Коронавирус

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Сергей Бобылев / ТАСС Глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что российские ретейлеры несут огромные издержки, создавая запасы продуктов из-за ажиотажного спроса, а также обеспечивая меры безопасности на фоне распространения коронавируса.
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Торговые сети ответили на обвинение, что наживаются на коронавирусе

URA.Ru11:25

Мантуров рассказал об издержках ритейлеров из-за ажиотажа в магазинах

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Мантуров сообщил об издержках ретейлеров из-за ажиотажного спроса

РБК08:25

Мантуров: магазины несут огромные издержки из-за ажиотажного спроса

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Российские ритейлеры понесли издержки из-за повышения спроса на продукты

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Эхо Москвы09:31

Российские ретейлеры несут огромные издержки из-за ажиотажного спроса

РЕН ТВ07:38
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Денис Валентинович Мантуров
Российский политик
Министр промышленности и торговли Российской Федерации с 21 мая 2012. Заведующий кафедрой социальных технологий социологического факультета МГУ.
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