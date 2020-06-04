Российские производители пива и солода допустили, что вступление техрегламента о безопасности алкоголя в силу в текущей редакции может привести к снижению качества пива, которое производится в странах ЕАЭС, говорится в письме участников рынка к премьер-министру Российской Федерации Михаилу Мишустину.

с чего всё началось

Российские производители пива и солода прогнозируют, что после принятия в нынешней редакции техрегламента о безопасности алкоголя качество пива может ухудшиться. Об этом говорится в письме участников рынка к премьер-министру Михаилу Мишустину, передаёт РИА "Новости".

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