбы»
Нефтепровод «Дружба» по которому осуществляется российский транзит в Евросоюз, остаётся без технологической нефти: Белорусский госконцерн «Белнефтехим» начал откачку, ссылаясь на дефицит сырья для белорусских НПЗ.
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Жительница Тулы рассказала о «взорвавшейся» на кухне колбасе
Жительница Тулы Елена Брусенцева рассказала о том, что у нее «взорвалась» колбаса, которую она купила в местном магазине.
Политика
В МИД России допустили срыв нормандского саммита в апреле
Заявления Киева и степень выполнения договоренностей, заключенных на нормандском саммите в Париже в декабре, ставят под вопрос новый нормандский саммит в апреле.
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21 февраля и 6 марта продолжительность рабочего дня не сокращается, проинформировали в Роструде.
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Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов
Если раньше преступники прикидывались сотрудниками службы безопасности банка и предупреждали россиян о блокировке счета в связи с подозрительными транзакциями, то теперь они используют новый сценарий: пугают закрытием счета.
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У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок
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В Пензе вынесли приговор семерым фигурантам дела «Сети»
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В Петербурге экс-полицейские получили реальные сроки за избиение юноши
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Ток-шоу с Собчак на Первом дебютировало выпуском о сестрах Хачатурян
Дебютную программу вела первая из них, она была посвящена нашумевшей истории сестер Хачатурян.
Наука
На территории Бразилии обнаружили вирус с новым геном
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Суд приговорил убийцу полицейского в метро Москвы к 18 годам колонии
Мосгорсуд приговорил к 18 годам колонии строгого режима Нурлана Муратова за убийство сотрудника полиции на станции метро «Курская» в 2018 году.
Общество
Кремль объявит дополнительный выходной для голосования по Конституции
В обычный выходной у людей могут быть свои планы, от которых они не факт, что откажутся, а если выделить под голосование будний день, объявив его нерабочим, то на участки может прийти больше людей, пояснил он.
Происшествия
В Астрахани учительницу заподозрили в интимной связи с учеником
Следователи Астраханского областного управления СК России начали проверку информации, распространенной СМИ, об интимной связи учительницы одной из школ с девятиклассником.
Шоу-бизнес
Критик Соседов рассказал, кого Пугачева просила убрать из эфира
Известный музыкальный критик Сергей Соседов высказался о скандальном заявлении певца Михаила Муромова в адрес Аллы Пугачевой.
Происшествия
В Таиланде при столкновении катеров погибли дети из России
Два ребенка из России погибли, еще 21 турист получил ранения при столкновении двух катеров в Таиланде у берегов острова Пхукет, сообщает Bangkok Post.
Происшествия
Прокурор попросил 16 лет колонии для генерала СКР Дрыманова
Авто
КамАЗ запатентовал электрогрузовик без кабины
Изображение грузовика без кабины на электрической тяге размещено в открытой базе Роспатента, обладателем патента указан КамАЗ, пишет издание Motor.
Общество
В ВОЗ назвали текущую ситуацию с коронавирусом «верхушкой айсберга»
Распространение нового типа коронавируса может ускориться, а текущая ситуация с заболеванием - лишь "верхушка айсберга".
Политика
В Чувашии назначен министр здравоохранения
Как сообщало ИА REGNUM, 10 февраля в Чувашии освобождены от должности глава минздрава Владимир Викторов, который работал в статусе вице-премьера, министры юстиции и строительства Наталья Тимофеева и Алексей Грищенко.
Культура
«Оскар» установил антирекорд по числу зрителей
Число зрителей церемонии сократилось на 20% по сравнению с прошлым годом и установило новый антирекорд — прошлый принадлежал 2018 году, но тогда за вручением «Оскаров» следили 26,5 млн человек.
Футбол
Семин отреагировал на слухи о решении СД не продлевать с ним контракт
Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин высказался по поводу информации о том, что совет директоров клуба не намерен предлагать ему новый контракт, передает Sport24.
Политика
Советник Зеленского поделился ожиданиями от ухода Суркова из Кремля
Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак поделился ожиданиями, связанными с уходом помощника президента России Владислава Суркова из кремлевской администрации.
Гаджеты
Минкомсвязь сертифицирует устройства с Wi-Fi 6
Минкомсвязь России разработала правила сертификации оборудования для нового стандарта беспроводной связи Wi-Fi 6 (802.11ax).
Происшествия
В Перми не нашли врача, якобы отключавшего ветеранов от аппаратов ИВЛ
В Перми не обнаружили врача-анестезиолога, якобы отключавшего ветеранов от аппарата искусственной вентиляции легких, сообщила глава краевого Минздрава Оксана Мелехова.
Экономика
«Ведомости»: правительство вернулось к идее снизить страховые взносы
Правительство России возобновило дискуссию о снижении страховых взносов для работодателей, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на трёх федеральных чиновников.
Политика
Украинская волонтерка рассказала о мародерстве ВСУ в Донбассе
Солдаты 56-й бригады ВСУ перед своей отправкой домой занимались мародерством в селе Пески на линии соприкосновения в пригороде Донецка.
Общество
В Думу внесены поправки о расширении маткапитала
В Госдуму внесены поправки по маткапиталу Речь идет об инициативах, которые президент России Владимир Путин сформулировал в послании Федеральному собранию.