Коронавирус

РБКРБКРоссийские ретейлеры опровергли обращение к Лукашенко из-за дефицита

Представители российских розничных сетей не обращались к президенту Белоруссии Александру Лукашенко с просьбой о поставках продуктов питания из-за «дефицита».
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Ритейлеры России не просили Белоруссию поставлять продукты из-за якобы дефицита

ПРАЙМ06:48

В АКОРТ опровергли заявление Лукашенко о просьбе поставлять продукты в РФ

Известия07:12

Российские ритейлеры опровергли просьбу к Белоруссии дать продукты

Московский Комсомолец06:57

Российские ретейлеры отрицают, что обращались к Лукашенко за помощью. Тот обещал обеспечить россиян продуктами «по совсем другой цене»

Фонтанка.Ру06:52

В Ассоциации компаний розничной торговли опровергают информацию о том, что в России наблюдается дефицит продуктов

Эхо Москвы10:03

Торговые сети отрицают, что просили Белоруссию предоставить продукты

Коммерсантъ06:38

Российские ретейлеры опровергли обращение к Лукашенко из-за дефицита

РБК06:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 10:41, Ашберн
Общество

В Москве восемь человек выздоровели от коронавируса

В Москве восемь человек выздоровели после заражения коронавирусной инфекцией.
Известия 04:23
Хоккей

Чемпионат мира по хоккею отменен

Чемпионат мира по хоккею, который должен был состояться в Швейцарии с 8 по 24 мая, отменен из-за коронавируса, сообщает сайт Международной федерации хоккея (ИИХФ).
Газета.Ru 10:19
Общество

Российские авиакомпании за 20 марта вернули в Россию 3889 граждан РФ

За 20 марта российскими авиакомпаниями возвращено в Россию 3889 граждан РФ из девяти стран, 21 марта сообщила пресс-служба Росавиации.
Красная весна 10:29
Здоровье

Минздрав России потребовал провести регистрацию врачей и медсестер

Москва, 21 марта 2020, 16:18 — REGNUM В Министерстве здравоохранения России потребовали провести регистрацию всех врачей и медсестер в «единой системе идентификации» в ближайшие два дня, об этом 21 марта сообщает РБК.
REGNUM 09:18
Общество

Главный инфекционист Ставрополья завезла в регион коронавирус

Главный врач-инфекционист Ставропольского края Ирина Санникова завезла в регион новую коронавирусную инфекцию, скрыв свою поездку в Испанию.
Известия 10:00
Происшествия

Губернатор Подмосковья взял на контроль ситуацию с пожаром в Дмитрове

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев взял на контроль ситуацию с пожаром на заводе в Дмитрове.
RT на русском 08:43
Экономика

NYT указала на готовность России к экономическому кризису

Россия приспособилась переживать кризисы с того времени, когда шесть лет назад санкции Соединенных Штатов и Европейского союза запретили западным банкам выдавать кредиты российским компаниям, что привело к истощению финансирования нефтяной и банковской отраслей страны, пишет американское издание The New York Times.
Газета.Ru 02:29
Экономика

Миронов предложил провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов выступил с инициативой провести дополнительную индексацию пенсий и зарплат работников учреждений и предприятий всех форм собственности.
ТАСС 03:24
Происшествия

Прилетевшие из-за границы красноярцы штурмом взяли выход из аэропорта

РИА Новости вчера в 04:35
Общество

В России выявили еще 53 случая заражения коронавирусом

За сутки в России зарегистрировали 53 новых случая коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб по борьбе с распространением заболевания.
РИА Новости 09:36
Происшествия

Четверо членов одной семьи умерли от коронавируса за одну неделю

Lenta.ru вчера в 11:17
Финансы

Банк России оставил ключевую ставку на уровне 6 процентов

Сегодняшним решением Банк России фактически прервал цикл снижения ключевой ставки: с июня 2019 года по февраль 2020 года регулятор понизил ставку в общей сложности на 1,75 процентного пункта.
Российская газета вчера в 06:41
Общество

