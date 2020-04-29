Экономика
ПолитсоветПроизводители предупредили о росте цен на лекарства в России
Как пишет газета «Ведомости», такое заявление сделали исполнительный директор биофармацевтической компании «Нанолек» Максим Стецюк и президент компании-производителя субстанций «Активный компонент» Александр Семенов. По словам бизнесменов, подорожание связано с резко выросшей стоимостью перевозок.
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с чего всё началось
Большинство использующихся в российском фармацевтическом производстве субстанций – импортные, свидетельствуют данные RNC Pharma на 12 марта: 51,7% из них – китайские, 26% – индийские. Оставшиеся 22,3% – сырье европейского и российского происхождения.Ведомостивчера в 17:30
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Политика
В Киеве предрекли гибель и уничтожение украинцев
Граждан Украины ждут уничтожение и гибель, если у страны не появится лидер, способный это предотвратить, заявил депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива.
Lenta.ru вчера в 23:54
Кино
К премии «Оскар» впервые допустят показанные онлайн фильмы
vtomske.ru вчера в 01:25
Политика
Путин: борьба с коронавирусом стала экзаменом на человечность
Борьба с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 стала экзаменом на человечность и способность к состраданию.
RT на русском 09:14
Общество
ФБК: Телеведущая Елена Малышева владеет особняком в США за $6,4 млн
ФБК заявляет, что Малышева купила особняк в 2016 г. за $6,4 млн – самая дорогая сделка в Нью-Джерси в том году.
ТВК 02:30
Космос
С российской лунной станции из-за перевеса могут снять научный прибор
30.04.2020 Российской лунной станции, запуск которой запланирован на будущий год, придется сбросить лишний вес.
Портал Поиск 06:29
Политика
Саакашвили не будет вице-премьером по реформам, заявили в Раде
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, которого планировали назначить вице-премьером Украины по вопросам реформ, получит другую должность, заявил глава пропрезидентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
РИА Новости 08:47
Общество
ВОЗ допускает снятие ограничений в России с 12 мая
С 12 мая Россия сможет постепенно ослаблять ограничения.
BFM.ru 08:48
Здоровье
Продолжают везти коронавирус из Москвы в Ивановскую область
Как сообщил глава Облздрава Артур Фокин, из этого количества: 11 – из числа обследованных с ОРВИ, 12 – из круга ранее контактных, так что находились на самоизоляции и практически ни с кем не общались, 9 – прибыли в Иваново из Москвы, все – на личном транспорте.
Кстати.News 06:03
Общество
Евгений Куйвашев ввел масочный режим на Урале на майские праздники
В период с 1 по 11 мая Указом губернатора Свердловской области от 29 апреля установлены дополнительные правила в рамках режима повышенной готовности для борьбы с пандемией COVID-19.
Уральский меридиан вчера в 08:19
Общество
Губернатор Краснодарского края ввел в регионе «масочный режим»
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил до 12 мая в регионе карантин из-за коронавирусной инфекции и ввел "масочный режим".
Газета.Ru 07:17
Политика
Песков назвал сроки принятия решения о выходе из самоизоляции
28 апреля во время обращения к россиянам Путин поручил правительству, Роспотребнадзору и Госсовету разработать до 5 мая план постепенного снятия ограничений и выхода из режима самоизоляции с 12 мая.
РБК 08:55
Происшествия
Чиновников в Усть-Кутском районе подозревают в поджоге леса
АиФ Иркутск вчера в 00:59
Происшествия
Вор в законе Муму и авторитет Морозик устроили поножовщину в казино
В казино «Венеция» в Орше (Белоруссия) произошла драка, переросшая в поножовщину: в ней приняли участие 46-летний вор в законе Олег Герасимович, известный в криминальных кругах как Муму или Слуцкий, и оршанский авторитет Доморосов по кличке Морозик.
Lenta.ru 08:16
Общество
Власти Москвы отрицают сбой в системе цифровых пропусков
Департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы сообщил, что в системе цифровых пропусков не было сбоя, она работает штатно.
Коммерсантъ 09:09
Здоровье
В Калининградскую область поступило более миллиона медицинских масок
Средства индивидуальной защиты получили Калининградская областная инфекционная больница, ЦГКБ, БСМП, городские больницы Калининграда №№ 2, 3, 4, Детская областная больница, объединенная детская городская поликлиника, Станция скорой медицинской помощи, почти все районные больницы области и другие медицинские организации.
КП - Калининград 07:14
Политика
Помпео: США продлят оружейное эмбарго Ирану любыми средствами
США намерены любыми способами добиваться продления эмбарго на поставку оружия в Иран, которое истекает в октябре 2020 года, передает РИА "Новости" слова Госсекретаря Соединенных Штатов Майка Помпео.
Газета.Ru вчера в 10:49
Экономика
Какие перемены ждут россиян в мае
С 1 мая в России вступают в силу ряд изменений в экономической сфере.
Вести.Ru 28 апреля в 04:25
Политика
В Таджикистане запретят использовать славянские окончания в именах
Использование славянских окончаний в фамилиях и отчествах граждан Таджикистана теперь будет запрещено.
ТАСС вчера в 06:01
Общество
Пропуска для поездки на работу в Москве автоматически продлят до 4 мая
Порядок оформления цифровых пропусков для разовых поездок остается прежним.
Российская газета вчера в 07:07
Общество
В Счетной палате заявили о риске срыва нацпроекта «Здравоохранение»
Меры, принимаемые для борьбы с эпидемией COVID-19, могут привести к срыву нацпроекта здравоохранение.
РБК 08:15
Общество
Создатель «Новичка» предложил способ борьбы с коронавирусом
Доктор химических наук, профессор Леонид Ринк, известный как один из создателей боевого отравляющего вещества «Новичок», предложил бороться с коронавирусной инфекцией с помощью иммуномодулятора диуцифон.
Lenta.ru 05:49
Фигурное катание
Японские фанаты требуют забрать фигуристку Медведеву из страны
Японские фанаты требуют забрать двукратную серебряную призерку Олимпийских игр в Пхенчхане Евгению Медведеву из страны.
Газета.Ru 08:38
Общество
В Башкирии вводят масочный режим
Переходи на масочный режим только с 4 мая, по словам Хабирова, обусловлен тем, что люди должны успеть закупиться масками или сшить их самостоятельно.
Эхо Москвы в Уфе 09:13
Общество
Путин поддержал идею спеть с балкона «День Победы» 9 мая
Президент России Владимир Путин поддержал идею волонтеров, которые предложили россиянам 9 мая спеть с балкона песню "День Победы".
Газета.Ru 07:46
Финансы
Депозиты граждан продолжили сокращаться в апреле
Депозиты граждан продолжили сокращаться в апреле По данным ЦБ, объем выданных населению кредитов банков в марте продолжил расти и даже обогнал февральские показатели.
Коммерсантъ вчера в 13:45
Технологии
Количество скачиваний TikTok достигло 2 млрд
По их данным, наибольшее количество загрузок приходится на Индию, Китай и США.
Радиочастотный спектр 05:33
Общество
В Саратовской области отменили закупку дорогостоящих масок
Саратов, 30 апреля 2020, 16:18 — REGNUM В Саратовской области закупку масок по баснословной цене 425 рублей за штуку отменили, сообщил и.о. министра здравоохранения Олег Костин.
REGNUM 09:18
Здоровье
Главврач Коммунарки призвал россиян сидеть дома на майские праздники
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко призвал россиян оставаться дома в период майских праздников.
Взгляд.ру 08:13