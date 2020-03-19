Сергей Бобылев / ТАСС Глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что российские ретейлеры несут огромные издержки, создавая запасы продуктов из-за ажиотажного спроса, а также обеспечивая меры безопасности на фоне распространения коронавируса.

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