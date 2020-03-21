Коронавирус
РБКРоссийские ретейлеры опровергли обращение к Лукашенко из-за дефицита
Представители российских розничных сетей не обращались к президенту Белоруссии Александру Лукашенко с просьбой о поставках продуктов питания из-за «дефицита».
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Армия и оружие
Россия отправит в Италию военных медиков для борьбы с коронавирусом
"По готовности итальянской стороны задействованные самолеты военно-транспортной авиации ВКС России доставят в республику восемь мобильных бригад российских военных специалистов-вирусологов и медиков, автомобильные комплексы аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, а также медицинское оборудование", — говорится в сообщении.
Общество
В Италии принято решение остановить всю производственную деятельность
Премьер Италии Джузеппе Конте заявил, что в рамках борьбы с распространением COVID-19 в стране до 3 апреля приостанавливается вся производственная деятельность, кроме самой необходимой.
Общество
Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции
Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.
Происшествия
Москвич убил жену и ее родителей
Футбол
Нападающий «Ювентуса» Дибала заразился коронавирусом
Общество
Главврач больницы в Коммунарке: есть два сценария развития эпидемии
Москва, 20 марта 2020, 17:58 — REGNUM Главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко объяснил, как может развиваться ситуация с пандемией коронавируса в России и в мире.
Общество
В Италии число жертв коронавируса побило суточный рекорд
Сенатор рассказал, почему Италия оказалась не готова к коронавирусу Также в Италии сообщили о 689 случаях выздоравления за сутки, таким образом общее число поборовших вирус составило 5129 человек.
Армия и оружие
В США заявили об успешном испытании гиперзвукового блока
Министерство обороны США заявило об успешном испытании планирующего гиперзвукового блока на Гавайях 19 марта.
Экономика
В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты
В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
Происшествия
На юге Мексики разбился вертолет ВМС
Командование ВМС Мексики сообщило в субботу о крушении вертолёта Black Hawk в штате Веракрус на юге Мексики, власти региона заявили об одном погибшем и 9 раненых.
Политика
Калининградские власти ответили на призыв присоединить регион к Польше
"Всегда можно устроить референдум, вдруг жители захотят войти в состав Польши", - пошутил один, "Им бы стало лучше, если бы область присоединили к Польше", - поддержал другой.
Политика
Как сообщили «Стране» депутаты от «Слуги народа»,
Как сообщили «Стране» депутаты от «Слуги народа», замглавы фракции Евгения Кравчук написала в партийном чате, что на следующей неделе возможно будет внеочередное заседание Рады на котором рассмотрят введение Чрезвычайного положения в Украине.
Киберспорт
Основатель Valve признал, что Artifact была «огромным разочарованием»
Вашингтон, 19 марта 2020, 16:48 — REGNUM Глава Valve Гейб Ньэлл признал, что его карточная игра Artifact была «огромным разочарованием».
Политика
Лукашенко предложил бросить за границей безответственных белорусов
Президент Белоруссии уверен, что власти страны не должны направлять чартеры для эвакуации безответственных соотечественников, которые выехали за рубеж, несмотря на предостережения.
Энергетика
Названо условие для роста цен на нефть до 60 долларов
Глава «Роснефти» Игорь Сечин назвал условие для роста цен на нефть до 60 долларов.
Футбол
Защитник «Зенита» Маммана переоделся в женщину. Это новый челлендж
Маммана выступает за «Зенит» с 2017 года. Ранее 24-летний аргентинец защищал цвета «Лиона» и «Ривер Плейт».
Космос
Обнаружены самые мощные во Вселенной потоки вещества
Космический телескоп "Хаббл" зафиксировал потоки вещества, которые, вероятно, являются самыми мощными за всю историю астрономических наблюдений.
Общество
В Нью-Йорке от коронавируса скончались 22 человека
Нью-Йорк, США, 20 марта 2020, 06:36 — REGNUM Количество пациентов с диагнозом COVID-19 на территории американского штата Нью-Йорк достигло 3615, заявил мэр Билл де Блазио 19 марта в ходе пресс-конференции.
Гаджеты
Apple ограничила продажу iPhone до двух в одни руки
Apple не только пытается восстановить производство своей техники, но и ограничить продажи iPhone, чтобы сохранить их запасы для всех желающих.
Общество
Кокорин показал подаренные кроссовки стоимостью до $35 тысяч
Нападающий «Сочи» Александр Кокорин опубликовал фото в кроссовках, которые ему подарили на день рождения.
Общество
«Аэрофлот» приостанавливает полеты еще в 7 стран из-за коронавируса
Авиакомпания "Аэрофлот" на фоне пандемии коронавируса приостанавливает регулярные полеты с конца марта в Индию, Финляндию, Швецию, Азербайджан, Хорватию, Болгарию, Грецию, следует из данных на сайте авиакомпании.
Общество
В Москве закрывают бассейны, фитнес-центры и аквапарки
На Москву и Подмосковье приходится почти половина рынка фитнес-услуг — 47%, следует из данных Ассоциации операторов фитнес-индустрии.
Космос
Россия вывела на орбиту 34 спутника OneWeb
Общество
В России число зараженных коронавирусом достигло 306
В России за сутки число зараженных коронавирусом COVID-19 возросло на 53, сообщили в оперативном штабе.
Политика
Саакашвили заявил, что Россия, в отличие от Украины, готова к кризису
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Украина, в отличие от России, не готова к возможному экономическому кризису.
Здоровье
Российские ученые расшифровали геном коронавируса
В свою очередь президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что российские ученые оперативно завершат разработку препаратов для предупреждения и лечения коронавируса.
Шоу-бизнес
Собчак ответила на требование удалить интимное видео с Богомоловым
Телеведущая Ксения Собчак не намерена удалять интимное видео с мужем режиссером Константином Богомоловым, которое появилось на ее страничке в Instagram несколько часов назад.