Коронавирус
Московский КомсомолецРоссийские ритейлеры опровергли просьбу к Белоруссии дать продукты
Российская Ассоциация компаний розничной торговли опровергла заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что ритейлеры якобы обратились к Минску с просьбой поставить продукты.
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В Ассоциации компаний розничной торговли отрицают информацию о дефиците продуктов в России
Эхо Москвывчера в 23:02
Российские ритейлеры опровергли просьбу к Белоруссии дать продукты
Московский Комсомолецвчера в 06:57
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