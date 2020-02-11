Российские производители товаров легкой промышленности из-за эпидемии коронавируса в КНР приступили к поиску альтернативных партнеров, которые могли бы заменить китайских контрагентов. Об этом «Известиям» рассказал замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

с чего всё началось

Российские производители товаров легкой промышленности ищут замену китайским компаниям в связи со вспышкой коронавируса. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на заявление главы Минпромторга Виктора Евтухова.

Экономика После Сочи: Лукашенко готов идти по украинскому пути до конца Едва завершились драматические переговоры Александра Лукашенко с Владимиром Путиным в Красной Поляне, как зампред белорусского совмина Дмитрий Крутой выступил с официальным разъяснением достигнутых договорённостей.

Общество Подсчитан средний заработок московских таксистов При стандартном рабочем дне, который длится восемь часов, средний московский таксист может заработать 20-25 тысяч рублей за месяц.

Общество Минск начал забирать технологическую нефть из «Дружбы» для своих НПЗ Белоруссия начала забор технологической нефти из веток магистрального нефтепровода "Дружба", которые не задействованы при транзите российского сырья западным потребителям, сообщили РИА Новости в "Белнефтехиме".

Политика Трамп предсказал конец эпидемии коронавируса Президент США Дональд Трамп предсказал конец эпидемии коронавируса в апреле этого года, сообщили журналисты пресс-пула президента.

Политика Посол в Германии призвал пресекать попытки переписать истории ВОВ Россия заплатила за Победу в Великой Отечественной войне 27 миллионами жизней, поэтому следует жестко пресекать любые попытки фальсификации и переписывания истории в угоду сиюминутным конъюнктурным целям, заявил посол России в Германии Сергей Нечаев.

Политика В МИД России допустили срыв нормандского саммита в апреле Заявления Киева и степень выполнения договоренностей, заключенных на нормандском саммите в Париже в декабре, ставят под вопрос новый нормандский саммит в апреле.

Общество Налоговая разыскивает Алёну Водонаеву за долги Блогер будоражит не только федеральные каналы, но и районную налоговую инспекцию Дело в том, что она задолжала налоги за авто и дачу в Московской области.

Экономика ВТБ снизил ипотечные ставки ниже 8% Рефинансирование действующей ипотеки другого банка можно оформить под 8,5%. При покупке недвижимости, находящейся в залоге у банка, ВТБ предлагает специальную ставку – 7,8% при первоначальном взносе от 50%.

Кино «Хищные птицы» возглавили российский прокат В российском прокате новый лидер – в первую неделю на экранах России фильму «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Куинн» удалось взобраться на первую строчку.

Происшествия Пять человек погибли при взрыве в Кабуле В результате взрыва у здания университета в столице Афганистана Кабуле погибли пятеро человек, передает телеканал 1TV.

Политика Путин встретится с рабочей группой по Конституции РФ 13 февраля Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что на 13 февраля в графике президента РФ Владимира Путина запланирована встреча с рабочей группой по поправкам в Конституцию России.

Шоу-бизнес Садальский раскрыл секрет карьеры Канделаки Российский актер Станислав Садальский на своей странице в Instagram раскрыл секрет того, как на самом деле генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки добилась известности.

Происшествия Участницу Pussy Riot Толоконникову отпустили из полиции в Петербурге Ранее издатель "Медиазоны" Петр Верзилов сообщил в Твиттере о задержании в Петербурге 13 человек, в том числе участницы Pussy Riot Толоконниковой во время фотосессии.