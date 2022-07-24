«В морском порту города Одессы на территории судоремонтного завода высокоточными ракетами большой дальности морского базирования уничтожен находившийся в доке украинский военный корабль и склад поставленных США киевскому режиму противокорабельных ракет Harpoon», — сообщили в ведомстве.
Страны Европейского союза восприняли готовность премьер-министра Венгрии Виктора Орбана сделать первые шаги к нормализации отношений с Россией как предательство, написал в статье для журнала Spectator журналист Уильям Наттрасс.
Предстоящая поездка спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань может спровоцировать кризис между Вашингтоном и Пекином, последний в частном порядке выступил с более сильными предупреждениями в адрес Соединённых Штатов.
В Red Bull Racing выбрали совершенно иной подход, и машины Макса Ферстаппена и Серхио Переса настроены на меньшую прижимную силу, что позволяет развивать более высокую скорость на прямых, но не помогает при прохождении медленных поворотов заключительного сектора круга.