Российская Ассоциация компаний розничной торговли опровергла заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что ритейлеры якобы обратились к Минску с просьбой поставить продукты.

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Единоборства Президент UFC впервые допустил перенос боя Нурмагомедова и Фергюсона Президент UFC Дэна Уайт впервые допустил, что бой россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона может не состояться в запланированную дату (18 апреля).

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Происшествия Около тысячи человек поместят в карантин на борту Costa Luminosa Около тысячи человек будут помещены в карантин на борту лайнера Costa Luminosa, зашедшего в итальянскую Савону в субботу утром, заявил президент Лигурии Джованни Тоти.

Политика Песков объяснил решение России помочь Италии Россия предложила Италии помощь в борьбе с коронавирусом, так как в этой стране очень тяжелая эпидемиологическая ситуация, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Здоровье Смертельная боль. Что чувствует человек с коронавирусом Новый коронавирус поражает клетки существенно быстрее и гораздо сильнее бьёт по органам дыхания, вызывая кислородное голодание, и быстро вызывает смертность, особенно в тех случаях, когда речь идёт о пациентах из наиболее уязвимых групп — пенсионеры и люди с хроническими заболеваниями органов дыхания (например, астма или ХОБЛ).