Общество
Новый ДеньРоссийские производители одежды ищут замену китайским поставщикам
Российские производители товаров легкой промышленности начали подыскивать партнеров, способных заменить организации Китая. Из-за вспышки коронавируса нового типа вынужденно простаивают множество предприятий Поднебесной, рассказал замглавы Министерства промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.
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с чего всё началось
Российские производители товаров легкой промышленности из-за эпидемии коронавируса в КНР приступили к поиску альтернативных партнеров, которые могли бы заменить китайских контрагентов. Об этом «Известиям» рассказал замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.Известия10 февраля в 16:01
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