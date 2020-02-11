Общество

Мой БрянскМой БрянскРоссийские производители одежды ищут замену китайским компаниям

Российские производители товаров легкой промышленности ищут замену китайским компаниям в связи со вспышкой коронавируса. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на заявление главы Минпромторга Виктора Евтухова.
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с чего всё началось

Китайский гамбит: производители одежды ищут замену Поднебесной

Российские производители товаров легкой промышленности из-за эпидемии коронавируса в КНР приступили к поиску альтернативных партнеров, которые могли бы заменить китайских контрагентов. Об этом «Известиям» рассказал замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.
Известиявчера в 16:01

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«Известия»: российские производители одежды ищут альтернативу производителям из Китая

ТАСС01:34

Российские производители одежды ищут замену китайским компаниям

Известиявчера в 18:53

Одежда может подорожать в России из-за коронавируса

Телеканал 360°00:29

Российские фабрики одежды ищут замену китайским поставщикам

REGNUMвчера в 22:21

Российские производители ищут новых партнеров вместо китайских компаний

Газета.Ruвчера в 19:56

Одежда может подорожать на 20% из-за коронавируса

URA.Ruвчера в 19:53

Китайский вирус взвинтит цены на одежду в России

Lenta.ru01:12
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Здоровье

В Тюмени выписали из больницы студентку, у которой нашли коронавирус

Китайскую студентку, у которой ранее нашли коронавирус, выписали из тюменской больницы, сообщила директор областного департамента здравоохранения Инна Куликова.
РИА Новости 06:42
Авто

В РФ появилась новая Kia Optima

В продаже новинка появится в августе нынешнего года, однако, судя по тому, что она уже приехала в KIA Academy, принимать заказы на неё могут начать и раньше.
CarsWeek.ru вчера в 08:34
Политика

Украина перестала пускать имеющих долги жителей Крыма домой

Украинские пограничники ввели дополнительные ограничения на пункте пропуска в Крым: теперь крымчане, возвращающиеся с территории «нэзалэжной» домой не смогут этого сделать, если на Украине имеют какие-либо задолженности.
ForPost 07:25
Политика

В Киеве заявили о намерении Зеленского прекратить конфликт в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский намерен прекратить вооружённый конфликт в Донбассе. Об этом заявил его помощник Андрей Ермак.
RT на русском вчера в 16:01
Общество

Производитель прокомментировал взрыв докторской колбасы

Lenta.ru 07:23
Шоу-бизнес

Старший внук Елизаветы II разводится с женой

Старший внук британской королевы Елизаветы II Питер Филлипс объявил о разводе с женой, с которой прожил 12 лет.
Вести.Ru 05:40
Кино

Warner Bros. сменила название «Хищных птиц» после слабого старта

Kinonews.ru 04:59
Наука

Казанские ученые разрабатывают методику лечения рака без лекарств

«Если удастся разработать такое оборудование, то лекарства от рака больше не понадобятся, потому что можно будет разогревать только определенную часть тела», — заявил доктор наук, профессор, завкафедрой квантовой электроники и радиоспектроскопии КФУ Мурат Тагиров.
Красная весна вчера в 14:22
Политика

В Турции анонсировали телефонный разговор Путина и Эрдогана по Идлибу

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган проведут телефонный разговор на фоне ситуации в сирийском Идлибе.
Московский Комсомолец 07:03
Происшествия

Бывший полицейский нашел дома мертвую проститутку

Бывший полицейский из Санкт-Петербурга обнаружил дома мертвую проститутку. Об этом во вторник, 11 февраля, сообщает «Фонтанка».
Lenta.ru 04:32
Экономика

Минтранс РФ оценил убытки перевозчиков от приостановки полетов в Китай

Минтранс РФ оценивает убытки российских авиакомпаний от приостановки полетов в Китай в 1,6 млрд рублей.
ТАСС 05:31
Общество

