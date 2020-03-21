Коронавирус

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецРоссийские ритейлеры опровергли просьбу к Белоруссии дать продукты

Российская Ассоциация компаний розничной торговли опровергла заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что ритейлеры якобы обратились к Минску с просьбой поставить продукты.
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Александр Григорьевич Лукашенко
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