Мужская сборная России по регби всухую уступила команде Ирландии в третьем туре группового этапа Кубка мира по регби. Турнир проходит в Японии с 20 сентября по 2 ноября. Встреча завершилась со счетом 35:0 в пользу ирландской сборной.

Россия проиграла Ирландии на Кубке мира по регби со счетом 35:0

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