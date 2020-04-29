Большинство использующихся в российском фармацевтическом производстве субстанций – импортные, свидетельствуют данные RNC Pharma на 12 марта: 51,7% из них – китайские, 26% – индийские. Оставшиеся 22,3% – сырье европейского и российского происхождения.

с чего всё началось

Как пишет газета «Ведомости», такое заявление сделали исполнительный директор биофармацевтической компании «Нанолек» Максим Стецюк и президент компании-производителя субстанций «Активный компонент» Александр Семенов. По словам бизнесменов, подорожание связано с резко выросшей стоимостью перевозок.

Производители предупредили о росте цен на лекарства в России

Политика В Киеве предрекли гибель и уничтожение украинцев Граждан Украины ждут уничтожение и гибель, если у страны не появится лидер, способный это предотвратить, заявил депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива. 751

Политика Саакашвили не будет вице-премьером по реформам, заявили в Раде Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, которого планировали назначить вице-премьером Украины по вопросам реформ, получит другую должность, заявил глава пропрезидентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. 1

Здоровье Продолжают везти коронавирус из Москвы в Ивановскую область Как сообщил глава Облздрава Артур Фокин, из этого количества: 11 – из числа обследованных с ОРВИ, 12 – из круга ранее контактных, так что находились на самоизоляции и практически ни с кем не общались, 9 – прибыли в Иваново из Москвы, все – на личном транспорте. 7

Общество Евгений Куйвашев ввел масочный режим на Урале на майские праздники В период с 1 по 11 мая Указом губернатора Свердловской области от 29 апреля установлены дополнительные правила в рамках режима повышенной готовности для борьбы с пандемией COVID-19. 153

Политика Песков назвал сроки принятия решения о выходе из самоизоляции 28 апреля во время обращения к россиянам Путин поручил правительству, Роспотребнадзору и Госсовету разработать до 5 мая план постепенного снятия ограничений и выхода из режима самоизоляции с 12 мая. 300

Происшествия Вор в законе Муму и авторитет Морозик устроили поножовщину в казино В казино «Венеция» в Орше (Белоруссия) произошла драка, переросшая в поножовщину: в ней приняли участие 46-летний вор в законе Олег Герасимович, известный в криминальных кругах как Муму или Слуцкий, и оршанский авторитет Доморосов по кличке Морозик.

Здоровье В Калининградскую область поступило более миллиона медицинских масок Средства индивидуальной защиты получили Калининградская областная инфекционная больница, ЦГКБ, БСМП, городские больницы Калининграда №№ 2, 3, 4, Детская областная больница, объединенная детская городская поликлиника, Станция скорой медицинской помощи, почти все районные больницы области и другие медицинские организации. 2

Политика Помпео: США продлят оружейное эмбарго Ирану любыми средствами США намерены любыми способами добиваться продления эмбарго на поставку оружия в Иран, которое истекает в октябре 2020 года, передает РИА "Новости" слова Госсекретаря Соединенных Штатов Майка Помпео. 1

Экономика Какие перемены ждут россиян в мае С 1 мая в России вступают в силу ряд изменений в экономической сфере. 573

Общество Создатель «Новичка» предложил способ борьбы с коронавирусом Доктор химических наук, профессор Леонид Ринк, известный как один из создателей боевого отравляющего вещества «Новичок», предложил бороться с коронавирусной инфекцией с помощью иммуномодулятора диуцифон. 79

Фигурное катание Японские фанаты требуют забрать фигуристку Медведеву из страны Японские фанаты требуют забрать двукратную серебряную призерку Олимпийских игр в Пхенчхане Евгению Медведеву из страны.

Общество В Башкирии вводят масочный режим Переходи на масочный режим только с 4 мая, по словам Хабирова, обусловлен тем, что люди должны успеть закупиться масками или сшить их самостоятельно. 74

Финансы Депозиты граждан продолжили сокращаться в апреле Депозиты граждан продолжили сокращаться в апреле По данным ЦБ, объем выданных населению кредитов банков в марте продолжил расти и даже обогнал февральские показатели.

Технологии Количество скачиваний TikTok достигло 2 млрд По их данным, наибольшее количество загрузок приходится на Индию, Китай и США.