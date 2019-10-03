Баскетбол
Нева СпортРоссия проиграла Ирландии на Кубке мира по регби со счетом 35:0
Мужская сборная России по регби всухую уступила команде Ирландии в третьем туре группового этапа Кубка мира по регби. Турнир проходит в Японии с 20 сентября по 2 ноября. Встреча завершилась со счетом 35:0 в пользу ирландской сборной.
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Минтруд направил правительству доклад о четырехдневной рабочей неделе
Министерство труда и соцзащиты подготовило и направило в правительство доклад о перспективах введения четырехдневной рабочей недели.
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Политика
Россия предложила перенести работу Первого комитета ГА ООН из США
Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что российская сторона предложила с 2020 года перенести заседания Первого комитета Генассамблеи ООН из Нью-Йорка в Вену или Женеву.
Экономика
Россиян предупредили о росте цен на продукты
Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предупредила россиян о росте цен на продукты питания, пишут «Известия».
Футбол
Вырос отрыв России от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА
Россия благодаря победе санкт-петербургского "Зенита" над "Бенфикой" из Лиссабона (3:1) в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов увеличила свой отрыв от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА.
Единоборства
Опубликовано видео драки Александра Емельяненко и Михаила Кокляева
Российский пауэрлифтер Михаил Кокляев опубликовал в социальных сетях видео потасовки с бойцом смешанных единоборств (MMA) Александром Емельяненко.
Происшествия
Четыре человека погибли при нападении на полицейских в Париже
Неизвестный с ножом напал на префектуру полиции Парижа, жертвами инцидента стали четыре человека.
Авто
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Компания Hyundai озвучила цены на собственный сервис подписки на машины в России.
Политика
Путин заявил, что РФ предотвратила инфильтрацию головорезов из Сирии
Президент РФ Владимир Путин заявил, что России удалось предотвратить инфильтрацию сотен, а может быть и тысяч головорезов из Сирии.
Политика
Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении
Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.
Здоровье
В забайкальском селе Ушарбай торжественно открылся новый ФАП
Шоу-бизнес
«Мисс Москва» призвала экс-короля Малайзии не прятаться от сына
Российская модель и победительница конкурса «Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина обратилась к своему бывшему мужу, экс-королю Малайзии Мухаммаду V с просьбой прекратить прятаться от сына и раздувать скандал из их развода.
Общество
Стало известно, какие профессии вызывают диабет
Шведские ученые выяснили, как профессиональная деятельность связана с развитием диабета 2 типа.
Происшествия
Самолет МС-21 сломался во время испытательного полета
Во время испытательного полета самолета МС-21 возникла техническая неисправность. Проблема связана с работой стойки шасси.
Политика
Все русскоязычные школы на Украине переведут на мову
Русскоязычные школы перейдут на обучение на украинском языке в сентябре 2020 года.
ЖКХ
Названы способы сэкономить на оплате отопления
По словам замдиректора центра управления ЖКХ Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Евгения Блеха, самым эффективным способом экономии является установка индивидуального счетчика тепла.
Шоу-бизнес
Брежнева прокомментировала слухи о романе супруга с Эрикой Герцег
Напомним, недавно в Сети распространилась информация о том, что у Константина Меладзе завязался роман с участницей его группы «ВИА Гра» Эрикой Герцег.
Космос
Россвязь: спутники для «Экспресс-РВ» начнут создавать в 2020 году и запускать в 2023
Спутники для системы связи "Экспресс-РВ" в рамках национального проекта "Цифровая экономика" начнут создавать в следующем году, а их первые запуски произойдут в 2023 году.
Политика
Трамп призвал Украину и Китай начать расследование против Байденов
Украине и Китаю следует начать расследование в отношении бывшего вице-президента США Джона Байдена и его сына Хантера, заявил президент США Дональд Трамп.
Гаджеты
Microsoft анонсировала смартфон на Android
Американская компания Microsoft на пресс-мероприятии в Нью-Йорке (США) анонсировала девайс Surface Duo, который работает на операционной системе Android.
Политика
Нидерланды призвали изучить роль Украины в крушении МН17
Депутаты парламента Нидерландов потребовали от кабмина страны изучить роль Украины в крушении рейса MH17 над Донбассом в 2014 году.
Авто
Tesla установила новый рекорд продаж
Компания Tesla в третьем квартале 2019 года поставила 97 000 электромобилей (это на 1,9% выше показателя второго квартала).
Футбол
Доменико Тедеско может возглавить «Спартак»
34-летний Тедеско получил широкую известность благодаря работе в "Шальке", который возглавил в 2017 году, сменив на посту главного тренера команды из Гельзенкирхена Маркуса Вайнцирля.
Авто
Продажи АвтоВАЗ в сентябре увеличились в России на 1%
В сентябре 2019 года дилеры LADA реализовали в России 31 516 новых автомобилей, что на 1,1% больше, чем годом ранее.
Технологии
Uber запускает приложение для поиска работы
Uber выходит на новый для себя рынок: в пятницу компания запустит в Чикаго сервис Uber Works, который будет помогать местным жителям найти сезонную работу.
Экономика
РЖД продали контрольный пакет в АО «ВРК-3» за 8,65 млрд рублей
Цена приобретения акций по итогам аукциона составила 8,65 млрд рублей при стартовой цене в 7 млрд 15 млн 888,060 тыс. рублей.
Финансы
Фондовый рынок США продолжил падение
Фондовый рынок США продолжил начавшееся 1 октября падение, 2 октября передает агентство Reuters.
Происшествия
Илья Резник прокомментировал инцидент с подростками в московской школе
Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту инцидента с подростками в школе на юго-западе Москвы.