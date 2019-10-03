Футбол

RT на русскомRT на русскомСборная России по регби проиграла Ирландии на КМ в Японии

Сборная России потерпела поражение от Ирландии в матче группового этапа Кубка мира по регби. Встреча завершилась со счётом 0:35.
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🏉 Кубок мира-2019 по регби. Австралия сыграет с Уругваем, Англия встретится с Аргентиной, Япония – с Самоа

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