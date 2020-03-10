Общество

RT на русскомRT на русскомВ Липецкой области ввели режим повышенной готовности из-за COVID-19

Власти Липецкой области ввели в регионе режим повышенной готовности из-за случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 среди местных жителей. Соответствующее распоряжение подписал глава субъекта Игорь Артамонов.
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