Коронавирус

Моллы.RuМоллы.RuРоссийские ритейлеры предупредили о массовом банкротстве

Крупные ритейлеры и предприятия общественного питания составили коллективное обращение на имя премьер-министра России Михаила Мишустина и главы Минпромторга Дениса Мантурова, предупредив о возможной волне массовых банкротств на рынке без поддержки со стороны государства.
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Крупнейшие фэшн-ретейлеры и сети общепита заявили Мишустину о риске массового банкротства

ТАСС04:02

В общепите предупредили о риске массовых банкротств из-за коронавируса

РИА Новости08:35

Главы 58 компаний заявили Мишустину о рисках массового банкротства

News.ru04:22

Российские ритейлеры и рестораторы попросили власти помочь им с налогами

Московский Комсомолец07:50

Ретейлеры просят правительство РФ о срочных мерах

REGNUM05:56

Крупнейшие ретейлеры одежды и сети общепита предупредили правительство о риске массового банкротства

Дождь07:10

Ритейлеры и рестораторы попросили правительство помочь им с налогами, арендой, кредитами и эквайрингом

Milknews.ru06:58
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Путин подписал указ о нерабочей неделе

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Титов сравнил «коронакризис» с дефолтом 1998 года

Экономический кризис, который начался из-за коронавируса, может стать серьезнее дефолта 1998 года.
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США прямо вмешались в ценовую войну между Саудовской Аравией и Россией, призвав Эр-Рияд успокоить энергетические и финансовые рынки в период экономической неопределенности, пишет Bloomberg.
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Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.
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Главный внештатный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова потеряла свою должность. Ранее в отношении специалиста возбудили уголовное дело.
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Ученый объяснил высокую смертность от коронавируса в Италии

Российский ученый-генетик Вадим Поспелов объяснил сложную эпидемиологическую обстановку в Италии тем, что у местных жителей ослаблен иммунитет из-за постоянного приема антибиотиков.
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Колонна со специалистами Минобороны сделала остановку во Флоренции

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Михаил Мишустин
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Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса, доктор экономических наук.
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