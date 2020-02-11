Общество

Новый ДеньНовый ДеньРоссийские производители одежды ищут замену китайским поставщикам

Российские производители товаров легкой промышленности начали подыскивать партнеров, способных заменить организации Китая. Из-за вспышки коронавируса нового типа вынужденно простаивают множество предприятий Поднебесной, рассказал замглавы Министерства промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.
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с чего всё началось

Китайский гамбит: производители одежды ищут замену Поднебесной

Российские производители товаров легкой промышленности из-за эпидемии коронавируса в КНР приступили к поиску альтернативных партнеров, которые могли бы заменить китайских контрагентов. Об этом «Известиям» рассказал замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.
Известия10 февраля в 16:01

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Российские фабрики одежды ищут замену китайским поставщикам

REGNUM10 февраля в 22:21

Китайский вирус взвинтит цены на одежду в России

Lenta.ruвчера в 01:12

Одежда может подорожать в России из-за коронавируса

Телеканал 360°вчера в 00:29

«Известия»: российские производители одежды ищут альтернативу производителям из Китая

ТАССвчера в 01:34

Российские производители ищут новых партнеров вместо китайских компаний

Газета.Ru10 февраля в 19:56

Одежда может подорожать на 20% из-за коронавируса

URA.Ru10 февраля в 19:53

Российские производители одежды ищут замену китайским компаниям

Известия10 февраля в 18:53
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Происшествия

Младшеклассники напали на девятилетнюю школьницу во Владивостоке

Во Владивостоке учащиеся 3,4 и 5-х классов напали на девятилетнюю девочку из-за возникшего между ними конфликта.
Газета.Ru 01:36
Футбол

Ярмоленко – самый высокооплачиваемый футболист «Вест Хэма»

По данным SportRac, самую высокую зарплату среди игроков "Вест Хэма" получается украинский полузащитник Андрей Ярмоленко.
Soccer.ru 00:51
Наука

В Бразилии обнаружили вирус с новым геном

Как сообщает ToDay News Ufa, вирус нашли на озере Пампулха.
ToDay News Ufa 10 февраля в 05:12
Общество

В Калининграде нашли камеры в кабинете гинеколога, проводится проверка

Вечером 11 февраля стало известно о том, что в женской консультации Калининграда, в кабинете гинеколога, установили камеры Об этом рассказала местная жительница.
Юга.ру 01:29
Политика

Сандерс победил на праймериз в Нью-Гэмпшире

Газета.Ru 00:18
Здоровье

В России выздоровел второй пациент с коронавирусом

По состоянию на 12 января число заболевших коронавирусом превысило 44 тыс. человек. 1113 погибли, более 4,7 тыс. выписаны из больниц.
РБК вчера в 23:00
Армия и оружие

США выразили недовольство Россией и Турцией в Сирии

США выразили недовольство Россией и Турцией в Сирии.
Lenta.ru 00:35
Общество

Назван топ-10 товаров, которые россияне оплачивают бесконтактно

В Москве самый высокий средний чек при бесконтактных платежах был в 2019 году на сайтах и в приложениях из сферы туризма и отдыха (19 900 рублей).
Российская газета 00:30
Происшествия

Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за фото со свадьбы

Антонина Зимина и Константин Антонец раскрыли, по версии следствия, информацию о сотруднике ФСБ, который был гостем на их свадьбе пять лет назад - они, однако, отрицают свою вину.
Газета.Ru вчера в 05:45
Шоу-бизнес

Стилист Аллы Пугачевой назвал молодую жену Петросяна чучелом

Стиль молодой жены юмориста Евгения Петросяна Татьяны Брухуновой раскритиковал стилист Джордж Ровалс.
Shraibikus News 01:08
Политика

Зеленский анонсировал программу по украинизации молодежи Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по обеспечению молодежи, проживающей на неподконтрольных Киеву территориях, возможностями получения паспорта гражданина Украины и содействию абитуриентам в поступлении в украинские вузы, передает во вторник пресс-служба главы государства.
РИА Новости вчера в 15:06
Происшествия

Младенца нашли около станции метро в Москве

В подземном переходе рядом со станцией московского метро «Парк Победы» нашли младенца. На место вызвали полицию и скорую помощь.
RT на русском 01:32
Общество

