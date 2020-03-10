Общество
Газета.RuРоссийские регионы вводят особый режим из-за коронавируса
С 10 марта в Липецкой области объявлен особый режим из-за коронавируса, написано на сайте администрации региона. В сообщении говорится, что выезжавшие за границу при появлении симптомов ОРВИ должны вызвать врача на дом и изолироваться на карантин.
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Политика
Путин ждёт лидеров стран антигитлеровской коалиции в Москве на 9 Мая
Российский президент Владимир Путин считает, что лидерам стран-участниц антигитлеровской коалиции следовало бы приехать в Москву на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
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Депутат Госдумы от "Единой России" Александр Карелин внесет ко второму чтению законопроекта об изменении Основного закона поправку о досрочных парламентских выборах.
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Браудер заподозрил Москву в сотрудничестве с британцами в криминальных интересах
Финансист считает, что правящие силы в Москве используют хорошо оплачиваемых британских посредников, чтобы замаскировать свое «запутанное» положение и криминальные интересы.
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Выявлены новые симптомы коронавируса
Ученые из Сингапура выявили новые симптомы вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19, пишет The Straits Times.
Энергетика
Мировые цены на нефть обрушились почти на треть
Экономика
ЦБ ввел временные послабления для банков из-за коронавируса
Банк России вводит временные регуляторные послабления для банков в связи с распространением коронавируса.
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Курс доллара вырос до ₽72,99 на открытии торгов
Максимальное значение с открытия торгов составило ₽72,99. Курс евро растет на 6,41%, до ₽82,48.
Политика
Путин назвал «чушью» сравнение Сталина и Гитлера
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Экономика
В России объяснили причину развала сделки с ОПЕК
Власти России выступали за продолжение сделки с ОПЕК, сообщают «Ведомости» со ссылкой на близкий к Кремлю источник.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк рассказала, как переживает стресс из-за болезни матери
Дочь российской актрисы театра и кино Анастасии Заворотнюк, у которой в августе 2019 года диагностировали рак головного мозга, Анна Стрюкова, поделилась с подписчиками в соцсети Instagram переживаниями о стрессе, а также выразила благодарность тем, кто поддерживает ее.
Энергетика
Американский экономист признал удешевление нефти невыгодным для США
Обвал цен на нефтяном рынке ударит по нефтедобывающим компаниям в США и большинстве других стран-экспортёров, заявил американский экономист Дин Бейкер — один из предсказавших экономический кризис 2008 года.
Экономика
ЦБ нашел формулу продажи Сбербанка без выставления оферты
ЦБ РФ нашел формулу продажи акций Сбербанка правительству без выставления оферты миноритариям, заявил первый зампред регулятора Сергей Швецов.
Авто
Представлен «внедорожный» спорткар в стиле Porsche 911
Немецкая фирма Ruf Automobile, специализирующаяся на мелкосерийном выпуске стилизованных под Porsche 911 спорткаров и тюнинге, представила внедорожный концепт Rodeo.
Энергетика
Saudi Aramco увеличит поставки нефти до 12,3 миллиона баррелей в сутки
"Поставки сырой нефти будут увеличены на 300 тысяч баррелей в сутки выше максимальной производственной мощности компании, которая составляет 12 миллионов баррелей в день", — сказал ан-Насер агентству Рейтер.
Энергетика
Новак назвал возможные сроки восстановления цен на нефть
Восстановление цен на нефть займет несколько месяцев. Об этом 10 марта заявил глава Минэнерго России Александр Новак.
Армия и оружие
Сирийские «Буки» сбили 20 турецких беспилотников
Зенитные комплексы «Бук-М2Э» Сирии сбили 20 беспилотников Турции.
Шоу-бизнес
Рэпер Джиган публично попросил прощения у Самойловой
Рэп-исполнитель Джиган в своем Instagram попросил прощения у супруги Оксаны Самойловой.
Политика
Россия поставила системы для выявления коронавируса в десять стран
Российские тест-системы для диагностики коронавирусной инфекции переданы уже в 10 стран ближнего и дальнего зарубежья, сообщила прес-служба Роспотребнадзора.
Общество
Колыма и Якутия стали самыми доступными по ипотеке регионами
Якутия попала в топ-10 рейтинга регионов РФ с доступной ипотекой.
Политика
Турчинов рассказал о звонке Путину в 2014 году
Украинский политик Александр Турчинов, который в 2014 году после свержения президента Виктора Януковича исполнял обязанности главы государства, рассказал о своем звонке российскому лидеру Владимиру Путину во время событий в Крыму.
Здоровье
В России число заболевших коклюшем выросло на 40%
В 2019 году заболели 14 406 человек, это почти на 40% больше, чем в 2018 году (10 421 заболевших), пишет РБК со ссылкой на данные Роспотребнадзора.
Шоу-бизнес
Дочь Купера и Шейк засняли на прогулке вместе с папой и самокатом
Брэдли Купера на прогулке с дочерью Леей удалось заснять вездесущим папарацци.
Шоу-бизнес
Степаненко впервые пошутила на концерте про развод с Петросяном
Советская и российская артистка эстрады, актриса театра Елена Степаненко впервые после развода с юмористом Евгением Петросяном пошутила на эту тему.
Технологии
Пользователи Windows 7 не спешат переходить на Windows 10
В январе 2020 года компания Microsoft официально прекратила поддерживать Windows 7. Это должно было дать толчок для активного перехода на актуальную ОС, но на самом деле этого не происходит, так как за два месяца доля Windows 7 не изменилась.
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Людмила Артемьева покинула сериал «Сваты»
Актриса Людмила Артемьева не появится в новых сериях сериала "Сваты", передает "Собеседник".
Происшествия
В Якутске проверяют пункт передержки, где усыпили десятки животных
Экономика
АвтоВАЗ предупредил о возможном изменении цен из-за падения рубля
Крупнейшего автопроизводитель России — компания АвтоВАЗ — рассматривает возможность корректировки цен на свою продукцию в связи с резким снижение курса рубля.
Фигурное катание
Фигуристка Валиева победила на чемпионате мира среди юниоров
Российская фигуристка Камила Валиева выиграла чемпионат мира среди юниоров в Эстонии. «Серебро» у ещё одной россиянки Дарьи Усачевой.