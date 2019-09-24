Баскетбол
Советский спортРоссийские регбисты проиграли сборной Самоа на Кубке мира
Сборная России по регби уступила команде Самоа в матче Кубка мира. Встреча завершилась со счетом 9:34.
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Герасимов: «Наверное, сборная России еще не готова побеждать такие команды, как Самоа»
Sport24.ruвчера в 10:40
Сборная России по регби проиграла Самоа и потерпела второе поражение на Кубке мира
Нева Спортвчера в 08:41
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Футбол
«Динамо» проиграло «Лучу» и вылетело из Кубка России
Московское "Динамо" завершило выступление в Кубке России по футболу, уступив в матче 1/16 финала владивостокскому "Лучу", выступающему в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).
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Богачи начали запасаться деньгами из-за угрозы кризиса
Ранее будущий председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила, что самой большой угрозой для мировой экономики являются препятствия в торговле.
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В Норвегии загорелся российский траулер
На российском траулере, стоящем в порту норвежского города Тромсё, произошел пожар. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на полицию.
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Политика
Израиль назвал виновного в атаках на Саудовскую Аравию
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран несет ответственность за атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии.
Lenta.ru вчера в 13:06
Общество
Меган Маркл и принц Гарри впервые вывели Арчи в свет в Африке
Королевская семья приехала на встречу с архиепископом Десмондом Туту и Грасой Машел — вдовой покойного президента страны Нельсона Манделы.
Газета.Ru 06:07
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Небензя: США не выдали визы части делегации России на ДВЗЯИ
"Не только части российской делегации на Генассамблее не были выданы американские визы, но еще и участникам конференции ДВЗЯИ от России", - заявил Небензя, назвав сложившуюся ситуацию "безобразной".
Московский Комсомолец вчера в 20:15
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Вывод экономики из тени снизит доходы россиян
Эксперты издания отмечают, что процесс вывода экономики из тени приносит в казну больше денег, однако тормозит экономический рост в целом.
URA.Ru вчера в 06:38
Шоу-бизнес
Лолита Милявская удивила поклонников стройной фигурой в нижнем белье
На своей странице в Instagram 55-летняя Лолита Милявская опубликовала видео, на котором она позирует в худи неонового зеленого цвета с нарисованным телом стройной женщины в нижнем белье.
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На Украине назначили нового главу Национальной полиции
Новым главой Национальной полиции Украины вместо Сергея Князева стал генерал полиции третьего ранга Игорь Клименко.
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Общество
Греф назвал качества «человека будущего»
Глава Сбербанка Герман Греф на XXIII Международном конгрессе высших органов финансового контроля ИНТОСАИ заявил, что основными качествами человека будущего будут креативность, системное мышление и способность достигать результата.
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Дочь Анастасии Заворотнюк сделала заявление
Дочь Анастасии Заворотнюк впервые прервала молчание после череды слухов и сплетен о том, что у ее матери рак головного мозга четвертой стадии.
Южный Федеральный вчера в 12:40
Политика
Зеленский назвал конфиденциальными свои переговоры с Трампом
Президент Украины Владимир Зеленский назвал "частными и конфиденциальными" его переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом, сообщает CNN в среду.
Интерфакс 05:43
Политика
Зеленский не попал в список лидеров, выступающих на ГА ООН
Глава украинского государства Владимир Зеленский не включен в список мировых лидеров, выступающих на Генеральной ассамблее ООН.
Политика Сегодня вчера в 09:58
Происшествия
Первый замглавы Екатеринбурга стал фигурантом уголовного дела
В отношении первого замглавы Екатеринбурга Александра Ковальчика возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, рассказал "Интерфаксу" информированный источник.
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Единоборства
Федор Емельяненко может выступить на турнире Bellator в России
Российский боец Федор Емельяненко проведет поединок в России в рамках турнира Bellator. Об этом сообщил президент промоушена Скотт Кокер.
Спорт-Экспресс 02:48
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Греф предупредил о грядущей революции госуправления
По словам главы Сбербанка, четыре промышленные революции никак не изменили модели государственного управления, которое до сих пор сосредоточено, в основном, на решении рутинных задач (процессный менеджмент).
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Анастасия Заворотнюк составила завещание
Издание «Дни.ру» сообщает, что Анастасия Заворотнюк составила завещание в больнице.
Культуромания 06:01
Армия и оружие
В NI рассказали о «скоростной» АПЛ проекта «Лира»
В американском военно-политическом журнале The National Interest рассказали о серии советских атомных подводных лодок (АПЛ) проекта «Лира».
NewInform вчера в 13:28
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Иванка Трамп оконфузилась на Генассамблее ООН без нижнего белья
Газета.Ru вчера в 15:04
Авто
Власти Германии оштрафовали Daimler на 870 миллионов евро
Немецкая прокуратура оштрафовала Daimler на 960 миллионов долларов (около 61 млрд рублей) за «халатность» в ходе расследования дизельного скандала.
SpeedMe вчера в 09:40
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В Кремле начались переговоры Путина и Мадуро
В Кремле начались переговоры президента РФ Владимира Путина и лидера Венесуэлы Николаса Мадуро.
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Транспорт
МВД поддержало снижение допустимого порога превышения скорости
Замглавы ГИБДД Владимир Кузин рассказал, что МВД поддержало снижение ненаказуемого порога превышения скорости, передает RT.
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В Челябинской области нашли тело пограничника с простреленной головой
В Брединском районе Челябинской области нашли тело военнослужащего погрануправления ФСБ по региону с огнестрельным ранением головы.
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Заворотнюк падала в обмороки, а все принимали это за усталость
Уже шли съемки, а Заворотнюк искали замену.
Комсомольская правда вчера в 17:30
Армия и оружие
В России начат выпуск американской винтовки AR-15
Российская компания ORSIS начала серийное производство полуавтоматической винтовки AR-15 американского образца.
Российская газета 03:16
Политика
Зеленский пытался извиниться перед Кадыровым через силовиков
Президент Украины Владимир Зеленский, будучи в 2014 году руководителем студии «Квартал 95», пытался через украинское МВД принести извинения главе Чечни Рамзану Кадырову, кадры с которым были использованы в юмористической передаче.
REGNUM 02:07