Коронавирус

Моллы.RuМоллы.RuРоссийские ритейлеры предупредили о массовом банкротстве

Крупные ритейлеры и предприятия общественного питания составили коллективное обращение на имя премьер-министра России Михаила Мишустина и главы Минпромторга Дениса Мантурова, предупредив о возможной волне массовых банкротств на рынке без поддержки со стороны государства.
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с чего всё началось

Крупнейшие фэшн-ретейлеры и сети общепита заявили Мишустину о риске массового банкротства

"Банкротство и закрытие магазинов российских ретейлеров парализует не только розничную торговлю в России на годы вперед, но и крайне негативно скажется на производственном, логистическом, финансовом и других секторах экономики России с неизбежными тяжелейшими социальными последствиями", - отмечается в письме.
ТАССвчера в 04:02

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Крупнейшие фэшн-ретейлеры и сети общепита заявили Мишустину о риске массового банкротства

ТАССвчера в 04:02

В общепите предупредили о риске массовых банкротств из-за коронавируса

РИА Новостивчера в 08:35

Главы 58 компаний заявили Мишустину о рисках массового банкротства

News.ruвчера в 04:22

Российские ритейлеры и рестораторы попросили власти помочь им с налогами

Московский Комсомолецвчера в 07:50

Ретейлеры просят правительство РФ о срочных мерах

REGNUMвчера в 05:56

Крупнейшие ретейлеры одежды и сети общепита предупредили правительство о риске массового банкротства

Дождьвчера в 07:10

Ритейлеры и рестораторы попросили правительство помочь им с налогами, арендой, кредитами и эквайрингом

Milknews.ruвчера в 06:58
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Общество

Объявлен результат теста матери Собчак на коронавирус

Мать ведущей Ксении Собчак, член Совфеда Людмила Нарусова сдала тест на китайский коронавирус, его результат оказался отрицательный, передает «Интерфакс».
Lenta.ru 03:19
Общество

Россия с 27 марта прекратит авиасообщение с другими странами

Кабинет министров поручил Росавиации с 27 марта полностью прекратить регулярное и чартерное авиасообщение.
РИА Новости 01:36
Общество

Льва Лещенко перевели в реанимацию

Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.
Российская газета вчера в 15:11
Шоу-бизнес

Скончалась известная актриса Инна Макарова

Сегодня скончалась известная советская и российская актриса Инна Макарова.
Европейско-Азиатские новости вчера в 08:30
Музыка

Евровидение-2020 могут провести онлайн

"Европейский вещательный союз рассматривает возможность провести Евровидение-2020 онлайн, но не в виде конкурса, а как шоу - чтобы поднять дух европейцев в непростое время и отдать честь артистам, которые прошли отбор на конкурс в 2020 году", - говорится на официальном аккаунте песенного конкурса в Twitter.
Интерфакс 23 марта в 06:23
Экономика

Россиянам придется платить налог с процентов по вкладам и облигациям

Увеличение ставок НДФЛ для вкладов, инвестиций в долговые ценные бумаги и некоторые другие новации, озвученное в обращении президента, потребует изменений в Налоговый кодекс и другие документы, связанные с платежами физлиц и юрлиц, заявил «Ведомостям» председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Ведомости вчера в 12:45
Интернет

Почитай наших: электронные версии ELLE, MAXIM и «Вокруг света» стали бесплатными

Чтобы получить доступ, необходимо скачать приложения проектов ELLE, ELLE girl, ELLE DECORATION, MAXIM, Marie Claire, «Счастливые родители» (только архивные номера), PSYCHOLOGIES, «Вокруг света» в App Store и Google Play.
НГС55 03:01
Общество

В Москве могут закрыть парки и торговые центры в нерабочую неделю

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Москве могут ввести новые ограничительные меры на время нерабочей недели в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Газета.Ru вчера в 13:32
Общество

КНДР запросила международную помощь из-за коронавируса

Пхеньян обращался за помощью к другим странам с просьбой расширить в стране проведение тестов на наличие коронавируса.
Московский Комсомолец 02:59
Общество

В Тюменской области ввели режим самоизоляции для людей старше 65 лет

"С 28 марта по 10 апреля для всех лиц старше 65 лет и земляков, имеющих хронические заболевания, вводится режим самоизоляции", - сообщил губернатор Александр Моор.
Российская газета 02:26
Общество

Мэр Сочи призвал туристов не приезжать на курорт

Сочи, Краснодарский край, 26 марта 2020, 09:54 — REGNUM Мэр Сочи Алексей Копайгородский призвал туристов на время воздержаться от посещения города-курорта.
REGNUM 02:54
Происшествия

