с чего всё началось

Сборная России во второй раз принимает участие в мировом первенстве. В этот раз команда смогла отобраться на турнир благодаря санкциям против Румынии и Испании. В последний раз россияне выступали на Кубке мира в 2011 году, тогда команде не удалось одержать ни одной победы.

Российские регбисты сыграют последний матч на Кубке мира

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Гаджеты Наушники Apple AirPods 3 продают по цене дорогого автомобиля Всего два слова позволят вам сэкономить при замене наушников Apple AirPods на новые Согласно инсайдерской информации, желающие могут попробовать приобрести пластиковые запчасти наушников Apple AirPods 3, которые продает анонимный сотрудник компании, где производится грядущий аксессуар.

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Интернет Telegram представил правила использования своего криптокошелька 8 октября на официальном сайте Telegram были опубликованы условия использования кошелька Gram.

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