Общество

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Российские производители товаров легкой промышленности ищут замену китайским компаниям в связи со вспышкой коронавируса. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на заявление главы Минпромторга Виктора Евтухова.
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Китайский гамбит: производители одежды ищут замену Поднебесной

Российские производители товаров легкой промышленности из-за эпидемии коронавируса в КНР приступили к поиску альтернативных партнеров, которые могли бы заменить китайских контрагентов. Об этом «Известиям» рассказал замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.
Известиявчера в 16:01

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«Известия»: российские производители одежды ищут альтернативу производителям из Китая

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Китайский вирус взвинтит цены на одежду в России

Lenta.ru01:12

Одежда может подорожать на 20% из-за коронавируса

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Газета.Ruвчера в 19:56

Одежда может подорожать в России из-за коронавируса

Телеканал 360°00:29

Российские производители одежды ищут замену китайским компаниям

Известиявчера в 18:53
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РИА Новости 02:43
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Поезд насмерть сбил подростка на станции Лианозово Савеловского направления Московской железной дороги.
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Россия заплатила за Победу в Великой Отечественной войне 27 миллионами жизней, поэтому следует жестко пресекать любые попытки фальсификации и переписывания истории в угоду сиюминутным конъюнктурным целям, заявил посол России в Германии Сергей Нечаев.
Взгляд.ру 02:57
Общество

Алену Водонаеву вызвали в полицию после поста в Instagram

Российская газета вчера в 16:50
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В МИД России допустили срыв нормандского саммита в апреле

Заявления Киева и степень выполнения договоренностей, заключенных на нормандском саммите в Париже в декабре, ставят под вопрос новый нормандский саммит в апреле.
РБК 02:48
Экономика

В Минпросвещения рассказали о выплатах за классное руководство

Более 170 миллиардов рублей предполагается потратить за три года на выплаты за классное руководство, сообщили в пресс-службе Минпросвещения.
РИА Новости вчера в 08:14
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Число погибших от коронавируса в Китае превысило 900 человек

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Общество

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Блогер будоражит не только федеральные каналы, но и районную налоговую инспекцию Дело в том, что она задолжала налоги за авто и дачу в Московской области.
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Известия вчера в 23:47
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Рефинансирование действующей ипотеки другого банка можно оформить под 8,5%. При покупке недвижимости, находящейся в залоге у банка, ВТБ предлагает специальную ставку – 7,8% при первоначальном взносе от 50%.
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«Хищные птицы» возглавили российский прокат

В российском прокате новый лидер – в первую неделю на экранах России фильму «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Куинн» удалось взобраться на первую строчку.
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В результате взрыва у здания университета в столице Афганистана Кабуле погибли пятеро человек, передает телеканал 1TV.
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Политика

Путин встретится с рабочей группой по Конституции РФ 13 февраля

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что на 13 февраля в графике президента РФ Владимира Путина запланирована встреча с рабочей группой по поправкам в Конституцию России.
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Российский актер Станислав Садальский на своей странице в Instagram раскрыл секрет того, как на самом деле генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки добилась известности.
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Цены на нефть корректируются на мировом рынке товаров во вторник утром после сильного снижения накануне.
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Семак рассказал, почему «Зенит» не может купить лидеров ЦСКА

Обо всем главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал в разговоре с «Россия 24».
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