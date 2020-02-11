Общество

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Российские производители товаров легкой промышленности ищут замену китайским компаниям в связи со вспышкой коронавируса. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на заявление главы Минпромторга Виктора Евтухова.
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Китайский гамбит: производители одежды ищут замену Поднебесной

Российские производители товаров легкой промышленности из-за эпидемии коронавируса в КНР приступили к поиску альтернативных партнеров, которые могли бы заменить китайских контрагентов. Об этом «Известиям» рассказал замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.
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В качестве даты проведения голосования по поправкам в Конституцию РФ обсуждается 22 апреля 2020 года.
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Системы мониторинга можно использовать не только для воздуха, следует из письма Чемезова: «Результаты данного проекта в дальнейшем могут быть использованы для тиражирования на всей территории Российской Федерации, а также для создания полномасштабной системы мониторинга окружающей среды, включающей в себя мониторинг состояния и загрязнения воздуха, воды и почв».
РБК вчера в 16:00
Армия и оружие

СМИ: боевики сирийской оппозиции сбили вертолет армии Сирии в Идлибе

Как уточняет газета Turkiye, вертолет был сбит в районе населенного пункта Саракиб в провинции Идлиб.
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Телеведущая рассмеялась, говоря о повышении социальных выплат

АМИТЕЛ вчера в 11:13
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