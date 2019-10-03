Баскетбол

Нева СпортНева СпортРоссия проиграла Ирландии на Кубке мира по регби со счетом 35:0

Мужская сборная России по регби всухую уступила команде Ирландии в третьем туре группового этапа Кубка мира по регби. Турнир проходит в Японии с 20 сентября по 2 ноября. Встреча завершилась со счетом 35:0 в пользу ирландской сборной.
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Фондовый рынок США продолжил начавшееся 1 октября падение, 2 октября передает агентство Reuters.
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