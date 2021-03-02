Bloomberg (США): цены на продукты питания растут быстрее инфляции и доходов (Bloomberg)

Потребители в Соединенных Штатах, Канаде и Европе тоже окажутся под ударом, поскольку компании, — они уже находятся под давлением вследствие связанных с пандемией перебоев, а также растущих транспортных расходов и расходов на упаковку, — делают все возможное для того, чтобы справиться с ростом цен.