В районе крушения Су-27 зафиксировали сигнал радиобуя

Два судна были направлены в Черное море в районе упавшего Су-27 на поиски пилота после того, как была зафиксирована активность радиобуя.
Известия 00:27
Политика

Путин перенес голосование по поправкам в Конституцию

Президент России Владимир Путин подписал указ о переносе голосования по поправкам в Конституцию. Документ опубликован на сайте Кремля.
Газета.Ru вчера в 13:20
Здоровье

В России прогнозируют «взрывную» ситуацию с коронавирусом

Российские врачи готовятся к «взрывному» развитию ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране, заявил ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н.Ф. Гамалеи Минздрава Николай Малышев.
RT на русском 01:00
Общество

Алтайский министр улетела в отпуск в закрытый для выезда Таиланд

Глава минсоцзащиты Алтайского края Наталья Оськина отдыхает в Таиланде, который закрыл свои границы, сообщает «Банкфакс».
Тайга.инфо 01:10
Политика

В Совфеде рассказали о влиянии нерабочей недели на график праздников

Москва, 26 марта 2020, 08:39 — REGNUM Сокращения праздничных дней из-за выходной недели, объявленной в России на фоне пандемии коронавируса, не произойдёт.
REGNUM 01:39
Политика

На Украине призвали попросить помощи у России из-за коронавируса

Украине следует попросить помощи у России в борьбе с коронавирусом, заявил депутат Верховной Рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
Lenta.ru 01:57
Политика

В МИД РФ рассказали об отношении к российским военным в Италии

Москва, 26 марта 2020, 10:08 — REGNUM Российских военных специалистов, которые прибыли в Италию для оказания помощи в борьбе с пандемией коронавируса, жители страны приветствуют тепло и радостно.
REGNUM 03:08
Политика

Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции

Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.
RT на русском вчера в 08:19
Происшествия

Главврач назвал число пациентов больницы в Коммунарке с коронавирусом

Порядка 380 пациентов находятся сейчас в больнице в поселке Коммунарка в Москве, у 104 из них тест на коронавирус положительный, сообщил на своей странице в соцсети Facebook главврач больницы Денис Проценко.
РИА Новости вчера в 02:46
Общество

В Башкирии накажут 37 нарушителей режима самоизоляции

По словам замглавы Роспотребнадзора Башкирии Александра Жеребцова, первые протоколы начали рассматривать 24 марта.
News102.ru 03:01
Общество

Депутат Госдумы предложил освободить россиян от оплаты услуг ЖКХ

Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) предложил освободить россиян от коммунальных платежей.
Ярновости вчера в 04:02
Финансы

В России ипотечные ставки могут вырасти до 10 процентов

Согласно негативным прогнозам рост ипотечных ставок может достигнуть 10-12 процентов годовых.
ФедералПресс вчера в 22:45
Гаджеты

Apple готова отложить выпуск iPhone 12 до зимы

Apple ведет подготовку к возможному переносу выпуска своих первых смартфонов iPhone с поддержкой сетей 5G с начала осени на более поздний срок.
Вести.Ru 02:49
Происшествия

В Кузбассе подтвердили еще один случай коронавируса

Коронавирусная инфекция в Кузбассе подтверждена еще у одного пациента, находившегося под наблюдением медиков, на данный момент в регионе два пациента с установленным диагнозом, сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
РИА Новости 00:51
Театры

Домогаров решил покинуть МХАТ имени Горького из-за некрасивой ситуации

Evo-rus.com 03:17
Гаджеты

В России начали подниматься цены на iPhone

В Российской Федерации начали подниматься цены на iPhone. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 03:02
Технологии

В Лаборатории Касперского рассказали о способах дезинфекции смартфонов

В Лаборатории Касперского специалисты рассказали россиянам о способах дезинфекции смартфонов. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 14:28
Общество

Число заболевших коронавирусом в Германии превысило 31 тысячу

Более 4 тыс. случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Германии за последние сутки, передает Reuters со ссылкой на статистику Института здоровья RKI.
Rambler News Service вчера в 05:43
Гаджеты

Квартальный отчёт Micron показал, кто заработает на самоизоляции

Источник изображения: Micron Technology Квартал Micron завершил с $4,8 млрд выручки, что на 18 % меньше итогов аналогичного периода прошлого года.
3DNews вчера в 23:53
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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса, доктор экономических наук.
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