Российская торговля справилась с вызовами, которые весной поставила перед отраслью пандемия коронавируса, и готова к любому варианту развития ситуации с COVID-19, заявил в интервью РИА Новости председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие российские розничные сети) Сергей Беляков.

с чего всё началось

"Можно с уверенностью сказать, что весь ритейл с вызовами пандемии справился", - подчеркнул собеседник агентства. При этом он заметил, что это не означает, что ситуация в отрасли идеальная.

Российские ритейлеры готовы к любому развитию ситуации с коронавирусом

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