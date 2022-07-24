«В морском порту города Одессы на территории судоремонтного завода высокоточными ракетами большой дальности морского базирования уничтожен находившийся в доке украинский военный корабль и склад поставленных США киевскому режиму противокорабельных ракет Harpoon», — сообщили в ведомстве.
Кроме России и Турции суда с украинским зерном в Черном море будет сопровождать еще один участник, которого определят позднее, сообщил глава российского МИДа Сергей Лавров, выступая на встрече с постоянными представителями стран — членов Лиги арабских государств.
Руководство США собственноручно загоняет себя в тупик с помощью санкционной политики против России, которая приводит к росту цен на энергоносители, написал в Twitter экс-сенатор штата Вирджиния и полковник в отставке Ричард Блэк.