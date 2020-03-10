Общество
RT на русскомВ Липецкой области ввели режим повышенной готовности из-за COVID-19
Власти Липецкой области ввели в регионе режим повышенной готовности из-за случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 среди местных жителей. Соответствующее распоряжение подписал глава субъекта Игорь Артамонов.
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Общество
Принц Гарри и Меган Маркл в последний раз официально выйдут в свет
Политика
Путин приехал в Госдуму для обсуждения поправок в Конституцию
Президент России Владимир Путин приехал в Госдуму, чтобы выступить перед депутатами по поправкам в Конституцию.
Шоу-бизнес
Впервые после удаления имплантов Кудрявцева показала себя в купальнике
Поклонники не ожидали, что в купальнике спустя всего 2 месяца после операции, она будет выглядеть настолько хорошо.
Шоу-бизнес
Дочери Анджелины Джоли перенесли сложные операции
В своей колонке для издания Time актриса Анджелина Джоли рассказала, что две ее дочери — 15-летняя Захара и 13-летняя Шайло одна за другой перенесли сложные операции.
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в мае
Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае, передаёт РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца.
Шоу-бизнес
Мясников назвал причину ухода Михалковой из «Уральских пельменей»
Участник шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников назвал причину, из-за которой покинула коллектив ее бывшая участница Юлия Михалкова.
Финансы
Доллар превысил 74 рубля, евро — 85
Курс доллара вырос до 74,41 рубля, евро подорожал до 85,01 рубля.
Энергетика
Нефть после вчерашнего обвала дорожает на 10%
Нефть после вчерашнего обвала дорожает на 10%. Данные торгов приводит РИА Новости. Так, баррель марки Brent достиг отметки в 38 долларов.
Общество
В Новой Москве построят мобильную инфекционную больницу
В Новой Москве построят мобильную инфекционную больницу, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Здоровье
Выявлены новые симптомы коронавируса
Ученые из Сингапура выявили новые симптомы вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19, пишет The Straits Times.
Политика
Эрдоган предложил Путину разрабатывать нефтяные месторождения в Сирии
Президент Турции Тайип Эрдоган предложил Владимиру Путину поддержать разработку нефтяных месторождений в Сирии для помощи сирийской экономике.
Политика
Жириновский предложил избирать президента решением Госсовета
Ранее Владимир Путин предложил закрепить в Конституции статус Государственного совета.
Энергетика
В «Роснефти» объяснили отказ России от сделки с ОПЕК
Пресс-секретарь компании "Роснефть" Михаил Леонтьев считает, что сделка стран-участниц ОПЕК о дополнительном сокращении добычи нефти противоречит интересам Российской Федерации.
Экономика
Мишустин провел внеплановое совещание с Новаком и Силуановым
Премьер Михаил Мишустин провел совещание по экономическим вопросам, на котором обсуждались меры по сохранению стабильности экономики в стране, говорится на сайте кабмина.
Экономика
Российские миллиардеры обеднели на $8,8 млрд из-за обвала на рынках
Единственный среди 10 богатейших россиян, кто не только не обеднел, но даже разбогател - сенатор от Дагестана Сулейман Керимов, чья семья контролирует крупнейшего российского золотодобытчика "Полюс".
Шоу-бизнес
Ольга Бузова отметила в Курске 8 Марта
8 марта в Курске прошел концерт Ольги Бузовой.
Музыка
Стало известно, почему Little Big не представили песню для Евровидения
На странице конкурса Евровидение ВКонтакте был опубликован пост, в котором, со ссылкой на представителя коллектива, объяснили, почему участники от России, рейв-группа Little Big, до сих пор не показали песню и клип.
Общество
В Китае назвали сроки окончания эпидемии коронавируса
Руководитель специальной экспертной комиссии Госкомитета Китая по вопросам здравоохранения Чжун Наньшань считает, что распространение коронавирусной инфекции COVID-19 по миру будет продолжаться как минимум до июня.
Политика
Путин прокомментировал визиты лидеров стран на парад Победы
Ранее в марте пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что оргкомитет «Победа», возглавляемый Путиным, в плановом режиме продолжает готовить юбилейное празднование 75-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне.
Политика
Американский профессор назвал выход России из ОПЕК+ победой над США
Россия вступает в ценовую войну на нефть, чтобы вытеснить американских производителей с энергетического рынка и восстановить партнерство с Саудовской Аравией, пишет профессор Военно-морского колледжа США Николас Гвоздев на страницах The National Interest.
Экономика
Минфин стабилизирует курс рубля продажами валюты по бюджетному правилу
Министерство финансов Российской Федерации напомнило о действующем в РФ механизме бюджетного правила, которое призвано защищать бюджет и национальную валюту от резких колебаний нефтяных цен на рынке.
Футбол
Появилось первое фото Роналдиньо в парагвайской тюрьме
Бывший футболист сборной Бразилии, легендарный Роналдиньо продолжает отбывать наказание. Он сейчас сидит за решёткой в парагвайской тюрьме.
Политика
Путин призвал не связывать власть в стране с одним человеком
Президент России Владимир Путин во время выступления в Госдуме заявил, что президентская власти в стране не должна быть связана с одним человеком, пишут «Известия».
Спорт
Большунов выиграл королевский марафон на этапе Кубка мира в Норвегии
Российский лыжник Александр Большунов выиграл королевский марафон классическим стилем на 50 км, проходящий на этапе Кубка мира в норвежском Хольменколлене, сообщает «Чемпионат».
Финансы
Курс доллара опустился ниже 71 рубля на Московской бирже
Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже опустился ниже 71 руб. и составил, по данным на 13.57 мск, 70,93 руб.
Кино
Людмила Артемьева покинула сериал «Сваты»
Актриса Людмила Артемьева не появится в новых сериях сериала "Сваты", передает "Собеседник".
Происшествия
На Украине забросали камнями поезд в Москву
На Украине неизвестные забросали камнями поезд «Львов — Москва». Об этом сообщает портал Varta 1. Инцидент случился 8 марта.