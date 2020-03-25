"Банкротство и закрытие магазинов российских ретейлеров парализует не только розничную торговлю в России на годы вперед, но и крайне негативно скажется на производственном, логистическом, финансовом и других секторах экономики России с неизбежными тяжелейшими социальными последствиями", - отмечается в письме.

с чего всё началось

Крупные ритейлеры и предприятия общественного питания составили коллективное обращение на имя премьер-министра России Михаила Мишустина и главы Минпромторга Дениса Мантурова, предупредив о возможной волне массовых банкротств на рынке без поддержки со стороны государства.

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