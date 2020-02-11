Общество
Мой БрянскРоссийские производители одежды ищут замену китайским компаниям
Российские производители товаров легкой промышленности ищут замену китайским компаниям в связи со вспышкой коронавируса. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на заявление главы Минпромторга Виктора Евтухова.
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с чего всё началось
Российские производители товаров легкой промышленности из-за эпидемии коронавируса в КНР приступили к поиску альтернативных партнеров, которые могли бы заменить китайских контрагентов. Об этом «Известиям» рассказал замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.Известиявчера в 16:01
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