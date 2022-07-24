Будьте в Плюсе

Рестораторы в РФ надеются на поставки крепкого алкоголя через параллельный импорт

Российские рестораторы ожидают поставок крепкого алкоголя через программу параллельного импорта, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителей рынка.
MASH
По словам Глеба Марача, управляющего партнера сети True Cost, Nome, Code Coffee, в настоящее время рестораны постепенно выбирают большие запасы, которые были у поставщиков.
MASH
"Думаю, что вся продукция продолжит поступать в РФ, но подорожает в 1,5 раза", - пояснил Марач.
Газета.Ru
Мингазов считает, что в России в связи со сложившейся ситуацией появятся и местные производители джина, виски и других крепких напитков, в том числе крафтовых.
ПРАЙМ

Подробнее о событии

Российские рестораторы ожидают поставок крепкого алкоголя
АБН05:38
Рестораторы в РФ надеются на поставки крепкого алкоголя через параллельный импорт
MASH03:29
Российские рестораторы ждут запуска параллельного импорта алкоголя
ФАН02:31
Рестораторы в России поделились ожиданиями от поставок алкоголя по параллельному импорту
Экономика сегодня02:36
«РИА Новости»: Рестораторы из РФ ждут поставок крепкого алкоголя через параллельный импорт
NVL22:55
Рестораторы ожидают запуска параллельного импорта крепкого алкоголя до начала осени
ПРАЙМ21:41
Российские рестораторы ждут поставок крепкого алкоголя через параллельный импорт
Газета.Ru21:27

Интересное

Захарова заявила, что ВС России ракетами «Калибр» уничтожили военный катер в порту Одессы

По словам дипломата, ракеты «Калибр» уничтожили объект высокоточным ударом, «отправив военный катер по любимому киевским режимом адресу».
Lenta.ru05:06

Ливень обесточил несколько районов Сочи и подтопил дома и дороги

В пресс-службе отмечают, что сильнейший ливень в Центральном и Хостинском районах привел к подтоплениям дорог, придомовых территорий и первых этажей зданий.
Интерфакс17:36

Правительство России включило в список недружественных стран острова Гернси, Мэн и Багамы

Правительство расширило перечень стран и территорий, совершающих недружественные действия в отношении России, ее граждан и компаний, сообщила пресс-служба кабмина.
РИА Новости03:42

Премьер Израиля Лапид: закрытие офиса «Сохнут» скажется на отношениях с Россией

Отношения с Россией важны для Израиля, закрытие офисов агентства "Сохнут" будет серьёзным событием и скажется на взаимодействии с Москвой, заявил премьер-министр Яир Лапид.
РИА Новости04:32

В офисе Зеленского заявили, что США и их союзники передадут Украине до 30 систем РСЗО

20 июля председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли сообщил, что США уже передали Украине 12 установок РСЗО HIMARS.
Коммерсантъ04:26

NYT: шаги президента Турции Эрдогана в отношении России сводят с ума лидера США Байдена

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган стал головной болью для американского лидера Джо Байдена, пишет газета The New York Times.
РИА Новости02:08

Певец Филипп Киркоров заявил, что не планирует уезжать из РФ

Знаменитый певец российской эстрады Филипп Киркоров проинформировал, что не имеет желания покидать Российскую Федерацию, причем он подчеркнул, что РФ является для него родиной, пишет портал Teleprogramma.ru.
NVLвчера в 12:31

Totally Accurate Battle Simulator выпустят на мобилках

Totally Accurate Battle Simulator в настоящее время доступна на Xbox One и PC, её релиз состоялся в 2021 году после пары лет в раннем доступе.
Игромания.рувчера в 12:05

«Жёлтый» уровень террористической опасности в Белгородской области продлён до 8 августа

На территории Белгородской области «жёлтый» уровень террористической опасности продлён до 8 августа, документ об этом подписал губернатор Вячеслав Гладков.
RT на русском05:09

Экс-президент США Трамп заявил, что в мире существуют лишь два гендера, женский и мужской

Бывший президент США Дональд Трамп во время выступления на студенческой конференции во Флориде заявил, что в мире существуют лишь два гендера - женский и мужской.
РИА Новости05:12