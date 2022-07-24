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Российские рестораторы призвали включить алкоголь в схему параллельного импорта

Запасов импортного крепкого алкоголя в ресторанах России хватит максимум до начала осени, сообщает «Прайм
» со ссылкой на представителей отрасли.
Ведомости
"Думаю, что вся продукция продолжит поступать в РФ, но подорожает в 1,5 раза", — указал Марач.
ПРАЙМ
Мингазов считает, что в России в связи со сложившейся ситуацией появятся и местные производители джина, виски и других крепких напитков, в том числе крафтовых.
ПРАЙМ
В России в конце июня легализовали параллельный импорт.
Клопс

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Российские рестораторы призвали включить алкоголь в схему параллельного импорта
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