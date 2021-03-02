Российские птицеводы договорились два месяца не повышать цены на мясо и яйца
Крупнейшие российские птицеводы договорились не повышать отпускные цены на социально значимые продукты на протяжении двух месяцев, но выразили надежду на государственную поддержку. Об этом во вторник, 2 марта, сообщил генеральный директор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов.В источнике
Подробнее о событии
Официальный комментарийМинсельхоз России
Разработанные Минсельхозом России механизмы господдержки птицеводческой отрасли позволят сохранить финансовую устойчивость производителей и стабилизировать цены на мясо птицы и яйцаТАСС05:34