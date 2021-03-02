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Российские птицеводы договорились два месяца не повышать цены на мясо и яйца

Крупнейшие российские птицеводы договорились не повышать отпускные цены на социально значимые продукты на протяжении двух месяцев, но выразили надежду на государственную поддержку. Об этом во вторник, 2 марта, сообщил генеральный директор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов.В источнике
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Эксперт назвал более эффективную меру, чем сдерживание цен

ПРАЙМ14:48

Производители мяса птицы и яиц в России договорились о сдерживании цен

РБК04:44
Официальный комментарий
Минсельхоз России
Разработанные Минсельхозом России механизмы господдержки птицеводческой отрасли позволят сохранить финансовую устойчивость производителей и стабилизировать цены на мясо птицы и яйца
ТАСС05:34

Российские птицеводы договорились два месяца не повышать цены на мясо и яйца

Известия06:49

Компании Национального союза птицеводов договорились не повышать цены два месяца

ТАСС06:46

Российские производители договорились о сдерживании цен на мясо птицы и яйца

RT на русском11:41

Производители мяса птицы и яиц договорились два месяца не повышать цены

РИА Новости05:53

Минсельхоз придумал механизм сдерживания цен на яйца и мясо птицы

Ведомости03:25
Интересное

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Известия14:12

Пародия ТНТ на телеведущих Соловьёва и Скабееву была изъята с YouTube

Выпуск вышел 21 февраля На телеканале ТНТ в эфире шоу «Однажды в России» показали пародию на российских телеведущих Ольгу Скабееву, Владимира Соловьева, Дмитрия Киселёва и Артема Шейнина.
Центральная Служба Новостейвчера в 13:39

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Потребители в Соединенных Штатах, Канаде и Европе тоже окажутся под ударом, поскольку компании, — они уже находятся под давлением вследствие связанных с пандемией перебоев, а также растущих транспортных расходов и расходов на упаковку, — делают все возможное для того, чтобы справиться с ростом цен.
ИноСМИ12:36