Футбол
RT на русскомСборная России по регби проиграла Ирландии на КМ в Японии
Сборная России потерпела поражение от Ирландии в матче группового этапа Кубка мира по регби. Встреча завершилась со счётом 0:35.
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Ирландия обыграла Россию, россияне лишились шансов выйти в плей-офф ЧМ по Регби
Sport.ru03 октября в 08:58
Лин Джонс: «Горжусь нашими игроками. Это большой день для российского регби»
Матч ТВ03 октября в 13:21
Регбист Артемьев: «У меня нет других чувств кроме гордости за выступление сборной России»
Sport24.ru03 октября в 10:17
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Искусственный интеллект поможет прочитать свитки Геркуланума
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Суд арестовал имущество фигурантов дела Baring Vostok
Суд принял решение об аресте активов, в том числе квартир, подозреваемых по делу касательно инвестиционного фонда Baring Vostok.
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Астрофизики предложили различать холодную, теплую и размытую темную материю по структуре филаментов — галактических нитей, которые образуются в молодой Вселенной.
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Скабеева оценила оговорку Лукашенко о России на встрече с Зеленским
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Путин: Зеленский хочет урегулировать ситуацию в Донбассе
Президент России Владимир Путин сообщил о своей вере в то, что лидер Украины Владимир Зеленский испытывает желание урегулировать ситуацию в Донбассе, передает РИА "Новости".
Футбол
Хельвег: у Головина прекрасное будущее
Бывший игрок «Милана» и сборной Дании Томас Хельвег высказался о перспективах российского полузащитника Александра Головина в «Монако».
Армия и оружие
Конгрессмен заявил о планах США провести масштабные учения в Европе
Американский конгрессмен, член комитета по вооружённым силам Джон Гараменди в ходе 6-го Варшавского форума по безопасности заявил о планах США провести крупнейшие со времён холодной войны учения в Европе.
Армия и оружие
Военные НАТО опубликовали снимок Су-34 в рамке прицела
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Емельяненко показал видео драки с Кокляевым
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко выложил в своем профиле в социальной сети Instagram ролик, на кадрах которого запечатлена его потасовка с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым, произошедшая накануне в одном из ресторанов в центре Москвы.
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48-летняя российская актриса Анастасия Заворотнюк погасила все долги, имеющиеся у неё перед банком и государством, которые числились за артисткой с 2012-го года, сообщает РИА ФАН.
Политика
В США предложили есть детей и бомбить РФ во имя планеты
Гаджеты
Samsung Galaxy Fold не выдержал заявленное количество сгибаний
Армия и оружие
Подлодка «Петропавловск-Камчатский» вышла на государственные испытания
Подлодка проекта 636.3 «Петропавловск-Камчатский», построенная на судостроительном заводе «Адмиралтейские верфи» и спущенная на воду в конце марта, отправилась на государственные испытания в Балтийском море.
Авто
Chery Tiggo 4 с турбодвигателем поступил в продажу в России
Российские дилеры Chery начали продажи кроссовера Chery Tiggo 4 в топовой комплектации Cosmo.
Политика
Трамп объявил об отмене виз для граждан Польши
Президент США Дональд Трамп сообщил о начале действия безвизового режима для граждан Польши.
Наука
Парализованный француз вновь смог двигаться благодаря экзоскелету
Космос
«Роскосмос» отказал НАСА в запуске «Союза МС»
Ранее в октябре гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что в 2020 году НАСА будет нуждаться в «Союзе МС» из-за переноса испытаний Crew Dragon, а запуску в 2020 году космического корабля с тремя россиянами может помешать американская сторона, которая может нуждаться в отправке своего астронавта на околоземную орбиту на «Союзе МС».
Авто
Закон об отмене транспортного налога в Курскую облдуму внесла ЛДПР
Во время свой пресс-конференции 24 сентября губернатор сообщил, что до конца недели внесет в облдуму законопроект об возврате транспортного налога к прежним ставкам.
Армия и оружие
Россия построит в Арктике станции предупреждения о ракетном нападении
В 2022 году в Коми и Мурманской области на севере европейской России заработают две новые станции предупреждения о ракетном нападении (СПРН), сообщили РИА "Новости" в пресс-службе Минобороны.
Политика
Волкер: «Трамп был скептически настроен к встрече с Зеленским»
В ходе показаний в Конгрессе бывший спецпредставитель Госдепартамента США в Украине Курт Волкер заявил, что президент Дональд Трамп не хотел встречаться с президентом Владимиром Зеленским.
Политика
Польша намерена отказаться от российского газа после 2022 года
По истечении контакта с «Газпромом» в 2022 году Польша планирует отказаться от российского газа, заменив его поставками из Катара и США, заявил представитель правительства Польши по вопросам развития стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский.
Общество
В Гонконге закрыли метро из-за массовых беспорядков
Массовые беспорядки, сопровождавшиеся актами вандализма, были зафиксированы в пятницу вечером в метро Гонконга, в результате чего работа городской подземки была приостановлена.
Происшествия
Сына вице-президента МТС арестовали после погони
Политика
Политолог Валерий Соловей назвал следующего президента России
Во власти идет подготовка к транзиту власти, над этим работают специальные группы, которые уже наметили 40 различных вариантов, заявил в Telegram-канале российский политолог Валерий Соловей.
Происшествия
Сторонников Вячеслава Мальцева осудили по делу о массовых беспорядках
Ростовской областной суд признал трех человек виновными в покушении на подготовку и участие в массовых беспорядках, сообщается на сайте суда.
Политика
Путин призвал женщин совмещать семью и карьеру
Политика
Генпрокуратура Грузии вызвала на допрос оскорбившего Путина журналиста
Генпрокуратура Грузии вызвала на допрос журналиста Георгию Габунию, который в июле в эфире телеканала «Рустави 2» оскорбил президента России Владимира Путина.
Происшествия
В МЧС назвали способы отпугивания агрессивных собак
В МЧС рассказали, как можно отпугнуть агрессивную собаку, которая готовится к нападению. Об этом 5 октября сообщает «РИА Новости».
Происшествия
Катер врезался в берег Иркутского водохранилища
Инцидент произошел в пятницу вечером в районе Чертугеевского залива Иркутского водохранилища. В берег врезался катер "Байлайнер".
Политика
Жительница ЛНР поставила на место украинского политолога
Спор между политологом с Украины Сергеем Запорожским и жительницей ЛНР Людмилой произошел в эфире Первого канала, передает "ЦарьГрад".