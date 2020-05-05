Экономика
Lenta.ruРоссийские регионы освободили от выплат по бюджетным кредитам
Глава правительства Михаил Мишустин подписал постановление об освобождении регионов от выплат по бюджетным кредитам в 2020 году из-за пандемии коронавирусной инфекции. Документ опубликован на сайте кабмина.
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с чего всё началось
«Средства, которые освободятся в 2020 году, субъекты смогут направлять на ликвидацию последствий распространения коронавирусной инфекции, а также на компенсацию снижения налоговых и неналоговых доходов»,— говорится в пресс-релизе правительства.Коммерсантъ02:12
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Общество
В России могут продлить самоизоляцию до июня
В России могут продлить режим самоизоляции до лета.
Вести Татарстан 03 мая в 08:36
Политика
Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая
Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 08:04
Происшествия
Украинские националисты поставили на колени 13-летнюю девочку
Экспресс газета 04:18
Общество
Отца Нурмагомедова перевезли в одну из больниц Москвы
Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, был перевезён из Махачкалы в одну из больниц Москвы.
RT на русском 06:58
Здоровье
В Роспотребнадзоре назвали причину низкой смертности от COVID-19 в РФ
«Ранняя диагностика дает возможность контролировать течение заболевания, не допускать развития тяжелых состояний и обеспечить низкий уровень летальности от COVID-19 в нашей стране», — отметил он.
Известия 05:49
Политика
Лукашенко анонсировал телефонный разговор с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что президент России Владимир Путин сам запросил с ним телефонный разговор.
Коммерсантъ 06:38
Киберспорт
B8 Esports проиграла 15 матчей подряд
Pushka League Season 1 по Dota 2 и проиграла 15-й матч подряд.
CyberSport.ru вчера в 08:50
Происшествия
СК завел еще одно дело после нападения на полицейского в Москве
Следователи возбудили еще одно уголовное дело против мужчины, напавшего на полицейского в Москве, он подозревается в покушении на убийство, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по столице Юлия Иванова.
РИА Новости 06:54
Культура
Фото: одну из серий «Мандалорца 2» снимет режиссёр «Человека-муравья»
Лос-Анджелес, США, 5 мая 2020, 09:13 — REGNUM Режиссёр Пейтон Рид, которого поклонники знают по фильмам «Человек-муравей» и «Человек-муравей и Оса», подтвердил информацию о том, что он снимает один из эпизодов второго сезона сериала «Мандалорец».
REGNUM 02:13
Общество
В России число зараженных коронавирусом превысило 150 тыс. человек
В России коронавирусной инфекцией заболели больше 150 тыс. человек. Об этом сообщил федеральный оперативный штаб в своем Telegram-канале.
РБК 05:07
Здоровье
350 калининградских медиков ушли с работы до пандемии коронавируса
Почти 350 врачей и медсестер самого западного российского региона еще до начала пандемии коронавируса COVID-19 отказались от работы, рассказал министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко.
Вести.Ru вчера в 13:40
Космос
Китай впервые запустил ракету-носитель «Чанчжэн-5B»
Китай, еще полмесяца назад закрытый на карантин из-за коронавиурса, настолько быстро возвращается к нормальной жизни, что уже готов к прорывам - 4 мая впервые запустили ракету носитель "Чанчжэн-5В".
Комсомольская правда 06:54
Общество
Сын Плющенко ответил на гадости Аршавина
Сын олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Александр в Instagram обратился к бывшему футболисту сборной России Андрею Аршавину.
Lenta.ru 01:11
Общество
В ВОЗ допускают, что первые заражения коронавирусом были в декабре
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) допустила, что первые случаи заражения коронавирусом в мире могли быть еще в декабре 2019 года, заявил на брифинге представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер.
Коммерсантъ 07:21
Общество
В России могут отменить ОГЭ для девятиклассников
Москва, 5 мая 2020, 14:09 — REGNUM Основной государственный экзамен (ОГЭ) могут отменить в России в 2020 году из-за эпидемии коронавирусной инфекции.
REGNUM 07:09
Общество
В Швеции назвали две главные меры борьбы с коронавирусом
Советник правительства Швеции, эпидемиолог Хан Гизеке рассказал, что власти страны в борьбе с COVID-19 опирались на меры, польза которых научно обоснована.
BFM.ru 06:16
Шоу-бизнес
Светлана Бондарчук показала редкое фото особенной дочери
Бывшая жена режиссера Федора Бондарчука опубликовала в соцсети фотографию их совместной дочери, которую пара долгое время старалась не превращать в публичную личность.
Московский Комсомолец 06:38
Общество
Собянин провел совещание рабочей группы Госсовета по коронавирусу
Сергей Собянин провел селекторное совещание рабочей группы Госсовета по коронавирусу, обсудили введение масочного режима в общественных местах, расширение продажи масок и выплаты гражданам и медикам, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.
РИА Новости 07:30
Политика
Инициатор сноса памятника Коневу пожаловался на Россию
Глава шестого района Праги Ондржей Коларж, ставший одним из инициаторов демонтажа памятника советскому маршалу Ивану Коневу в чешской столице, пожаловался председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен на действия России.
BFM.ru 02:16
Наука
Хищники помогли жертвам адаптироваться к неопределенности будущего
В качестве модельных видов использовались мушки и их естественные хищники.
Naked Science 06:50
Шоу-бизнес
Сергей Безруков рассказал о пополнении в семье
Сергей Безруков опубликовал в аккаунте Instagram новое видео. Актер рассказал своим подписчикам о пополнении в семье.
Актуальные Новости 06:18
Общество
Вирусолог: Россия начала выход на плато по коронавирусу
Россия выходит на плато по числу заражённых коронавирусной инфекцией.
News.ru 07:27
Политика
NYT получила Пулитцеровскую премию за статьи-«расследования» о России
На сайте Пулитцеровской премии говорится, что коллектив New York Times награжден в категории "Международная журналистика" – за "написанную с большим риском серию захватывающих историй, раскрывающих хищнические действия режима Владимира Путина".
РИА Новости вчера в 18:02
Экономика
В Башкирии планируют создать производство концентрированного молока
По словам инвестора, в случае запуска производства концентрированного молока без сахара предприятие сможет выйти на рынки Азии и арабских стран.
REGNUM 02:40
Единоборства
Тренер Тайсона: «Майк бьет так, как парни в 21-22 года»
Рафаэль Кардейру, тренер экс-абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Майка Тайсона, поделился впечатлениями от работы с Тайсоном в тренировочном лагере.
Sports.ru 04:10
Происшествия
Пилот сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 представил свою версию трагедии
Известия 07:24
Здоровье
«Скорая журналистская помощь»: проект «Синдиката-100» об обеспеченности врачей средствами индивидуальной защиты
Проект представляет собой мониторинг обеспеченности медицинских работников средствами индивидуальной защиты.
NewsVO вчера в 07:45
Общество
Умер член президиума РАН Евгений Микрин
Ракетно-космическая корпорация "Энергия" подтвердила ТАСС смерть Евгения Микрина.
ТАСС 02:56
Гаджеты
Открыт предзаказ на материнские платы под процессоры Эльбрус-1С+ и Эльбрус-8С
Открыт предзаказ на материнские платы, созданные для работы с процессорами российского производства Эльбрус-8С и Эльбрус-1С+.
Дни24 вчера в 06:36
Экономика
Российский калий может пройти мимо Китая
«Уралкалий» не уверен в возможности поставок Один из крупнейших мировых производителей калия — «Уралкалий» — может отказаться от заключения долгосрочного контракта с Китаем из-за слишком низкой цены, которую для рынка задала Белоруссия.
Коммерсантъ 06:10