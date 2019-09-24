Баскетбол
Советский спортРоссийские регбисты проиграли сборной Самоа на Кубке мира
Сборная России по регби уступила команде Самоа в матче Кубка мира. Встреча завершилась со счетом 9:34.
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Джонс — о матче с Самоа: «Результат разочаровывает. Мы сыграли не так, как хотели»
Sport24.ruвчера в 09:17
Сборная России по регби проиграла Самоа и потерпела второе поражение на Кубке мира
Нева Спортвчера в 08:41
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Экс-глава эстонского филиала Danske Bank найден мертвым
Полиция Эстонии обнаружила тело бывшего главы эстонского филиала Danske Bank Айвара Рехе, передает ТАСС.
Газета.Ru 05:26
Политика
Лавров провел переговоры с Зеленским
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и президент Украины Владимир Зеленский провели краткие переговоры в рамках Генассамблеи ООН.
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В Норвегии загорелся российский траулер
На российском траулере, стоящем в порту норвежского города Тромсё, произошел пожар. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на полицию.
Российская газета 05:52
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В МВД поддержали понижение допустимого порога превышения скорости
В МВД поддерживают идею снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 до 10 километров в час, заявил в эфире "Авторадио" замруководителя Госавтоинспекции генерал-майор полиции Владимир Кузин.
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Анастасия Заворотнюк составила завещание
Издание «Дни.ру» сообщает, что Анастасия Заворотнюк составила завещание в больнице.
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Перед выборами 2020 года в отставку могут уйти 11 губернаторов
Плановые выборы в сентябре 2020 г. ожидаются в 17 регионах, хотя не исключено, что свой пост покинет и кто-то из губернаторов, чьи полномочия истекают позже, считают эксперты.
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В Госдуме предложили запретить в России лотерею грин-карт США
Думаю, мы можем запретить всякие мероприятия наподобие лотереи грин-карт, которые США проводят, исходя из своего имиджа якобы «оплота демократии», — приводят «Известия» слова Чепы.
REGNUM 05:05
Кино
Фильм «Кролик Джоджо» не выйдет в российский прокат
Кинокомпания "Двадцатый Век Фокс СНГ" не планирует выпускать фильм режиссера Тайки Вайтити "Кролик Джоджо" в российский прокат.
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Россию на «Детском Евровидении» представит дуэт
Отборочный концерт юных исполнителей, желавших представить Россию на «Детском Евровидении - 2019», прошел во вторник 24 сентября в московском «Вегас Сити Холле».
Экономика сегодня вчера в 18:33
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк сделала первое заявление после слухов о болезни матери
В начале сентября появились неутешительные известия о том, что Анастасия Заворотнюк оказалась в больнице после поездки в Европу.
Телепрограмма вчера в 10:01
Футбол
«Динамо» проиграло «Лучу» в Кубке России
Российская газета 07:07
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Неприлично дешевый. Xiaomi выпустила смартфон Redmi 8A
Российская газета 08:08
Волейбол
Сборная России по волейболу покинула чемпионат Европы
Мужская сборная России по волейболу не смогла переиграть национальную команду Словении, уступив со счетом 1:3 в четвертьфинальном матче чемпионата Европы.
АБН 23 сентября в 17:31
Культура
Мединский опроверг наличие «культурного норматива» для школьников
Ранее в интернете опубликовали список обязательных для ознакомления учащихся произведений искусства в разных областях.
Говорит Москва 05:41
Происшествия
В Тюменской области похищенный няней младенец найден мертвым
24-летнюю девушку, которая присматривала за малышом, нашли в лесу в трех километрах от частного дома на улице Северной, в котором жила семья ребенка.
Российская газета 07:57
Политика
Трамп выдвинул Европе ультиматум из-за Украины
Ранее ряд СМИ со ссылкой на высокопоставленные чиновники в Белом доме сообщили, что президент дал распоряжение заблокировать выделение Украине примерно 400 миллионов долларов на военную помощь из-за высокого уровня коррупции в стране.
ТВ Центр вчера в 11:18
Армия и оружие
Силовики обстреляли окраины Донецка, заявили в ДНР
РИА Новости 02:20
Политика
«Ъ» рассказал о послании Путина странам НАТО
Президент России Владимир Путин на прошлой неделе обратился в письмах к нескольким десяткам стран с предложением о моратории на развертывание в Европе и других странах ракет средней и меньшей дальности, пишет в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на дипломата из страны-члена НАТО.
Интерфакс вчера в 19:34
Наука
Поставлен новый рекорд квантовой суперпозиции
Новый рекорд поставили ученые из Венского университета. Им удалось применить принцип суперпозиции к молекуле массой в 25 тысяч дальтон.
Naked Science вчера в 16:28
Армия и оружие
Китай спустил на воду первый универсальный десантный корабль
Первый универсальный десантный корабль Китая спущен на воду в Шанхае.
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Иванка Трамп пришла на сессию Генассамблеи ООН без нижнего белья
iReactor вчера в 14:42
Авто
Представлен обновленный внедорожник Nissan Patrol 2020
Японская компания Nissan представила обновленный Nissan Patrol.
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Зеленский не попал в список лидеров, выступающих на ГА ООН
Глава украинского государства Владимир Зеленский не включен в список мировых лидеров, выступающих на Генеральной ассамблее ООН.
Политика Сегодня вчера в 09:58
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Воронежский прокурор Шишкин стал заместителем Чайки
Прокурор Воронежской области Николай Шишкин назначен на должность заместителя генерального прокурора России, он будет курировать надзорную деятельность в Сибирском федеральном округе (СФО).
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Луиза-Габриэла Бровина рассталась с бойфрендом
Актриса удалила из личного блога совместные фото с экс-бойфрендом и заявила, что теперь свободна.
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Грета Тунберг в ООН обвинила мировых лидеров в краже детства
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Завучу школы, где умерла от голода ученица, вынесли приговор
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