В Карелии пенсионер передал депутатам «подарок» за надбавку в 21 рубль

Пенсионер из Карелии, который возмутился размером новой прибавки к ветеранским выплатам в размере 21 рубля, пришел на заседание местного заксобрания и вручил депутатам два рулона туалетной бумаги.
Газета.Ru вчера в 05:57
Общество

Минтранс предложил запретить убийцам и насильникам работать в такси

Минтранс разработал проект закона, запрещающего людям, судимым за убийства, сексуальные преступления и терроризм, работать таксистами и водителями общественного транспорта.
Известия вчера в 16:02
Здоровье

Врач назвал храп признаком серьезной болезни

Газета.Ru вчера в 18:49
Культура

Премьера не удалась. Зрители раскритиковали новое шоу на Первом канале, ведущей которого стала Ксения Собчак

BFM.ru вчера в 21:57
Хоккей

Кучеров получил травму и не смог доиграть матч с «Питтсбургом»

26-летний российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров получил травму нижней части тела после столкновения за воротами «Питтсбурга» с американским защитником соперников Джеком Джонсоном.
Чемпионат вчера в 21:53
Армия и оружие

Пентагон опубликовал карту активности ВМФ России

РБК 01:28
Общество

Медсестра из ФРГ рассказала об отличиях российских врачей от немецких

Медсестра из Германии Мария Герлиц узнала, чем немецкие врачи отличаются от российских, проходя практику в больнице Нижнего Новгорода.
Газета.Ru 00:21
Кино

Новые снимки Федора Добронравова со съемок «Сватов-7» появились в Сети

Создатели «Сватов» поделились подробностями съемок нового сезона. Как сообщает ToDay News Ufa, сьемки культового сериала идут полным ходом.
ToDay News Ufa вчера в 02:28
Политика

В Киеве предложили обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу

Ранее в Крыму заявили, что запасов питьевой воды на полуострове хватит не только на прохождение отопительного сезона, но и на предстоящий летний сезон.
RT на русском 00:04
Общество

ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян

ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян и разослала интернет-сервисам письма с требованием установить для этого специальное оборудование.
Lenta.ru вчера в 15:22
Хоккей

Московский «Спартак» обыграл «Металлург» и вышел в плей-офф КХЛ

Дальше первого раунда команда не проходила.
Говорит Москва вчера в 14:27
Политика

Глав российских регионов проверили на устойчивость

Самый низкий балл в очередном выпуске рейтинга получили губернатор Архангельской области Игорь Орлов и глава Республики Коми Сергей Гапликов (5 баллов из 27 возможных).
Европейско-Азиатские новости 00:19
Общество

В ГТРК «Камчатка» прокомментировали смех ведущей при записи эфира

RT на русском вчера в 00:02
Происшествия

В Пензе задержали активистов, приехавших поддержать фигурантов дела «Сети»

На железнодорожном вокзале в Пензе полицейские задержали активистов, которые собирались вернуться в Москву после оглашения приговора фигурантам дела «Сети», сообщили «МБХ медиа» и несколько Telegram-каналов.
Коммерсантъ вчера в 14:49
Экономика

В Счетной палате заявили о значимой роли НДФЛ для регионов

Доля налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в консолидированном бюджете России постепенно снижается, но этот налог по-прежнему играет значимую роль в финансировании регионов, говорится в сообщении Счетной палаты по итогам проверки администрирования НДФЛ за 2016-2018 годы и первое полугодие 2019 года.
РИА Новости вчера в 16:39
Экономика

Топ-менеджер «Нафтогаза» добивается премии за соглашения с «Газпромом»

Исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко заявил о задержке выплаты ему премии за декабрьские соглашения с "Газпромом", намерен добиваться ее через "компетентные органы".
РИА Новости вчера в 08:42
Экономика

ЦБ раскрыл детали сделки по продаже Сбербанка

Пакет акций банка, принадлежащий регулятору, оценивается примерно в 2,8 трлн руб. Напомним, сегодня, 11 февраля, законопроект, предусматривающий выход ЦБ из капитала Сбербанка и определяющий порядок и условия продажи его акций правительству, был передан в кабинет министров.
Коммерсантъ вчера в 12:14
Шоу-бизнес

Борющейся с раком актрисе Евгении Симоновой удалили легкое

Отечественной актрисе Евгении Симоновой врачи провели операцию по удалению легкого.
Актуальные Новости вчера в 00:17
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