Футбол
РЕН ТВРоссийские регбисты проиграли ирландцам на Кубке мира
Российская команда по итогам трех матчей не смогла набрать очки и потеряла шансы на выход в плей-офф, заняв пятое место в группе А. Кубок мира проходит раз в четыре года с 1987 года. Действующим победителем является сборная Новой Зеландии.
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