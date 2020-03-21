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Происшествия На юге Мексики разбился вертолет ВМС Командование ВМС Мексики сообщило в субботу о крушении вертолёта Black Hawk в штате Веракрус на юге Мексики, власти региона заявили об одном погибшем и 9 раненых.

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