Онлайн-сервисы дали бесплатный доступ сидящим дома из-за коронавируса

Крупнейшие российские операторы связи, онлайн-сервисы, образовательные площадки и производители контента предоставили бесплатный доступ к своим ресурсам для пользователей, вынужденных оставаться дома из-за угрозы распространения коронавируса.
РИА Новости 10:12
Общество

Financial Times: в Германии возникла аномалия с коронавирусом

В Германии возник парадокс, связанный с коронавирусом: при высоком уровне распространения инфекции смертность остается очень низкой.
Российский Диалог 03:35
Общество

В Москве демонтировали временный памятник Жукову

Временный памятник маршалу Жукову, установленный на Манежной площади в Москве, демонтировали из-за проблем с постаментом, сообщил РИА Новости депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.
РИА Новости 09:17
Экономика

Вассерман: «От коронавируса меня защищает давняя болезнь»

Анатолий Вассерман — многократный победитель интеллектуальных игр, политконсультант и эрудит, у которого, кажется, есть ответы на все вопросы.
Экспресс газета вчера в 11:24
Общество

Главврач больницы в Коммунарке: есть два сценария развития эпидемии

Москва, 20 марта 2020, 17:58 — REGNUM Главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко объяснил, как может развиваться ситуация с пандемией коронавируса в России и в мире.
REGNUM вчера в 10:58
Политика

Лукашенко доложили о согласии Москвы на условия Минска по нефти

Выдвинутые Россией условия по поставкам нефти учитывают предложения Белоруссии, следует из доклада нефтеперерабатывающих предприятий президенту Александру Лукашенко, передает БелТА.
РБК 05:07
Музыка

Участники отмененного «Евровидения» в 2021 году представят новые песни

Evo-rus.com 09:18
Происшествия

Чихнувшего мотоциклиста побили за распространение коронавируса

В индийском городе Колхапур, штат Махараштра, побили чихнувшего мотоциклиста.
Lenta.ru 10:28
Шоу-бизнес

Собчак ответила на требование удалить интимное видео с Богомоловым

Телеведущая Ксения Собчак не намерена удалять интимное видео с мужем режиссером Константином Богомоловым, которое появилось на ее страничке в Instagram несколько часов назад.
Слово и Дело 05:44
Политика

Опубликован бюллетень для голосования по поправкам к Конституции

Опубликовано фото бюллетеня для голосования по поправкам к Конституции, он состоит из одного вопроса.
Lenta.ru вчера в 09:02
Происшествия

Появились сообщения о минировании 10 российских самолетов

В московский аэропорт Шереметьево поступили сообщения о минировании 10 российских самолетов. Об этом в пятницу, 20 марта, сообщает ТАСС.
Lenta.ru вчера в 10:02
Общество

Беглов посоветовал не ездить в Петербург из-за коронавируса

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов попросил россиян не приезжать в город из-за ситуации с распространением нового коронавируса.
РБК 09:49
Здоровье

Назван снижающий риск заражения вирусами продукт

Чтобы повысить иммунитет и не болеть врачи советуют употреблять в пищу больше морской капусты.
Деловое.ТВ 03:04
Футбол

«Матч ТВ» покажет игры чемпионата Белоруссии

Soccer.ru вчера в 15:02
Космос

Россия может «застолбить» участок успешной посадкой станции «Луна-27»

Успешная посадка станции «Луна-27» может «закрепить» за Россией выгодный район у Южного полюса естественного спутника Земли.
Ридус 17 марта в 21:00
Экономика

Поставщики предупредили ретейлеров о росте оптовых цен на гречку

РБК 10:15
Общество

В Италии за сутки зафиксировали рекордное число жертв коронавируса

627 заражённых коронавирусом человек скончались в Италии за сутки, что является самым большим показателем с момента начала эпидемии, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.
Аргументы и Факты вчера в 15:00
Культура

Архангельский театр драмы представит премьеру «Пряслиных» онлайн

В год 100-летия Федора Абрамова "Пряслины" стали самой ожидаемой премьерой "Архдрамы".
Российская газета 06:58
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Республики Беларусь и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами республики с 20 июля 1994 года. Председатель Совета безопасности Белоруссии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное