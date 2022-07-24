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Российские рестораторы призвали включить алкоголь в схему параллельного импорта

Российские рестораторы ждут поставок крепкого алкоголя через параллельный импорт, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителей отрасли.
Газета.Ru
Запасов импортного крепкого алкоголя в ресторанах России хватит максимум до начала осени.
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"Однозначно цены на алкоголь взлетят примерно на 30-35%", — указал он.
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Мингазов считает, что в России в связи со сложившейся ситуацией появятся и местные производители джина, виски и других крепких напитков, в том числе крафтовых.
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Российские рестораторы призвали включить алкоголь в схему параллельного импорта
Ведомости06:27
Рестораторы ожидают запуска параллельного импорта крепкого алкоголя до начала осени
ПРАЙМ21:41
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