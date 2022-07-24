MASHРестораторы в РФ надеются на поставки крепкого алкоголя через параллельный импортРоссийские рестораторы ожидают поставок крепкого алкоголя через программу параллельного импорта, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителей рынка.MASHПо словам Глеба Марача, управляющего партнера сети True Cost, Nome, Code Coffee, в настоящее время рестораны постепенно выбирают большие запасы, которые были у поставщиков.MASH"Думаю, что вся продукция продолжит поступать в РФ, но подорожает в 1,5 раза", - пояснил Марач.Газета.RuМингазов считает, что в России в связи со сложившейся ситуацией появятся и местные производители джина, виски и других крепких напитков, в том числе крафтовых.ПРАЙМЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuАБНЭкономика сегодняФАНПодробнее о событииРоссийские рестораторы ожидают поставок крепкого алкоголяАБН05:38Рестораторы в РФ надеются на поставки крепкого алкоголя через параллельный импортMASH03:29Российские рестораторы ждут запуска параллельного импорта алкоголяФАН02:31Рестораторы в России поделились ожиданиями от поставок алкоголя по параллельному импортуЭкономика сегодня02:36«РИА Новости»: Рестораторы из РФ ждут поставок крепкого алкоголя через параллельный импортNVL22:55Рестораторы ожидают запуска параллельного импорта крепкого алкоголя до начала осениПРАЙМ21:41Российские рестораторы ждут поставок крепкого алкоголя через параллельный импортГазета.Ru21:27Показать ещёОценить86Поделиться