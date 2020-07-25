Коронавирус
РИА НовостиРоссийские ритейлеры готовы к любому развитию ситуации с коронавирусом
"Можно с уверенностью сказать, что весь ритейл с вызовами пандемии справился", - подчеркнул собеседник агентства. При этом он заметил, что это не означает, что ситуация в отрасли идеальная.
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с чего всё началось
Российская торговля справилась с вызовами, которые весной поставила перед отраслью пандемия коронавируса, и готова к любому варианту развития ситуации с COVID-19, заявил в интервью РИА Новости председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие российские розничные сети) Сергей Беляков.РИА Новости04:06
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