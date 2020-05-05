Экономика
Lenta.ruРоссийские регионы освободили от выплат по бюджетным кредитам
Глава правительства Михаил Мишустин подписал постановление об освобождении регионов от выплат по бюджетным кредитам в 2020 году из-за пандемии коронавирусной инфекции. Документ опубликован на сайте кабмина.
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с чего всё началось
«Средства, которые освободятся в 2020 году, субъекты смогут направлять на ликвидацию последствий распространения коронавирусной инфекции, а также на компенсацию снижения налоговых и неналоговых доходов»,— говорится в пресс-релизе правительства.Коммерсантъ02:12
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Общество
В России могут отменить ОГЭ для девятиклассников
Москва, 5 мая 2020, 14:09 — REGNUM Основной государственный экзамен (ОГЭ) могут отменить в России в 2020 году из-за эпидемии коронавирусной инфекции.
REGNUM 07:09
Наука
Ученые Нидерландов и Израиля создали антитела к коронавирусу
Сразу две группы ученых сумели выделить в лабораторных условиях антитела, способные нейтрализовать коронавирус SARS-CoV-2.
Коммерсантъ 06:40
Общество
В России вступил в силу запрет на продажу алкоголя в жилых домах
С 5 мая в России начал действовать закон о запрете розничной продажи алкогольной продукции в небольших заведениях общепита, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, сообщает «Парламентская газета».
Коммерсантъ вчера в 23:29
Здоровье
350 калининградских медиков ушли с работы до пандемии коронавируса
Почти 350 врачей и медсестер самого западного российского региона еще до начала пандемии коронавируса COVID-19 отказались от работы, рассказал министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко.
Вести.Ru вчера в 13:40
Общество
В Израиле сообщили об успехах в создании лечения коронавируса
Команда Израильского института биологических исследований в городе Нес-Циона представила министру обороны Нафтали Беннету "значительное достижение" в разработке "средства от коронавируса", пишет издание "Едиот Ахронот".
РИА Новости вчера в 18:26
Общество
В России от коронавируса умерли трое журналистов
Сегодня, 5 мая, стало известно, что в России от коронавируса умерли трое журналистов.
БрянскToday 06:52
Общество
Отца Нурмагомедова перевезли в одну из больниц Москвы
RT на русском 06:58
Общество
«Бесогон» Михалкова со словами про чипирование не вышел в эфир
Телеканал "Россия 24" снял с эфира выпуск авторской программы режиссёра Никиты Михалкова "Бесогон ТВ", темой которого являлись конспирологические теории вокруг распространения коронавируса, в том числе так называемое чипирование.
Life.ru 02 мая в 14:32
Музыка
Четвертый клип Little Big набрал больше 100 миллионов просмотров
Самым популярным клипом группы стал ролик Skibidi, он собрал 403 миллиона просмотров, Faradenza - 226 миллионов, клип I'm OK - 112 миллионов.
Комсомольская правда вчера в 05:47
Происшествия
На юге Казахстана затопило еще одно село
2 мая прорыв удалось ликвидировать. В результате затопило несколько населенных пунктов в Казахстане и Узбекистане.
REGNUM 03 мая в 03:10
Политика
Лукашенко пригласил глав государств на Парад Победы в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил глав других государств приехать в Минск на Парад Победы 9 Мая.
Коммерсантъ 05:45
Общество
МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном ветре
Эхо Москвы вчера в 19:04
Экономика
В России из банковской системы вывели триллион рублей
Как следует из данных, опубликованных на сайте ЦБ, из банковской системы страны в виде бумажных банкнот ушло 1,185 триллиона рублей.
Новая Кубань вчера в 09:53
Энергетика
Компания Авдоляна вложит более $10 млрд в СПГ-проект в Якутии
Компания «Глобалтэк», подконтрольная «А-Проперти» Альберта Авдоляна, вложит более $10 млрд в проект по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Якутии «Якутский газовый проект (СПГ)», предполагающий выпуск до 13 млн СПГ в год.
РБК 05:12
Происшествия
В Вологодской области умерла первая пациентка с коронавирусом
Первый случай смерти пациента с коронавирусом зафиксирован в Вологодской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Коммерсантъ 05:48
Политика
Посольство РФ осудило антироссийские статьи на Пулитцеровской премии
В материале, размещенном на сайте оргкомитета Пулитцеровской премии, говорится, что в номинации "Международная журналистика" отмечены сотрудники газеты The New York Times за "серию захватывающих статей, написанных с риском для жизни", о противоправных действиях российских властей.
Газета.Ru 05:51
Общество
В ВОЗ допускают, что первые заражения коронавирусом были в декабре
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) допустила, что первые случаи заражения коронавирусом в мире могли быть еще в декабре 2019 года, заявил на брифинге представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер.
Коммерсантъ 07:21
Политика
Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая
Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 08:04
Здоровье
В России создан «Список памяти» с именами погибших во время пандемии коронавируса медиков
В России был создан сайт с именами медработников, погибших во время пандемии COVID-19.
ProUfu.ru 03:17
Экономика
Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается
Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле.
Газета.Ru вчера в 14:56
Общество
В России режим самоизоляции могут продлить до июня
Ранее «КИ» писали, что в Краснодарском крае коронавирус подтвердился еще у 82 жителей, в том числе у пятилетнего ребенка.
Краснодарские известия 03 мая в 09:26
Общество
От коронавируса умер генконструктор РКК «Энергия» академик Микрин
Ушел из жизни генеральный конструктор и первый заместитель директора РКК "Энергия" академик Евгений Микрин, сообщает пресс-служба "Роскосмоса".
Вести.Ru 04:03
Происшествия
В Краснодаре ищут участников массовой драки со стрельбой
Российская газета 03:07
Общество
Минкомсвязь предложила использовать электронную подпись на госуслугах
Минкомсвязь России предложила провести эксперимент по использованию электронных подписей для заключения ряда сделок на портале госуслуги.
РБК 01:27
Футбол
Логотип ЦСКА вошел в топ-10 самых красивых футбольных эмблем в мире
Замкнул первую тройку «Флуминенсе» (169,1 тыс.). Эмблема московского ЦСКА набрала более 42 тысяч голосов и заняла 9-е место.
Матч ТВ 03 мая в 23:08
Наука
Бег не повлияет на развитие остеоартроза
Популярная механика 05:56
Общество
В Петербурге умер старший врач Городской станции скорой помощи
В Петербурге после тяжелой болезни скончался один из старейших и заслуженных медицинских работников города, старший врач Городской станции скорой помощи Владимир Манькович.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 03:55
Общество
Названы востребованные профессии по окончании пандемии коронавируса
Самыми востребованными профессиями по окончании пандемии коронавируса в краткосрочной перспективе станут антикризисные и финансовые консультанты.
Lenta.ru 02:38
Экономика
Санкт-Петербургская биржа зафиксировала рекорд по результатам апреля
Как отмечают представители торговой площадки, это на 45,5 процента больше, чем в марте 2020 года (6,5 миллиарда долларов) и 5,8 раза больше, чем в апреле 2019-го (1,63 миллиарда долларов).
Российская газета 06:34