Соловьев отреагировал на ролик со смеющейся над льготами телеведущей

Телеведущий и сотрудник ВГТРК Владимир Соловьев прокомментировал инцидент с телеведущей программы "Вести Камчатский край", которая не смогла сдержать смех после слов о повышении выплат льготникам.
Газета.Ru вчера в 13:00
Общество

Белоруссия забирает на НПЗ технологическую нефть из «Дружбы»

Нефтепровод «Дружба» по которому осуществляется российский транзит в Евросоюз, остаётся без технологической нефти: Белорусский госконцерн «Белнефтехим» начал откачку, ссылаясь на дефицит сырья для белорусских НПЗ.
REGNUM 03:26
Происшествия

В Астрахани учительницу заподозрили в интимной связи с учеником

Известия 03:50
Политика

Зюганов заявил, что КПРФ не против бога в Конституции РФ

Лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что члены партии ничего не имеют против бога в Конституции РФ.
Политика Сегодня 07:10
Армия и оружие

Столтенберг назвал разрушение ДРСМД демонстрацией силы НАТО

Разрушение Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) продемонстрировало силу НАТО, поскольку все страны альянса смогли после продолжительных консультаций договориться о возложении вины за это на Россию.
ТАСС 05:49
Здоровье

В России под наблюдением из-за коронавируса находятся 20 тысяч человек

Под медицинским наблюдением с подозрением на коронавирус в России остаются 20 тысяч человек.
МордовМедиа вчера в 09:07
Политика

В Кремле Козака назвали куратором по Украине

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал журналистам, кто в кремлевской администрации теперь отвечает за политику в отношении Украины.
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Культура

Ток-шоу с Собчак на Первом дебютировало выпуском о сестрах Хачатурян

Дебютную программу вела первая из них, она была посвящена нашумевшей истории сестер Хачатурян.
Peterburg2.ru вчера в 18:28
Хоккей

Коллеги Овечкина вспоминают самые курьезные случаи в карьере хоккеиста

ФАН вчера в 17:09
Общество

Юрий Дудь выпустил фильм о проблеме распространения ВИЧ в России

Журналист Юрий Дудь выпустил новый почти двухчасовой документальный фильм ВИЧ в России - эпидемия, про которую не говорят .
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Происшествия

В Вольске вынесли приговор экс-полицейским, избившим до смерти мужчину

Вольский районный суд признал виновными двух бывших сотрудников полиции в том, что они до смерти избили задержанного в сентябре 2019 года в Саратовской области.
ТАСС 07:00
Происшествия

Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за фото со свадьбы

Газета.Ru 05:45
Кино

Опубликован трейлер фильма Данилы Козловского «Чернобыль: Бездна»

Петербургский дневник 00:35
Происшествия

Медбрат из Перми признался в авторстве постов об убийстве ветеранов

Медбрат одной из больниц в Перми признался, что является автором скандальных публикаций об убийстве пациентов-ветеранов.
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Происшествия

Кинотеатр в Москве эвакуировали во время премьеры фильма «Лед-2»

Кинотеатр "Октябрь" в Москве эвакуировали во время премьеры фильма "Лед-2", сообщает Super.ru.
Газета.Ru вчера в 15:10
Футбол

Алексей Еременко возглавил юрмальский «Спартак»

Бывший полузащитник сборной Финляндии Алексей Еременко назначен главным тренером юрмальского "Спартака", сообщается в микроблоге латвийского футбольного клуба в Twitter.
РИА Новости 05:30
Происшествия

Количество пострадавших в ДТП с автобусом в Кузбассе возросло до 38

В региональном центре медицины катастроф РИА Новости рассказали, что количество пострадавших в ДТП с автобусом в Кемеровской области возросло до 38.
Аргументы и Факты 09 февраля в 14:46
Общество

Более 71 млрд рублей выделят на выплаты ветеранам к 75-летию Победы

Российская газета вчера в 02:13
Политика

Глава офиса Зеленского Андрей Богдан подал в отставку

Как сообщает "Украинская правда", в понедельник, 10 февраля, руководитель офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан написал прошение об отставке.
Московский Комсомолец вчера в 16:47
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