Коронавирус
Моллы.RuРоссийские ритейлеры предупредили о массовом банкротстве
Крупные ритейлеры и предприятия общественного питания составили коллективное обращение на имя премьер-министра России Михаила Мишустина и главы Минпромторга Дениса Мантурова, предупредив о возможной волне массовых банкротств на рынке без поддержки со стороны государства.
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с чего всё началось
"Банкротство и закрытие магазинов российских ретейлеров парализует не только розничную торговлю в России на годы вперед, но и крайне негативно скажется на производственном, логистическом, финансовом и других секторах экономики России с неизбежными тяжелейшими социальными последствиями", - отмечается в письме.ТАССвчера в 04:02
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Российские ритейлеры и рестораторы попросили власти помочь им с налогами
Московский Комсомолецвчера в 07:50
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Общество
Объявлен результат теста матери Собчак на коронавирус
Мать ведущей Ксении Собчак, член Совфеда Людмила Нарусова сдала тест на китайский коронавирус, его результат оказался отрицательный, передает «Интерфакс».
Общество
Россия с 27 марта прекратит авиасообщение с другими странами
Кабинет министров поручил Росавиации с 27 марта полностью прекратить регулярное и чартерное авиасообщение.
Общество
Льва Лещенко перевели в реанимацию
Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.
Шоу-бизнес
Скончалась известная актриса Инна Макарова
Сегодня скончалась известная советская и российская актриса Инна Макарова.
Музыка
Евровидение-2020 могут провести онлайн
"Европейский вещательный союз рассматривает возможность провести Евровидение-2020 онлайн, но не в виде конкурса, а как шоу - чтобы поднять дух европейцев в непростое время и отдать честь артистам, которые прошли отбор на конкурс в 2020 году", - говорится на официальном аккаунте песенного конкурса в Twitter.
Экономика
Россиянам придется платить налог с процентов по вкладам и облигациям
Увеличение ставок НДФЛ для вкладов, инвестиций в долговые ценные бумаги и некоторые другие новации, озвученное в обращении президента, потребует изменений в Налоговый кодекс и другие документы, связанные с платежами физлиц и юрлиц, заявил «Ведомостям» председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Интернет
Почитай наших: электронные версии ELLE, MAXIM и «Вокруг света» стали бесплатными
Чтобы получить доступ, необходимо скачать приложения проектов ELLE, ELLE girl, ELLE DECORATION, MAXIM, Marie Claire, «Счастливые родители» (только архивные номера), PSYCHOLOGIES, «Вокруг света» в App Store и Google Play.
Общество
В Москве могут закрыть парки и торговые центры в нерабочую неделю
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Москве могут ввести новые ограничительные меры на время нерабочей недели в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Общество
КНДР запросила международную помощь из-за коронавируса
Пхеньян обращался за помощью к другим странам с просьбой расширить в стране проведение тестов на наличие коронавируса.
Общество
В Тюменской области ввели режим самоизоляции для людей старше 65 лет
"С 28 марта по 10 апреля для всех лиц старше 65 лет и земляков, имеющих хронические заболевания, вводится режим самоизоляции", - сообщил губернатор Александр Моор.
Общество
Мэр Сочи призвал туристов не приезжать на курорт
Сочи, Краснодарский край, 26 марта 2020, 09:54 — REGNUM Мэр Сочи Алексей Копайгородский призвал туристов на время воздержаться от посещения города-курорта.
Происшествия
В районе крушения Су-27 зафиксировали сигнал радиобуя
Два судна были направлены в Черное море в районе упавшего Су-27 на поиски пилота после того, как была зафиксирована активность радиобуя.
Политика
Путин перенес голосование по поправкам в Конституцию
Президент России Владимир Путин подписал указ о переносе голосования по поправкам в Конституцию. Документ опубликован на сайте Кремля.
Здоровье
В России прогнозируют «взрывную» ситуацию с коронавирусом
Российские врачи готовятся к «взрывному» развитию ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране, заявил ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н.Ф. Гамалеи Минздрава Николай Малышев.
Общество
Алтайский министр улетела в отпуск в закрытый для выезда Таиланд
Глава минсоцзащиты Алтайского края Наталья Оськина отдыхает в Таиланде, который закрыл свои границы, сообщает «Банкфакс».
Политика
В Совфеде рассказали о влиянии нерабочей недели на график праздников
Москва, 26 марта 2020, 08:39 — REGNUM Сокращения праздничных дней из-за выходной недели, объявленной в России на фоне пандемии коронавируса, не произойдёт.
Политика
На Украине призвали попросить помощи у России из-за коронавируса
Украине следует попросить помощи у России в борьбе с коронавирусом, заявил депутат Верховной Рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
Политика
В МИД РФ рассказали об отношении к российским военным в Италии
Москва, 26 марта 2020, 10:08 — REGNUM Российских военных специалистов, которые прибыли в Италию для оказания помощи в борьбе с пандемией коронавируса, жители страны приветствуют тепло и радостно.
Политика
Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции
Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.
Происшествия
Главврач назвал число пациентов больницы в Коммунарке с коронавирусом
Порядка 380 пациентов находятся сейчас в больнице в поселке Коммунарка в Москве, у 104 из них тест на коронавирус положительный, сообщил на своей странице в соцсети Facebook главврач больницы Денис Проценко.
Общество
В Башкирии накажут 37 нарушителей режима самоизоляции
По словам замглавы Роспотребнадзора Башкирии Александра Жеребцова, первые протоколы начали рассматривать 24 марта.
Общество
Депутат Госдумы предложил освободить россиян от оплаты услуг ЖКХ
Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) предложил освободить россиян от коммунальных платежей.
Финансы
В России ипотечные ставки могут вырасти до 10 процентов
Согласно негативным прогнозам рост ипотечных ставок может достигнуть 10-12 процентов годовых.
Гаджеты
Apple готова отложить выпуск iPhone 12 до зимы
Apple ведет подготовку к возможному переносу выпуска своих первых смартфонов iPhone с поддержкой сетей 5G с начала осени на более поздний срок.
Происшествия
В Кузбассе подтвердили еще один случай коронавируса
Коронавирусная инфекция в Кузбассе подтверждена еще у одного пациента, находившегося под наблюдением медиков, на данный момент в регионе два пациента с установленным диагнозом, сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
Гаджеты
В России начали подниматься цены на iPhone
В Российской Федерации начали подниматься цены на iPhone. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Технологии
В Лаборатории Касперского рассказали о способах дезинфекции смартфонов
В Лаборатории Касперского специалисты рассказали россиянам о способах дезинфекции смартфонов. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Общество
Число заболевших коронавирусом в Германии превысило 31 тысячу
Более 4 тыс. случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Германии за последние сутки, передает Reuters со ссылкой на статистику Института здоровья RKI.
Гаджеты
Квартальный отчёт Micron показал, кто заработает на самоизоляции
Источник изображения: Micron Technology Квартал Micron завершил с $4,8 млрд выручки, что на 18 % меньше итогов аналогичного периода прошлого года.